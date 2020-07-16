Доля бесконтактных платежей выросла, в том числе за счёт Google Pay и Samsung Pay.

В закладки

Самым популярным платёжным онлайн-сервисом остаётся «Сбербанк онлайн» — им хотя бы раз пользовались 82,8% россиян. Об этом vc.ru рассказали в «Яндекс.Деньгах» со ссылкой на исследование Mediascope.

На втором месте — «Яндекс.Деньги» (54,7%), на третьем — Qiwi (39,8%). В первую пятёрку также вошли WebMoney и «МТС-Деньги».

Самые популярные платёжные онлайн-сервисы в мае-июне 2020 года Mediascope

По данным Mediascope, россияне стали реже платить банковскими картами: доля таких операций снизилась на 0,6 процентных пункта (до 89,9%). Доля бесконтактных платежей, наоборот, увеличилась на 8,6% (до 53,4%): выросла популярность Google Pay (с 22,9% до 29,1%), Samsung Pay (с 15,5% до 17,4%), Apple Pay (с 18,9% до 20,2%).

Mediascope

Чаще всего в интернете оплачивают мобильную связь (81,6%), покупки в онлайн-магазинах (81%) и коммунальные услуги (72,3%), указывает агентство. В 2020 году у россиян выросла доля расходов на доставку готовой еды (61,1% против 51,5% в 2019 году), стали популярнее переводы (58,5% против 55%).