Комментарии
больше миллиона раз
За три месяца она привлекла инвестиции на $20 млрд от компаний и инвестиционных фондов из США, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.
В 2010 году предприниматель Мукеш Амбани основал компанию Jio Platforms для создания 4G-сети в Индии. Теперь он один из десяти самых богатых людей мира с состоянием в $64,5 млрд, а оператор Jio входит в структуру крупнейшего индийского холдинга Reliance Industries, который создал его отец в 1973 году. Его и возглавляет Амбани.
Вот несколько достижений компаний Амбани:
Кроме инвестиционных фондов из США, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов, в Jio Platforms инвестировали Facebook, Google и Qualcomm. Их деньги пойдут на разные продукты:
Самый большой рынок электронной торговли — китайский. Ежегодные онлайн-продажи на нём оцениваются в $672 млрд. Индийский рынок в несколько раз меньше: по прогнозу IBEF на 2020 год, он принесёт предпринимателям $120 млрд (IBEF — фонд Министерства торговли Индии).
Ежегодный рост электронной коммерции в Китае составляет 18%, тогда как в Индии — 51%, что делает страну самым быстрорастущим рынком в направлении онлайн-торговли. При этом её население — 1,36 млрд человек, и в 2019 году интернетом пользовались около 637 млн.
Пока торговую войну ведут США и Китай, который ещё несколько лет назад заблокировал у себя Google, Facebook и другие сервисы, Индия становится одним из последних крупных и перспективных цифровых рынков для развития западных ИТ-компаний.
Кроме того, Индия заблокировала на своей территории 59 китайских приложений, включая TikTok и WeChat. Это подтолкнёт развитие сервисов Jio Platforms и её партнёров: Instagram уже начала тестировать в Индии Reels, свой аналог TikTok.
Reliance Industries, в который входит Jio Platforms, находится на 58 строчке рейтинга Forbes крупнейших публичных компаний. Она оценивается в $123,8 млрд, это самая большая фирма в Индии.
Одновременно Jio Platforms развивает аналогичные западным направления: цифровые сервисы, доставку, связь. Поэтому сотрудничество с ней поможет Google, Facebook и другим американским корпорациям занять долю на индийском рынке.
Индия, это правовое государство. Надо её развивать в противовес Китаю.
Индия может и правовое. А индусы не очень.
1000 лет нищеты и кастовой системы. Дай им немного времени
После 1000 лет нищеты, немного времени это примерно лет 100? Это и так 10% от общего значения. Нет столько времени.
Терзают смутные мысли, что у нас общего много. Начиная от лёгкого отношения к мусору за заборами, заканчивая пытливым умом изобрести что угодно, от велосипеда до машины. Да и корова на селе прямо священное животное.
А Индию уже стали многие выбирать. Растущий огромный рынок (темпы роста ВВП на 2018 год выше чем в Великобритании и Канаде, например), с английским государственным языком и не конфронтирует с ведущими экономическими державами.
Дело не только в этом. Китайцы - это очень коварная и жестокая нация. На глазах улыбаются, но за спиной держат нож и предадут при первой же возможности. Если бы китайцы захватили власть над миром, они бы превратили всех остальных в рабов. Ни малейшего сомнения в этом нет.
Индусы в этом плане куда ближе к европейцам, хотя по раздолбайству ближе к нам.
В 1989 году ВВП Китая и Индии были примерно равные. Сейчас Китай превосходит Индию в 6 раз.
Как вы думаете, очень помогает тем, кто живет в нищете в какой-нибудь индейской деревушки то, что вы считаете Индию правовым государством? Государством в котором до сих пор каста играет огромное значение. Ну а тем, кто хоть раз бывал в Индии в каком-нибудь крупном городе, ничего рассказывать не надо. Он и так всё помнит тачка
почему Facebook, Google и другие ИТ-корпорации инвестируют в индийскую компанию Jio Platforms
Ключевое слово - индийская.
Кто у нас топы в Гугле?
Сундар Пичаи.
Майкрософт - тоже самое.
Их и в ФБ километр.
Просто помогают своим
Прикол в Индии что они не такие как китайцы где могут вкалывать по 16 часов за три копейки, эти ребята заработают себе на вечер и отдыхают, они менее амбициозные и дисциплинированные. Хотя их и много и многие знают английский, но скорее всего они просто останутся рынком сбыта, как и Россия без имперского потенциала как у Китая.
Лови лаве 10₽
Знаете какой самый просмартваемый канал на ютьюбе?
Что, Пью ди пай?
Я вас умоляю - индийские песнопляски из фильмов.
У них круговая порука, своя мафия и они ползут вверьх по карьерной леснице, что Паркинсон отдыхает.
Если вы попались на ревью своего приложения в Эпле к карьеристу-индусу, то пипец - она вам весь моск выебет своими тупыми придиркаме..
придиркаме
Хоть ссылочку дай на канал
Хоть ссылочку дай на канал
Держи.
146 лямов подпизчикофф
Как обычным физлицам инвестировать в частные компании?
покупать акции на бирже, элементарно ж
ааа, вы про частные НЕпубличные?
Да, про них.
Для начала выполнить одно из условий:
• Валовой годовой доход в размере 200 000 долларов США (300 000 долларов в случае брака), или
• 1 000 000 долларов США за вычетом стоимости за вычетом стоимости вашего основного места жительства.
Потом регистрируетесь на: https://forgeglobal.com/ или https://equityzen.com/
Всё.
В РФ есть платформа: https://unitedtraders.com/ — там требования сильно скромнее (но кто они и что почему-то не пишут).
Так это пирамиды же:
«Для покупки акций на внебиржевом рынке необходимы суммы в миллионы долларов. Мы сделали возможным инвестировать и получать прибыль за счёт разницы цены покупки и продажи от 100 долларов, как и с фьючерсными контрактами, но при этом не становится владельцем самого актива.»
Заебали этот сайт рекламировать уже.
Они есть на бирже ? )
Потому что у них рабская, кастовая психология. Индия не государство, а искусственно образование. По этой же причине их ставят на рук.должности, в их лояльности и подчинении уверены, эти ребята знают своё место, и кто хозяин.
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