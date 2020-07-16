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Финансы
Дарья Дейнека
4695

Вместо Китая: почему Facebook, Google и другие ИТ-корпорации инвестируют в индийскую Jio Platforms Материал редакции

За три месяца она привлекла инвестиции на $20 млрд от компаний и инвестиционных фондов из США, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.

31 комментарий
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Мукеш Амбани, основатель Jio Platforms

Достижения Jio Platforms

В 2010 году предприниматель Мукеш Амбани основал компанию Jio Platforms для создания 4G-сети в Индии. Теперь он один из десяти самых богатых людей мира с состоянием в $64,5 млрд, а оператор Jio входит в структуру крупнейшего индийского холдинга Reliance Industries, который создал его отец в 1973 году. Его и возглавляет Амбани.

Вот несколько достижений компаний Амбани:

  • В 2006 году предприниматель запустил Reliance Retail, она продаёт продукты, одежду и электронику.
  • Jio Platforms первой запустила 4G-сеть в стране и уже разворачивает 5G и разрабатывает 6G.
  • На май 2020 года услугами оператора пользовались 388 млн абонентов.
  • До Jio Platforms проникновение интернета в Индии было 20%, в 2016 году компания добилась показателя в 95%.
  • Оператор сделал местный интернет дешевле: цена за 1 ГБ снизились с $3,5 до 20 центов.
  • Пока зарубежные сервисы присматривались к индийскому рынку, Jio Platforms запустила свои площадки: онлайн-кинотеатр JioCinema с болливудскими фильмами, музыкальный стриминговый сервис JioMusic, новостной агрегатор JioXpressNews.
  • Компания также вкладывается в производство смартфонов и различных устройств. Одно из них — очки смешанной реальности Jio Glass.
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Инвесторы Jio Platforms

Кроме инвестиционных фондов из США, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов, в Jio Platforms инвестировали Facebook, Google и Qualcomm. Их деньги пойдут на разные продукты:

  • Google вместе с компанией разработает адаптированную версию Android для бюджетных смартфонов. Устройства получат поддержку сотовых сетей пятого поколения и будут поставляться с магазином приложений Google Play.
  • Qualcomm станет партнёром по развитию связи в Индии, включая 5G.
  • Facebook планирует создавать вместе с Jio Platforms цифровые экосистемы и развивать электронную торговлю. Сервис для малого бизнеса JioMart хотят связать с WhatsApp — самым популярным в Индии мессенджером с базой 400 млн пользователей.
ril.com

Почему компании инвестируют в Jio Platforms

Самый большой рынок электронной торговли — китайский. Ежегодные онлайн-продажи на нём оцениваются в $672 млрд. Индийский рынок в несколько раз меньше: по прогнозу IBEF на 2020 год, он принесёт предпринимателям $120 млрд (IBEF — фонд Министерства торговли Индии).

Ежегодный рост электронной коммерции в Китае составляет 18%, тогда как в Индии — 51%, что делает страну самым быстрорастущим рынком в направлении онлайн-торговли. При этом её население — 1,36 млрд человек, и в 2019 году интернетом пользовались около 637 млн.

Пока торговую войну ведут США и Китай, который ещё несколько лет назад заблокировал у себя Google, Facebook и другие сервисы, Индия становится одним из последних крупных и перспективных цифровых рынков для развития западных ИТ-компаний.

Кроме того, Индия заблокировала на своей территории 59 китайских приложений, включая TikTok и WeChat. Это подтолкнёт развитие сервисов Jio Platforms и её партнёров: Instagram уже начала тестировать в Индии Reels, свой аналог TikTok.

Reliance Industries, в который входит Jio Platforms, находится на 58 строчке рейтинга Forbes крупнейших публичных компаний. Она оценивается в $123,8 млрд, это самая большая фирма в Индии.

Одновременно Jio Platforms развивает аналогичные западным направления: цифровые сервисы, доставку, связь. Поэтому сотрудничество с ней поможет Google, Facebook и другим американским корпорациям занять долю на индийском рынке.

#jio #facebook #google

Дарья Дейнека
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31 комментарий
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Магомед Шереметьев

5

Индия, это правовое государство. Надо её развивать в противовес Китаю.

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Grigory Green

Магомед
10

Индия может и правовое. А индусы не очень.

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Магомед Шереметьев

Grigory
13

1000 лет нищеты и кастовой системы. Дай им немного времени

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Ka Vi

Магомед
1

Кастовая система там будет еще долго жить

Ответить

Grigory Green

Магомед
0

Даю до сих пор им шансы, но лень чаще всего преобладает у них).

Ответить

Александр Антипов

Магомед
0

После 1000 лет нищеты, немного времени это примерно лет 100? Это и так 10% от общего значения. Нет столько времени.

Ответить

Syzygy

Grigory
3

Если выбирать между Индией и Китаем - однозначно Индия, не смотря на все её особенности.

Ответить

Олег Нечаев

Syzygy
0

Терзают смутные мысли, что у нас общего много. Начиная от лёгкого отношения к мусору за заборами, заканчивая пытливым умом изобрести что угодно, от велосипеда до машины. Да и корова на селе прямо священное животное.
А Индию уже стали многие выбирать. Растущий огромный рынок (темпы роста ВВП на 2018 год выше чем в Великобритании и Канаде, например), с английским государственным языком и не конфронтирует с ведущими экономическими державами.

Ответить

Syzygy

Олег
0

Дело не только в этом. Китайцы - это очень коварная и жестокая нация. На глазах улыбаются, но за спиной держат нож и предадут при первой же возможности. Если бы китайцы захватили власть над миром, они бы превратили всех остальных в рабов. Ни малейшего сомнения в этом нет.
Индусы в этом плане куда ближе к европейцам, хотя по раздолбайству ближе к нам.

Ответить

Oleg Oleg

Магомед
3

В 1989 году ВВП Китая и Индии были примерно равные. Сейчас Китай превосходит Индию в 6 раз.
Как вы думаете, очень помогает тем, кто живет в нищете в какой-нибудь индейской деревушки то, что вы считаете Индию правовым государством? Государством в котором до сих пор каста играет огромное значение. Ну а тем, кто хоть раз бывал в Индии в каком-нибудь крупном городе, ничего рассказывать не надо. Он и так всё помнит тачка

Ответить

passer2003

0

почему Facebook, Google и другие ИТ-корпорации инвестируют в индийскую компанию Jio Platforms

Ключевое слово - индийская.
Кто у нас топы в Гугле?
Сундар Пичаи.
Майкрософт - тоже самое.
Их и в ФБ километр.
Просто помогают своим

Ответить

Kostya Golikov

passer2003
15

Illuminati confirmed

Ответить

Александр Кучеряев

4

Прикол в Индии что они не такие как китайцы где могут вкалывать по 16 часов за три копейки, эти ребята заработают себе на вечер и отдыхают, они менее амбициозные и дисциплинированные. Хотя их и много и многие знают английский, но скорее всего они просто останутся рынком сбыта, как и Россия без имперского потенциала как у Китая.

Ответить

Александр Якунин

Александр
1

Лови лаве 10₽

Ответить

Александр Кучеряев

Александр
0

С налогом меньше получается 8.7

Ответить

passer2003

–1

Знаете какой самый просмартваемый канал на ютьюбе?
Что, Пью ди пай?
Я вас умоляю - индийские песнопляски из фильмов.
У них круговая порука, своя мафия и они ползут вверьх по карьерной леснице, что Паркинсон отдыхает.
Если вы попались на ревью своего приложения в Эпле к карьеристу-индусу, то пипец  - она вам весь моск выебет своими тупыми придиркаме..

Ответить

Alexander Zhikh

passer2003
9

придиркаме

Ответить

passer2003

Alexander
0

Лол :))))
Придирки в смысле

Ответить

Сергей Михельсон

passer2003
0

Хоть ссылочку дай на канал

Ответить

passer2003

Сергей
0

Хоть ссылочку дай на канал

Держи.
146 лямов подпизчикофф

T-Series
"Music can change the world". T-Series is India's largest Music Label & Movie Studio, believes in…
www.youtube.com
Ответить

Виктор Иващенков

0

Как обычным физлицам инвестировать в частные компании?

Ответить

Nikolay Pomeschenko

Виктор
2

покупать акции на бирже, элементарно ж
ааа, вы про частные НЕпубличные?

Ответить

Виктор Иващенков

Nikolay
0

Да, про них.

Ответить

Evil Pechenka

Виктор
–3

Для начала выполнить одно из условий:

• Валовой годовой доход в размере 200 000 долларов США (300 000 долларов в случае брака), или

• 1 000 000 долларов США за вычетом стоимости за вычетом стоимости вашего основного места жительства.

Потом регистрируетесь на: https://forgeglobal.com/ или https://equityzen.com/

Всё.

В РФ есть платформа: https://unitedtraders.com/ — там требования сильно скромнее (но кто они и что почему-то не пишут).

Ответить

Александр Якунин

Evil
0

Так это пирамиды же:

«Для покупки акций на внебиржевом рынке необходимы суммы в миллионы долларов. Мы сделали возможным инвестировать и получать прибыль за счёт разницы цены покупки и продажи от 100 долларов, как и с фьючерсными контрактами, но при этом не становится владельцем самого актива.»

Заебали этот сайт рекламировать уже.

Ответить

Alexander Zhikh

Nikolay
0

Forbes крупнейших публичных компаний

Так они вроде как публичные

Ответить

Александр Графов

0

Они есть на бирже ? )

Ответить

Raimond Vladimirov

Александр
0
NSE: RELIANCE - Поиск в Google
NSE: RELIANCE - Поиск в Google
www.google.com
Ответить

Алевтина Карнаухова

0

Акции их что ли Купить 

Ответить

Ако Чавчавадзе

0

Потому что у них рабская, кастовая психология. Индия не государство, а искусственно образование. По этой же причине их ставят на рук.должности, в их лояльности и подчинении уверены, эти ребята знают своё место, и кто хозяин.

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