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За три месяца компания привлекла инвестиции на $20 млрд от компаний и инвестиционных фондов из США, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.
В 2010 году предприниматель Мукеш Амбани основал компанию Jio Platforms для создания 4G-сети в Индии. Теперь он один из десяти самых богатых людей мира с состоянием в $64,5 млрд, а оператор Jio входит в структуру крупнейшего индийского холдинга Reliance Industries, который создал его отец в 1973 году. Его и возглавляет Амбани.
Вот несколько достижений компаний Амбани:
Кроме инвестиционных фондов из США, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов, в Jio Platforms инвестировали Facebook, Google и Qualcomm. Их деньги пойдут на разные продукты:
Самый большой рынок электронной торговли — китайский. Ежегодные онлайн-продажи на нём оцениваются в $672 млрд. Индийский рынок в несколько раз меньше: по прогнозу IBEF на 2020 год, он принесёт предпринимателям $120 млрд (IBEF — фонд Министерства торговли Индии).
Ежегодный рост электронной коммерции в Китае составляет 18%, тогда как в Индии — 51%, что делает страну самым быстрорастущим рынком в направлении онлайн-торговли. При этом её население — 1,36 млрд человек, и в 2019 году интернетом пользовались около 637 млн.
Пока торговую войну ведут США и Китай, который ещё несколько лет назад заблокировал у себя Google, Facebook и другие сервисы, Индия становится одним из последних крупных и перспективных цифровых рынков для развития западных ИТ-компаний.
Кроме того, Индия заблокировала на своей территории 59 китайских приложений, включая TikTok и WeChat. Это подтолкнёт развитие сервисов Jio Platforms и её партнёров: Instagram уже начала тестировать в Индии Reels, свой аналог TikTok.
Reliance Industries, в который входит Jio Platforms, находится на 58 строчке рейтинга Forbes крупнейших публичных компаний. Она оценивается в $123,8 млрд, это самая большая фирма в Индии.
Одновременно Jio Platforms развивает аналогичные западным направления: цифровые сервисы, доставку, связь. Поэтому сотрудничество с ней поможет Google, Facebook и другим американским корпорациям занять долю на индийском рынке.
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