За три месяца компания привлекла инвестиции на $20 млрд от компаний и инвестиционных фондов из США, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.

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Мукеш Амбани, основатель Jio Platforms

Достижения Jio Platforms

В 2010 году предприниматель Мукеш Амбани основал компанию Jio Platforms для создания 4G-сети в Индии. Теперь он один из десяти самых богатых людей мира с состоянием в $64,5 млрд, а оператор Jio входит в структуру крупнейшего индийского холдинга Reliance Industries, который создал его отец в 1973 году. Его и возглавляет Амбани.

Вот несколько достижений компаний Амбани:

В 2006 году предприниматель запустил Reliance Retail, она продаёт продукты, одежду и электронику.



Jio Platforms первой запустила 4G-сеть в стране и уже разворачивает 5G и разрабатывает 6G.

На май 2020 года услугами оператора пользовались 388 млн абонентов.

До Jio Platforms проникновение интернета в Индии было 20%, в 2016 году компания добилась показателя в 95%.

Оператор сделал местный интернет дешевле: цена за 1 ГБ снизились с $3,5 до 20 центов.

Пока зарубежные сервисы присматривались к индийскому рынку, Jio Platforms запустила свои площадки: онлайн-кинотеатр JioCinema с болливудскими фильмами, музыкальный стриминговый сервис JioMusic, новостной агрегатор JioXpressNews.

Компания также вкладывается в производство смартфонов и различных устройств. Одно из них — очки смешанной реальности Jio Glass.

Инвесторы Jio Platforms

Кроме инвестиционных фондов из США, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов, в Jio Platforms инвестировали Facebook, Google и Qualcomm. Их деньги пойдут на разные продукты:

Google вместе с компанией разработает адаптированную версию Android для бюджетных смартфонов. Устройства получат поддержку сотовых сетей пятого поколения и будут поставляться с магазином приложений Google Play.

Qualcomm станет партнёром по развитию связи в Индии, включая 5G.

Facebook планирует создавать вместе с Jio Platforms цифровые экосистемы и развивать электронную торговлю. Сервис для малого бизнеса JioMart хотят связать с WhatsApp — самым популярным в Индии мессенджером с базой 400 млн пользователей.

Почему компании инвестируют в Jio Platforms

Самый большой рынок электронной торговли — китайский. Ежегодные онлайн-продажи на нём оцениваются в $672 млрд. Индийский рынок в несколько раз меньше: по прогнозу IBEF на 2020 год, он принесёт предпринимателям $120 млрд (IBEF — фонд Министерства торговли Индии).

Ежегодный рост электронной коммерции в Китае составляет 18%, тогда как в Индии — 51%, что делает страну самым быстрорастущим рынком в направлении онлайн-торговли. При этом её население — 1,36 млрд человек, и в 2019 году интернетом пользовались около 637 млн.

Пока торговую войну ведут США и Китай, который ещё несколько лет назад заблокировал у себя Google, Facebook и другие сервисы, Индия становится одним из последних крупных и перспективных цифровых рынков для развития западных ИТ-компаний.

Кроме того, Индия заблокировала на своей территории 59 китайских приложений, включая TikTok и WeChat. Это подтолкнёт развитие сервисов Jio Platforms и её партнёров: Instagram уже начала тестировать в Индии Reels, свой аналог TikTok.

Reliance Industries, в который входит Jio Platforms, находится на 58 строчке рейтинга Forbes крупнейших публичных компаний. Она оценивается в $123,8 млрд, это самая большая фирма в Индии.