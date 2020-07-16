Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
136

Производитель бесконтактных систем доступа Openpath увеличил продажи на фоне пандемии и привлёк $36 млн Материал редакции

Один из продуктов компании позволяет открывать дверь с помощью жеста возле настенного датчика.

  • Компания Openpath, производящая оборудование и программы для бесконтактного доступа в здания, привлекла $36 млн инвестиций, передаёт Venture Beat. Раунд возглавил фонд Greycroft.
  • Openpath основана в Калифорнии в 2016 году. Компания работает в США, Канаде и в Великобритании. Она создаёт смарт-ридеры, которые связаны с приложением на смартфоне или «умных» часах.
  • Так, войти в здание смогут только одобренные в приложении пользователи, чьи смартфоны будут автоматически подключаться к устройству на стене через Bluetooth. Для тех, кто предпочитает физический способ подтверждения доступа, компания делает специальные карточки или брелоки.
  • Доступ может случайно разблокироваться, если пользователь со специальным приложением пройдёт слишком близко, пишет издание. Поэтому Openpath выпустила новый продукт: смартфон всё ещё автоматически подключается к устройству на стене, но для подтверждения открытия система ждёт какого-нибудь действия, например, прикосновения локтя.
  • Обновление автоматически загружается на уже купленные аппараты. Привлечённые деньги компания планирует направить на ускорение разработки продуктов.
  • Спрос на услуги Openpath вырос на фоне пандемии, говорят в компании. «У нас был лучший месяц продаж в истории в июне, а июль выглядит ещё лучше. Мы определённо наблюдаем всплеск трафика, а также поисковых запросов по нашей технологии», — рассказал президент и соучредитель Openpath Джеймс Сегил.

#новость

Лиана Липанова
+22 612
1
1
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 142747, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 16 Jul 2020 18:35:42 +0300", "is_special": false }
Новые вакансии в Flatdrive
Head of Marketing
Москва от 150 000 до 250 000 ₽
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Winstrike
Подписан
Отписаться
Гайд от Fruttis: как охватить более 7 млн зрителей, несмотря на перенос турниров в онлайн
Бренд успешно интегрировался в один из главных ивентов сезона за счет расширения коммуникационной стратегии.
0
ProductStar
Подписан
Отписаться
Комьюнити-менеджер: кто, что, зачем?
Все чаще компании стали разделять профессии, касающиеся взаимодействия с аудиторией. Наконец, SMM-менеджер не равно мар…
0
GoTech Innovation
Подписан
Отписаться
Clearcover: как признать свою ошибку и увеличить обороты бизнеса в 10 раз
Одно из важнейших умений успешных фаундеров - признавать свои ошибки (даже, если это надо сделать публично). Сегодня мы…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Вася Пражкин
за день
Так Вы и так платите билетами банка приколов, похожими на деньги.
IKEA начнёт продавать в России фрикадельки на растительной основе, похожие на мясо — по цене от 169 рублей за порцию
Ватник в Америке
за неделю
Заголовок: "Как мы случайно что то нажали и увеличили конверсию в 100500 раз!" Статья: "Кароче мы так и не выяснили что нажали, но конверсия увеличилась! Хотите большей кейсов? Переходите в наш телеграм канал и группу…
vc.ru

Комментарии

Timkin Max

Выбираем лучший WhatsApp виджет…

Konstantin_Andreevi…

«Здравый смысл — если для вас…

Иван Арефьев

Донаты на vc.ru: отправляйте…

Irvin Goodspeed

Наружная реклама возвращает…

Игорь Старков

Ratibor - крутейшая техника по…

Alexandr Simonov

Донаты на vc.ru: отправляйте…

Danil Khasanshin

Донаты на vc.ru: отправляйте…

Василий Алатарцев

Спарсил «Яндекс.Мессенджер» и…

Женя Гагарин

Trustee Wallet - биткоин кошелек

Viktor Mann

Блокировка аккаунта на «Авито…

Alexey Remizov

Tele2 начал подключать…

Alexey Remizov

Tele2 начал подключать…

Женя Гагарин

Нелицензированный кредит

Сергей Милосердов

Twitter: хакеры взломали…

Александр Якунин

IKEA начнёт продавать в России…

Александр Якунин

IKEA начнёт продавать в России…

EveryStraus _

На какие метрики смотреть…

Ivan Kolyhalov

Донаты на vc.ru: отправляйте…

Карфаген должен…

IKEA начнёт продавать в России…

Алекс Никифоров

Донаты на vc.ru: отправляйте…