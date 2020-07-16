Производитель бесконтактных систем доступа Openpath увеличил продажи на фоне пандемии и привлёк $36 млн
Материал редакции
Один из продуктов компании позволяет открывать дверь с помощью жеста возле настенного датчика.
Компания Openpath, производящая оборудование и программы для бесконтактного доступа в здания, привлекла $36 млн инвестиций, передаёт Venture Beat. Раунд возглавил фонд Greycroft.
Openpath основана в Калифорнии в 2016 году. Компания работает в США, Канаде и в Великобритании. Она создаёт смарт-ридеры, которые связаны с приложением на смартфоне или «умных» часах.
Так, войти в здание смогут только одобренные в приложении пользователи, чьи смартфоны будут автоматически подключаться к устройству на стене через Bluetooth. Для тех, кто предпочитает физический способ подтверждения доступа, компания делает специальные карточки или брелоки.
Доступ может случайно разблокироваться, если пользователь со специальным приложением пройдёт слишком близко, пишет издание. Поэтому Openpath выпустила новый продукт: смартфон всё ещё автоматически подключается к устройству на стене, но для подтверждения открытия система ждёт какого-нибудь действия, например, прикосновения локтя.
Обновление автоматически загружается на уже купленные аппараты. Привлечённые деньги компания планирует направить на ускорение разработки продуктов.
Спрос на услуги Openpath вырос на фоне пандемии, говорят в компании. «У нас был лучший месяц продаж в истории в июне, а июль выглядит ещё лучше. Мы определённо наблюдаем всплеск трафика, а также поисковых запросов по нашей технологии», — рассказал президент и соучредитель Openpath Джеймс Сегил.