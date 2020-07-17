Сейчас платёжная система проводит конвертацию по курсу на дату клиринга, поэтому сумма списания может отличаться от той, на которую рассчитывал клиент.
- С 11 августа 2020 года Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платёжной системы от 16 июня. Подлинность документа агентству подтвердили три источника на рынке.
- При покупке товаров в валюте, отличной от той, в которой выпущена карта (долларах или евро), конвертация будет проводиться по курсу на дату проведения операции, указывает издание.
- Сейчас конвертация проводится на дату клиринга (расчёта между банками), с применением курса через несколько дней после операции, поясняет РБК. Поэтому со счёта клиента может быть списана более крупная сумма, чем та, на которую он рассчитывал. Представитель Mastercard не ответил на запрос издания.
- Новые правила будут выгодны тем, кто совершает покупки в валюте, отличной от доллара и евро: человек может оценить свои расходы при оплате товаров в конкретный день, пояснили агентству в «Промсвязьбанке». Для магазинов и других компаний, где клиент платит картой, курс также станет более прозрачным, отметили в банке.
- Изменения полезны путешественникам, которые поедут в страну с валютой, подверженной сильной волатильности: ЮАР, Индонезию, Турцию, Вьетнам, — добавила глава правления Национального платежного совета Алма Обаева.
- В зависимости от страны и валюты расчётов между платёжной системой и банком-эмитентом может произойти несколько конвертаций, предупредил издание директор департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. «Альфа-банк» проводит прямую конвертацию валюты по собственному курсу и не использует курсы платёжных систем, рассказали агентству в компании.
- В Visa конвертация валют происходит на дату приёма клиринговой записи, в «Мир» применяются разные курсы в зависимости от типа взаимодействия с иностранным банком или платёжной системой, добавляет агентство.
{
"author_name": "Галина Мубаракшина",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","mastercard"],
"comments": 0,
"likes": 2,
"favorites": 4,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "finance",
"id": 142846,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Fri, 17 Jul 2020 08:01:09 +0300",
"is_special": false }