Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Галина Мубаракшина
985

«Сбербанк» запустил сервис для защиты компаний от блокировки счетов по закону об отмывании доходов Материал редакции

Банк будет анализировать финансовые операции компании и сообщать, если есть нарушения.

  • «Сбербанк» представил сервис «Безопасный бизнес» для проверки компаний на соответствие закону об отмывании доходов, сообщили vc.ru в банке. Сервис появился в интернет-банке «Сбербанк бизнес онлайн».
  • Новая опция поможет компаниям избежать блокировки счетов и ограничения операций, которые банк может расценить как сомнительные, считают в «Сбербанке».
  • Сервис анализирует все финансовые события клиента и показывает его ключевые показатели, а также допустимые лимиты согласно рекомендациям Банка России.
  • «Безопасный бизнес» помогает предпринимателю понимать, какие операции могут стать подозрительными для банка, действовать в безопасной зоне и избегать риска получения запросов пояснений и документов, отметили в «Сбербанке».
  • На момент написания заметки в «Сбербанке» не уточнили, сколько стоит пользование сервисом и какие показатели клиентов банк будет анализировать.
  • В июне 2020 года похожий сервис «Репутация» запустил «Тинькофф банк». Он анализирует количество уплаченных налогов, снимаемых наличных, операции на счета физлиц и другие параметры и также даёт рекомендации компаниям.

#новость #сбербанк #малыйбизнес

Галина Мубаракшина
+11 289
7
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0430\u043b\u044b\u0439\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441"], "comments": 11, "likes": 5, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 142925, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 17 Jul 2020 13:19:32 +0300", "is_special": false }
Карьера
Как востоковед, архитектор и стоматолог стали айтишниками
Не всем хватает смелости на перемены. Переехать в другой город, оставить свою профессию и несколько месяцев сутками…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Григорий Догонин

5

для защиты компаний?))) ну-ну

Ответить

Alex Cox

Григорий
0

Ну справедливости ради банки по типу сбера и ВТБ намного меньше проверок проводят чем Тинькофф, модуль, точка и т.д. Просто они крупнее и у них потенциальных проблем с Банком России меньше.

Ответить

Александр Кучеряев

2

Крыша 2.0 как мы цифровизировали россию

Ответить

Aleksey Murashko

Александр
0

Как они устроили цифровой беспредел и гулаг.

Ответить

Sailor Papay

1

Заплати за услугу, чтобы быть ровнее перед законом

Ответить

Олег Кравченко

0

Тинькофф его уже давно запустил 😂

Ответить

Alex Cox

Олег
2

У модульбанка 3 года назад такое появилось и бесплатно показывают основную информацию.

Ответить

Александр Алмазов

0

Это всего лишь позитивная писанина. Реальность использования сервиса будет куда интересней. :)

Ответить

Алексей Патрин

Александр
0

Волк в овечьей шкуре?

Может, как у Тинькiфф не будет.

Ответить

Александр Алмазов

Алексей
0

Посмотрим :)

Ответить

Aleksey Murashko

0

Беспредел продолжается, наделили частные лавочки функциями гос. органов, при этом их правой статус даже выше чем например у налоговой, т. к. налоговая не обязывает присоединится к договору на РКО в котором банк что хочет то и пишет. Короче в РФ банкам дали режим бога. Да и вообше, базовая задача банка проводить платежи удостоверивших что они исходят от уполномоченных лиц и ВСЕ!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Робохроники ИИ: Disney создает дипфейки, алгоритмы отвечают на комментарии в YouTube и находят идеальный тунец
Роботы из Redmadrobot Data Lab рассказывают про новости, кейсы и подходы в ИИ, которые можно переложить на нашу действи…
0
Kauri
Подписан
Отписаться
Мировой рынок умных часов: рост в период коронавируса
О том, как рост продаж умных часов в самый разгар эпидемии побил все рекорды.
0
РН-БашНИПИнефть
Подписан
Отписаться
Нескучно о специнститутах Роснефти, и как молодежи попасть в свой «Гриффиндор»
В любой науке есть свои направления. Нельзя сказать, что кто-то занимается просто физикой. Или просто химией. Сейчас во…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Egor Danilov
за день
Наконец-то можно швырять деньги в монитор!
Донаты на vc.ru: отправляйте деньги авторам интересных материалов
Ватник в Америке
за неделю
Заголовок: "Как мы случайно что то нажали и увеличили конверсию в 100500 раз!" Статья: "Кароче мы так и не выяснили что нажали, но конверсия увеличилась! Хотите большей кейсов? Переходите в наш телеграм канал и группу…
vc.ru

Комментарии

Александр Головченко

Какой кофе считается…

 Anatoly Bereznyak

Veezy – контекстная и медийная…

Ivan Novicov

Есть ли в России хорошие…

Павел Левин

Как мы сделали приложение для…

Alexander Zaitsev

Как стартапу сделать победный…

Анон Плиз

Правительство внесло в Госдуму…

Дмитрий Ткалич

Как мы в 8 раз нарастили…

Aleksey Murashko

«Сбербанк» запустил сервис для…

Aleksey Murashko

«Сбербанк» запустил сервис для…

Alex Cox

«Сбербанк» запустил сервис для…

Svetlana Solovyeva

Взлом онлайн-психологии: про…

Никита Хисматов

Почему же SEO не работает? И…

СКБ Контур. Новости

Как «Контур.Эльба», делая…

Alex Cox

«Сбербанк» запустил сервис для…

СКБ Контур. Новости

Как «Контур.Эльба», делая…

Alexey Nikolaev

Кейс: SoldOut на чемпионат мира…

Ol Ka

Как мы сделали приложение для…

Миша Магадан

Заказал на Avito коллекционную…

Mikhail Bezverkhy

Донаты на vc.ru: отправляйте…

Миша Магадан

Заказал на Avito коллекционную…