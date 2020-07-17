Банк будет анализировать финансовые операции компании и сообщать, если есть нарушения.
- «Сбербанк» представил сервис «Безопасный бизнес» для проверки компаний на соответствие закону об отмывании доходов, сообщили vc.ru в банке. Сервис появился в интернет-банке «Сбербанк бизнес онлайн».
- Новая опция поможет компаниям избежать блокировки счетов и ограничения операций, которые банк может расценить как сомнительные, считают в «Сбербанке».
- Сервис анализирует все финансовые события клиента и показывает его ключевые показатели, а также допустимые лимиты согласно рекомендациям Банка России.
- «Безопасный бизнес» помогает предпринимателю понимать, какие операции могут стать подозрительными для банка, действовать в безопасной зоне и избегать риска получения запросов пояснений и документов, отметили в «Сбербанке».
- На момент написания заметки в «Сбербанке» не уточнили, сколько стоит пользование сервисом и какие показатели клиентов банк будет анализировать.
- В июне 2020 года похожий сервис «Репутация» запустил «Тинькофф банк». Он анализирует количество уплаченных налогов, снимаемых наличных, операции на счета физлиц и другие параметры и также даёт рекомендации компаниям.
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Григорий Догонин
для защиты компаний?))) ну-ну
Alex CoxГригорий
Ну справедливости ради банки по типу сбера и ВТБ намного меньше проверок проводят чем Тинькофф, модуль, точка и т.д. Просто они крупнее и у них потенциальных проблем с Банком России меньше.
Александр Кучеряев
Крыша 2.0 как мы цифровизировали россию
Aleksey MurashkoАлександр
Как они устроили цифровой беспредел и гулаг.
Sailor Papay
Заплати за услугу, чтобы быть ровнее перед законом
Олег Кравченко
Тинькофф его уже давно запустил 😂
Alex CoxОлег
У модульбанка 3 года назад такое появилось и бесплатно показывают основную информацию.
Александр Алмазов
Это всего лишь позитивная писанина. Реальность использования сервиса будет куда интересней. :)
Алексей ПатринАлександр
Волк в овечьей шкуре?
Может, как у Тинькiфф не будет.
Александр АлмазовАлексей
Посмотрим :)
Aleksey Murashko
Беспредел продолжается, наделили частные лавочки функциями гос. органов, при этом их правой статус даже выше чем например у налоговой, т. к. налоговая не обязывает присоединится к договору на РКО в котором банк что хочет то и пишет. Короче в РФ банкам дали режим бога. Да и вообше, базовая задача банка проводить платежи удостоверивших что они исходят от уполномоченных лиц и ВСЕ!