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Финансы
Лера Михайлова
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Украинский кэшбек-сервис LetyShops привлёк $3 млн инвестиций Материал редакции

Компания получила средства от своего акционера AB Capital Group.

11 комментариев
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Кэшбек-сервис LetyShops с украинскими корнями привлёк $3 млн инвестиций от немецкой группы AB Capital Group. Об этом на своей странице в Facebook рассказал гендиректор LetyShops Игорь Гнатовский.

В 2016 году AB Capital Group уже вкладывалась в LetyShops, уточняет издание MC.today. LetyShops планирует вложить $3 млн в развитие на зарубежных рынках: Испании, Германии, Индии и других.

Гнатовский рассказал, что компания планирует провести ещё один раунд инвестиций в первом полугодии 2021 года.

LetyShops — кэшбек-сервис, который, по собственным данным, сотрудничает с 2400 интернет-магазинами. Проект в 2014 году запустил Игорь Гнатовский.

#новости #инвестиции

Лера Михайлова
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11 комментариев
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Paul

7

90% инвестиций как я понимаю уйдут вилсакомам и другим блогерам) без постоянной рекламы эти сервисы не могут

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Сослан Сакшин

1

Какие они украинские, если они сидят в Москве в офисе Адмитада?

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Max Porytskyi

Сослан
0

Компанию основали в Виннице, там сейчас их главный офис. Второй – в Киеве. РФ для LetyShops – большой рынок, не удивительно, если в Москве есть офис. 

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Сослан Сакшин

Max
1

Я думаю Адмитад их купил давно просто

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Денис Середов

Max
0

Давно уже вся основа сидит в Москве в офисе адмитад которые по факту сейчас являются совладельцами и очень большими и все инвестиции шли и идут от их фондов. Но это так лик без для тех кто не в теме.

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Георгий Пришкин

1

Я про него не слышали теперь опять, хм, они наверное решили так напомнить тем, кто ютьюб например не смотрит

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Андрей Николаев

0

Блеать, как? Как они обманывают и продолжают быть на плаву??? У них же выплаты только если заказы мизерные. Стоит накопить несколько тысяч - все, 10500505 левых отмазок, что партнеры молчат, ссылку подменили, выплат нет, вознаграждение отдали другому и тд. Лично от их сервиса пострадал, 5.5к отказались выплачивать, разбирались 4 месяца. Правда 2к все таки из них отдали, в качестве "подарка" и все. У знакомых тоже самое было, да и отзывы как не смотрю - хвалят их только за выплаты 100-200 рублей. С крупными у большинства проблемы. А мелкие суммы они действительно платят, тоже лично проверил. Как стоит вопрос выплаты 100 рублей - у них все четко фиксируется, и оплачивается за пару дней. Как несколько тысяч - бегай и доказывай. 2 раза было - 2 раза бегал. В первом случае, правда, все таки отдали мне 3 тысячи, хотя я доказывал 1.5 месяца. Во втором вот кинули.

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Masha Chuichenko

Андрей
0

Мне задерживают только по отельным агрегаторам, но лучше поздно, чем ничего :) в целом мне нравится.

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Ilya Brin

0

А прибыль?

Чот в наших широтах из состояния «мы стартап» выходить не принято 🤷🏻‍♂️

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A.A. Rayskiy

0

А в чем вообще «нужность» кэшбек сервисов для компаний?  

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Лев Щенин

0

Коллеги, давайте попросим кого-нибудь знающего написать большую статью про эти кэшбеки ?
Слово иностранное, русскоязычные до сих пор ничего не догоняют (сарказм).
То смотрят на украинскую компанию Б2Б Джеверли, которая обещает после покупки ювелирки  кэшбек в размере 104% от покупки.
Сто четыре процента в течение года, Карл!
То какие-то пирамидальные компании типа Ситилайф окучивают Буратин, впаривают им свои дисконтные карты.
Народ хочет знать, что в теме кэшбека денег нет!
Кто первый напишет толковую статью "для чайников" ?

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