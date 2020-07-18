Компания получила средства от своего акционера AB Capital Group.

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Кэшбек-сервис LetyShops с украинскими корнями привлёк $3 млн инвестиций от немецкой группы AB Capital Group. Об этом на своей странице в Facebook рассказал гендиректор LetyShops Игорь Гнатовский.

В 2016 году AB Capital Group уже вкладывалась в LetyShops, уточняет издание MC.today. LetyShops планирует вложить $3 млн в развитие на зарубежных рынках: Испании, Германии, Индии и других.

Гнатовский рассказал, что компания планирует провести ещё один раунд инвестиций в первом полугодии 2021 года.