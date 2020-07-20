Компания потратит деньги в том числе на новые продукты — например, специализированные полисы ДМС для разного бизнеса.

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Российский онлайн-сервис корпоративного медицинского обслуживания BestDoctor привлёк $4,5 млн, рассказали vc.ru в компании. Лид-инвесторами стали фонды Target Global и AddVenture, при участии LVL1.

Условия сделки и оценку стартапа сотороны не раскрывают. В Target Global подтвердили инвестиции, но отказались прокомментировать детали, в AddVenture не ответили на запрос.

Эти инвесторы не впервые вкладываются в компанию: AddVenture участвовал в раунде на 32 млн рублей в 2017 году и втором раунде на $3 млн в 2019 году. Тогда же инвестировали Target Global и LVL1.

BestDoctor — это онлайн-платформа для медицинского страхования для бизнеса, а также сервис для управления здоровьем с онлайн-консультациями врачей. Сервис зарабатывает за счёт депозитных и рисковых контрактов, говорят в компании.

По собственным данным, у BestDoctor 30 тысяч пользователей из более чем 100 компаний и 11 тысяч клиник-партнёров. Объём текущих контрактов составляет свыше 600 млн рублей, а среди клиентов стартап называет Hoff, «Островок», «Азбука вкуса», Mail.ru Group, «Самокат» и другие. В 2019 году компания привлекла контрактов на 450 млн рублей.

Полученные инвестиции BestDoctor планирует потратить на развитие технологий и выполнение стратегии по созданию платформы для управления здоровьем, а также расширение продаж за счёт новых b2b и b2c продуктов. В частности, специализированных полисов ДМС для разных сегментов бизнеса.

«Платформа означает, что мы не фокусируемся только на решении медицинских кейсов, как обычно работает ДМС. Мы понимаем, что на здоровье влияет и образ жизни и ментальное здоровье, поэтому мы даем пользователям продукты, которые помогут оставаться здоровым дольше. Health-программы: фитнес и питание, персонализированные системы мониторинга здоровья, программы ментального здоровья», — пояснили в компании.