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Финансы
Татьяна Боброва
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Российский страховой стартап BestDoctor привлёк $4,5 млн от Target Global и других инвесторов Материал редакции

Компания потратит деньги в том числе на новые продукты — например, специализированные полисы ДМС для разного бизнеса.

9 комментариев
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Российский онлайн-сервис корпоративного медицинского обслуживания BestDoctor привлёк $4,5 млн, рассказали vc.ru в компании. Лид-инвесторами стали фонды Target Global и AddVenture, при участии LVL1.

Условия сделки и оценку стартапа сотороны не раскрывают. В Target Global подтвердили инвестиции, но отказались прокомментировать детали, в AddVenture не ответили на запрос.

Эти инвесторы не впервые вкладываются в компанию: AddVenture участвовал в раунде на 32 млн рублей в 2017 году и втором раунде на $3 млн в 2019 году. Тогда же инвестировали Target Global и LVL1.

BestDoctor — это онлайн-платформа для медицинского страхования для бизнеса, а также сервис для управления здоровьем с онлайн-консультациями врачей. Сервис зарабатывает за счёт депозитных и рисковых контрактов, говорят в компании.

По собственным данным, у BestDoctor 30 тысяч пользователей из более чем 100 компаний и 11 тысяч клиник-партнёров. Объём текущих контрактов составляет свыше 600 млн рублей, а среди клиентов стартап называет Hoff, «Островок», «Азбука вкуса», Mail.ru Group, «Самокат» и другие. В 2019 году компания привлекла контрактов на 450 млн рублей.

Полученные инвестиции BestDoctor планирует потратить на развитие технологий и выполнение стратегии по созданию платформы для управления здоровьем, а также расширение продаж за счёт новых b2b и b2c продуктов. В частности, специализированных полисов ДМС для разных сегментов бизнеса.

«Платформа означает, что мы не фокусируемся только на решении медицинских кейсов, как обычно работает ДМС. Мы понимаем, что на здоровье влияет и образ жизни и ментальное здоровье, поэтому мы даем пользователям продукты, которые помогут оставаться здоровым дольше. Health-программы: фитнес и питание, персонализированные системы мониторинга здоровья, программы ментального здоровья», — пояснили в компании.

В мае 2019 года в BestDoctor говорили, что планируют выйти за границу в 2020 году. Теперь в стартапе пояснили, что отложили планы на 2021 год — пока сервис изучает рынки и тестирует гипотезы.

#новость #bestdoctor #инвестиции

Татьяна Боброва
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9 комментариев
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Светослав Димитров

2

Полис ДМС, который полностью следит за твоим здоровьем, - это очень круто! Если к этому прикрутить спортзалы, сервисы питания, фитнес-трекеры и консультации врачей, то можно заботу о здоровье передать одному приложению.
Кажется, что люди не на столько мотивированы вести ЗОЖ, но если прикрути скидки по ДМС за соблюдение рекомендаций, то может и сработать.

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Andrei Kevlarih

0

Оазис признаёт что без людей не сможет жить и развиваться и ему нужна помощь человечества также ,как и людям необходимо помощь оазиса.

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Олег Синицын

0

Супер. Молодцы! Я также хочу.

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Tatiana Gorbacheva

0

Ребята развиваются семимильными шагами. Молодцы!

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Владимир Романов

0

У них нет лицензии на страхование, и по сайту нет партнера с лицензией. Странно тогда называть «Стартапом в страховании» и работать по «рисковым контрактам» они тоже (пока) не умеют права. 

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Алексей Федин

Владимир
0

 ООО «БЕСТДОКТОР»
ИНН: 7106021081, ОГРН: 1157154006767 Лицензия № ЛО-71-01-001954 от 10 августа 2018 г.
ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ 10 августа 2018 г.
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЙ ОРГАН Министерство здравоохранения Тульской области

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Alexander A

Алексей
0

Медицинская лицензия не даёт права заниматься страховым бизнесом. Она у бестдоктор для телемедицины.
За страхование же отвечает ВСК.

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Roman Trifonov

0

стартапа сотороны не раскрывают

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Ваня Пупкмн

0

В тему призывается лучший продакт мира - Ivano Digital.

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