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больше миллиона раз
Компания потратит деньги в том числе на новые продукты — например, специализированные полисы ДМС для разного бизнеса.
Российский онлайн-сервис корпоративного медицинского обслуживания BestDoctor привлёк $4,5 млн, рассказали vc.ru в компании. Лид-инвесторами стали фонды Target Global и AddVenture, при участии LVL1.
Условия сделки и оценку стартапа сотороны не раскрывают. В Target Global подтвердили инвестиции, но отказались прокомментировать детали, в AddVenture не ответили на запрос.
Эти инвесторы не впервые вкладываются в компанию: AddVenture участвовал в раунде на 32 млн рублей в 2017 году и втором раунде на $3 млн в 2019 году. Тогда же инвестировали Target Global и LVL1.
BestDoctor — это онлайн-платформа для медицинского страхования для бизнеса, а также сервис для управления здоровьем с онлайн-консультациями врачей. Сервис зарабатывает за счёт депозитных и рисковых контрактов, говорят в компании.
По собственным данным, у BestDoctor 30 тысяч пользователей из более чем 100 компаний и 11 тысяч клиник-партнёров. Объём текущих контрактов составляет свыше 600 млн рублей, а среди клиентов стартап называет Hoff, «Островок», «Азбука вкуса», Mail.ru Group, «Самокат» и другие. В 2019 году компания привлекла контрактов на 450 млн рублей.
Полученные инвестиции BestDoctor планирует потратить на развитие технологий и выполнение стратегии по созданию платформы для управления здоровьем, а также расширение продаж за счёт новых b2b и b2c продуктов. В частности, специализированных полисов ДМС для разных сегментов бизнеса.
«Платформа означает, что мы не фокусируемся только на решении медицинских кейсов, как обычно работает ДМС. Мы понимаем, что на здоровье влияет и образ жизни и ментальное здоровье, поэтому мы даем пользователям продукты, которые помогут оставаться здоровым дольше. Health-программы: фитнес и питание, персонализированные системы мониторинга здоровья, программы ментального здоровья», — пояснили в компании.
В мае 2019 года в BestDoctor говорили, что планируют выйти за границу в 2020 году. Теперь в стартапе пояснили, что отложили планы на 2021 год — пока сервис изучает рынки и тестирует гипотезы.
Полис ДМС, который полностью следит за твоим здоровьем, - это очень круто! Если к этому прикрутить спортзалы, сервисы питания, фитнес-трекеры и консультации врачей, то можно заботу о здоровье передать одному приложению.
Кажется, что люди не на столько мотивированы вести ЗОЖ, но если прикрути скидки по ДМС за соблюдение рекомендаций, то может и сработать.
Оазис признаёт что без людей не сможет жить и развиваться и ему нужна помощь человечества также ,как и людям необходимо помощь оазиса.
У них нет лицензии на страхование, и по сайту нет партнера с лицензией. Странно тогда называть «Стартапом в страховании» и работать по «рисковым контрактам» они тоже (пока) не умеют права.
ООО «БЕСТДОКТОР»
ИНН: 7106021081, ОГРН: 1157154006767 Лицензия № ЛО-71-01-001954 от 10 августа 2018 г.
ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ 10 августа 2018 г.
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЙ ОРГАН Министерство здравоохранения Тульской области
Медицинская лицензия не даёт права заниматься страховым бизнесом. Она у бестдоктор для телемедицины.
За страхование же отвечает ВСК.
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