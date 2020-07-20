Компания планирует сконцентрироваться на своём основном бизнесе в угоду акционерам.

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eBay ведёт переговоры с норвежской компанией Adevinta AS ADE о продаже рекламного подразделения Classified-Ads, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. eBay планирует сконцентрироваться на своём основном бизнесе, передаёт издание.

Сделка может быть объявлена 20 июля, пишет WSJ. Сумму сделки стороны могут не раскрыть, говорят собеседники издания. По их словам, eBay продаст подразделение за $8 млрд.

Источники Bloomberg подтвердили переговоры компании с Adevinta. По их данным, сумма сделки составит около $9 млрд. На заседании совета директоров 17 июля eBay заявила, что предпочла бы сохранить долю в бизнесе, пишет Bloomberg.

Это один из последних непрофильных активов компании после продажи билетного сервиса StubHub в 2019 году, отмечает WSJ. Classified-Ads работает в основном на международном рынке в Канаде, некоторых странах Европы, Африки, Австралии и Мексике.

Платформа Classified-Ads позволяет пользователям размещать объявления о продаже товаров и услугах. Выручка подразделения в 2019 году составила $1,1 млрд против $7,6 млрд выручки от основного бизнеса eBay, напоминает WSJ.