Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
273

WSJ: eBay запланировала продать один из последних непрофильных активов — рекламное подразделение Classified за $8 млрд Материал редакции

Компания планирует сконцентрироваться на своём основном бизнесе в угоду акционерам.

1 комментарий
В закладки

eBay ведёт переговоры с норвежской компанией Adevinta AS ADE о продаже рекламного подразделения Classified-Ads, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. eBay планирует сконцентрироваться на своём основном бизнесе, передаёт издание.

Сделка может быть объявлена 20 июля, пишет WSJ. Сумму сделки стороны могут не раскрыть, говорят собеседники издания. По их словам, eBay продаст подразделение за $8 млрд.

Источники Bloomberg подтвердили переговоры компании с Adevinta. По их данным, сумма сделки составит около $9 млрд. На заседании совета директоров 17 июля eBay заявила, что предпочла бы сохранить долю в бизнесе, пишет Bloomberg.

Это один из последних непрофильных активов компании после продажи билетного сервиса StubHub в 2019 году, отмечает WSJ. Classified-Ads работает в основном на международном рынке в Канаде, некоторых странах Европы, Африки, Австралии и Мексике.

Платформа Classified-Ads позволяет пользователям размещать объявления о продаже товаров и услугах. Выручка подразделения в 2019 году составила $1,1 млрд против $7,6 млрд выручки от основного бизнеса eBay, напоминает WSJ.

Продать непрофильные подразделения, чтобы повысить стоимость акций eBay, предложили фонды Elliott Management Corp и Starboard Value LP, входящие в совет директоров компании, напоминает WSJ.

«Никто не думает о eBay»: что случилось с одной…
Как менялась компания, соревновалась с Amazon, спорила с инвесторами-активистами и пришла к…
vc.ru

#новость #ebay

Лиана Липанова
+22 715
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ebay"], "comments": 1, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 143432, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 20 Jul 2020 11:44:26 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Исследование: влияние отзывов на мнение потребителя
Мы (команда из Puppet-agency) так же, как и вы, являемся читателями данного журнала, и поэтому у нас не возникло…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Сергей Зайцев

0

Продать непрофильные подразделения, чтобы повысить стоимость акций eBay, предложили фонды Elliott Management Corp и Starboard Value LP, входящие в совет директоров компании, напоминает WSJ.

// Не шарю, но как продажа непрофильного подразделения поможет повысить капитализаци?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Альфа-Капитал
Подписан
Отписаться
Зачем финансовой компании удваивать IT-команду
IТ-директор Илья Батай рассказывает о том, как устроена работа технологического блока УК «Альфа-Капитал».
0
Сбербанк
Подписан
Отписаться
Хакатон на диване: создай решение для Сбербанка, не выходя из дома
Пандемия еще не отступила, самоизоляция продолжается, а офлайн-мероприятия запрещены. Но это не значит, что сейчас нель…
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: запуск Spotify в России, взлом Twitter и правила работы в «Евросети»
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Michael Tretyak
за день
Из личного опыта - я тоже пытался так сделать, но дико напрягался, пока не понял, что для меня идеальный вариант - это работа минимальное количество времени с максимальной эффективностью, а прокрастинация - необходимый…
12 месяцев веду почасовой учет своих дел с помощью timesheets: рассказываю, к чему это в итоге привело
Alexey Bo
за неделю
Миллионеры из РФ перечитали новость несколько раз, но всеравно ничего не поняли.
Свыше 80 миллионеров из США и других стран попросили власти повысить налоги для богатых, чтобы справиться с пандемией

Комментарии

Федор Добрянский

Как я научился выигрывать…

Федор Добрянский

Как я научился выигрывать…

Сергей Зайцев

WSJ: eBay запланировала продать…

Федор Добрянский

Как я научился выигрывать…

Alexandr Simonov

«Яндекс» и «Кинопрайм» оставят…

Андрей Никифоров

Как удаленная работа может…

Alex Cox

«Сбербанк» запустил сервис для…

Tim Adahovskiy

Будапешт следом за другими…

Timur Kuzmin

Как я научился выигрывать…

Denis Londen

Как «Контур.Эльба», делая…

Konstantin

Как я психанул и поехал в Питер…

Alexandr Simonov

«Яндекс» и «Кинопрайм» оставят…

Григорий Догонин

Исследование: «Сбербанк онлайн…

Visualmethod Ru

Что важно учесть при создании…

Konstantin_Andreevi…

Как я научился выигрывать…

Федор Добрянский

Как я научился выигрывать…

Артем Павлючук

Коротко: недорогой…

Руслан Байбурин

Ozon, верните наши товары!

Anna Petrova

Делал производство «как в Европе»

Konstantin

Как я психанул и поехал в Питер…