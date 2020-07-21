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Финансы
Татьяна Боброва
1709

Илон Маск впервые попал в пятёрку богатейших людей по версии Forbes благодаря росту акций «переоценённой» Tesla Материал редакции

Аналитики и сам Маск считают, что бумаги компании торгуются выше реальной цены — по $1643 за штуку.

  • Глава SpaceX и Tesla Илон Маск вошёл в пятёрку богатейших людей мира по версии Forbes. В рейтинге издания, который обновляется в реальном времени, его состояние составляет $74,2 млрд.
  • На торгах 20 июля 2020 года акции Tesla подорожали на 9,47%, до $1643 за штуку. С начала года бумаги компании выросли в цене почти на 300%, указывает Forbes.
  • Рост стоимости Tesla сбил с толку некоторых инвесторов, которые отмечали, что компания значительно меньше конкурентов и лишь недавно вышла на прибыль, указывает Forbes. В июне аналитики Morgan Stanley говорили, что акции «крайне переоценены». Переоценённость бумаг отмечал и сам Маск.
  • Маск впервые попал в список Forbes в 2012 году, напоминает журнал. Тогда он занимал 190 место с состоянием $2,4 млрд. В январе 2020 года он был на 37 месте.
  • В рейтинге Bloomberg Маск занимает шестое место.
Первые четыре места в рейтинге Forbes

#новость #илонмаск #рейтинг

Татьяна Боброва
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6
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Вик Григ

13

Маска вообще давно надо было поставить на первое место. Такие вещи вытворяет, сумасшедший человек просто, человек - ракета. 

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Алексей Иванов

Вик
6

Вот вот. Деньги все забудут через 10 лет, но он первый перевёл космос на уровень частных компаний и сделал электромобили массовыми (с нуля!!! Не имея вообще опыта в авто)

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Света - Конфета

Алексей
0

Ну например в Германии, где полно своих марок и заводов, его Тесла была никому не нужна, тем не менее под Берлином строиться завод. Зачем? Англосаксонские корпорации будут давить немцев.

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Stas Korg

Света
1

Как это? Это Tesla ,у кого из дойч есть электро мобили поставленные на такой поток как у него. И сразу вопрос - а зачем немцы открывают свои заводы в США ?

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Света - Конфета

Stas
1

Электо сейчас есть у всех марок, машины и так не особо покупают и государство платит дотации на покупки.

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Kostya Golikov

Света
1

Из каких-то прямых конкурентов Тесле среди немецких марок только Porsche Taycan, который появился всего год назад. i-серия от BMW довольно причудливая и скорее экзотика, Mercedes-Benz и Audi среди электроседанов не представлены. Да, есть гибриды, но это не совсем электрокары, поэтому позвольте не согласится с оригинальным тезисом: 

 Ну например в Германии, где полно своих марок и заводов, его Тесла была никому не нужна, тем не менее под Берлином строиться завод. Зачем?

Марок много, но внутри той же ниши сейчас конкуренции никакой почти что, тесла ее доминирует.

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Stas Korg

Света
0

"была никому не нужна" , есть опрос респондентов ? Аналитика?))))))))

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Света - Конфета

Stas
1

Да, опроса и не надо, в Берлине были многочисленные демонстрации против строительства этого завода, но Меркель продавила.

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Stas Korg

Света
0

Непонимаю, были демонстрации и против беженцев , демонстрация не показатель . Маск же строит за свои деньги, не хотят люди покупать - не купят. Рыночек порешает. А если будет в США демонстрация против завода BMW , что делать ? Закрывать ?

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Света - Конфета

Stas
0

Ладно, будем надеяться, обанкротиться.

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Stas Korg

Света
0

))))))))) я думаю в Европе многие пересядут на Tesla

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Света - Конфета

Stas
0

в Германии Тесле никто не рад, а Маска не любят примерно так же, как и Гейтса. Может и принципиально покупать не будут.

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Stas Korg

Света
1

Как можно так легко , инфантильно , отвечать за целую страну ))))))

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Света - Конфета

Stas
0

Что значит легко? Я в этом живу, хожу на демонстрации, общаюсь. СМИ большинство финансируется тем же Гейтсом и Ко, голосовать против Теслы можно кошельком.

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Stas Korg

Света
0

Так вы и не покупайте , а рынок покажет , кто и что. Зачем себе нервы то портить. Это прогресс и его остановить наверное невозможно. А то что Германия не успевает в ИТ развитии , так это не Маска проблемы.

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Света - Конфета

Stas
0

Ну наверно вы правы, проблема, что сейчас этим искусственным карантином валят немецкий бизнес, а заходить на пепелище будут американские корпорации. Пока у кого печатный станок, то и прав.

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Stas Korg

Света
0

Меркель может печатать евро, в чем проблема? Какие бы корпорации не заходили , если продукт взлетает , то какая разница чей он? Есть у немцев поиск удобнее Гугл? Магазин удобнее Амазон или Али? Никто не спорит с Мерседес и БМВ.

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Света - Конфета

Stas
0

Рынок ЕС очень закрытый, что то продавать или открыть дается только своим, аналогов нет, потому что не дают развивать свое. Выход только, как предлагал Индии Ганди, не покупать Теслу, тогда они уйдут. Эти корпорации выжигают конкурентов, а потом творят что хотят монопольно.

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Stas Korg

Света
0

Получается так , в Германии не могут запустить свои сервисы (Германия экономика номер 3 в мире) , и управляет всей ЕС. Я нигде не ошибся ?

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Артем Бондарев

Stas
0

Да, Тесла расширяется и захватывает рынок и продала 367.000 авто за год, из них 192.000 в сша! Только вот пикапов в сша продано более 2.5 миллионов.

И это только пикапы трёх производителей. Фольксваген продаёт более 400.000 Гольфов на территории ЕС.

Илон Маск классный и клёвый, делает ракеты и всякие другие крутые шутки. Но он не захватил автомобильный рынок, вообще нисколько. И заправлять машину за 2 минуты, а потом ехать на ней 800 км сейчас проще.

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Stas Korg

Артем
0

Так и я о чем, Тесла это Тесла , хочешь катайся - хочешь нет

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Вася Пражкин

Света
–1

Света, неужели зашортила Теслу?

Ответить

Mykola Petiukh

Света
0

Против трассы через Химкинский лес тоже много людей выступало, но я очень сильно сомневаюсь в том, что они ею сейчас не пользуются

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Вадим Курило

Алексей
1

Справедливости ради, и не преуменьшая заслуг Маска, космос на уровень частных компаний вывело НАСА, когда вместо разработки собственных кораблей объявили, что будут привлекать частные компании для этих целей. На этой волне и появилась целая ниша

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Stas Korg

Вадим
1

И масса компаний пошли туда , но запустил он

Ответить

Олег Саенов

Stas
0

туда пошла масса компаний, но пустили только его. а учитывая что все было сделано на деньги НАСА, то дрочить на его достижения просто смешно.

Ответить

Stas Korg

Олег
1

Неправда , много компаний вошли в эту программу и не с американскими корнями. Firefly например. Так получается, он просто пришел в НАСА и запустил ракету ?

Ответить

Kostya Golikov

Олег
0

Вы так пишите, будто бы главное это получить деньги, а дальше все сложится само собой. Попробуйте прийти и на деньги Сбербанка, например, запустить русский Амазон.

Ответить

Nesterov Igor

Вик
2

Вы точно не Эмбер Херд?

Ответить

Денис Демидов

Вик
0

Я бы сказал хайповые вещи он вытворяет, тот же Безос сделал качественные вещи доступнее миллионам людей, попутно сократив затрачиваемое ими время.

Ответить

Sasha Tsereteli

3

Не могу понять когда сливать

Ответить

Иванка Сегодина

Sasha
0

+1, нужна подсказка от знатоков. 

Ответить

Вася Пражкин

Иванка
6

Я посмотрел график, как вниз пойдет - сливайте!

Ответить

Help lawyer

Вася
1

Не "как вниз пойдет", а за день до этого. Как первый раз, ей-богу...

Ответить

Вася Пражкин

Help
0
Ответить

Help lawyer

Вася
1
Ответить

Bulat Ziganshin

Вася
0

но для того, чтоб это понять, нужен очень большой опыт!

Ответить

Вася Пражкин

Bulat
1

Да нет, это скорее к окулисту надо..

Ответить

Yury Kotov

2

#никогданешортитеслу 😎

Ответить

Света - Конфета

–4

Конечно, сажают свою администрацию и продавливают свои предприятия, там где они никому не нужны. Например завод Тесла под Берлином.

Ответить

Kostya Golikov

Света
0

На всякий случай уточню, что протесты были не потому что тесла не нужна, а потому что тесла собиралась вырубать леса под свой завод. Ну и если совсем уточнять, то они выкупили участок у фабрики картона и это был не природный лес, а промышленный: специально высаженный под вырубку. 

Tesla forced to pause Berlin Gigafactory after…
More court hearings are expected later this week.
www.theverge.com
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Я не скажу свое имя машине

0

Вот и молодец. Крутой чувак ведь

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евгений аношин

0

Страшный сон - некто в бункере смотрит как идеально точно в 57 раз приземляется (планируя на гиперзвуковой скорости) внутри круга первая ступень фалкон9 и внезапно понимает что это LGM-30G Minuteman в бункерном исполнении.... На утро полки ботов идут разоблачать мошенника маска и его изделия, на самом деле как известно сконструированные в подвалах НАСА и Пентагона и переданные бесплатно для отработки и тестирования в спейсикс..

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Николай Глущенко

0

Это называется доверие. У Маска настолько непререкаемый авторитет, что люди готовы вкладывать в его дело. Экономические показатели тут второстепенны: те-же Амазон и Фейсбук тоже долгое время не приносили прибыли, но инвестиции в них которые раньше казались безумием теперь называют гениальностью инвесторов.

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Kostya Golikov

Николай
0

Бывает и наоборот: убер, wework, theranos в конце концов. Из рисков: Маск очень много делает на ручном пилотировании, все эти ночевки на заводе, порой вытворяет чересчур эксцентричные поступки, которые не так давно стоили ему поста председателя совета директоров (а могли и вовсе его отстранить от управления компанией). Важно понимать, что риск работает в обе стороны: возможен как и невероятный рост акций, так и гигантский крах

Elon Musk forced to step down as chairman of…
Musk settles with the SEC just two days after being charged
www.theverge.com
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