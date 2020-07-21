Комментарии
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Чтобы получить господдержку, у ИТ-компании должна быть аккредитация Минкомсвязи, штат не менее семи человек, а на ИТ должно приходиться не меньше 90% выручки.
23 июня Владимир Путин предложил бессрочно снизить налог на прибыль для ИТ-компаний с 20% до 3%, а ставки страховых взносов — с 14% до 7,6%. Согласно законопроекту, внесённому в Госдуму 16 июля, компенсировать налоговый манёвр для ИТ-отрасли позволит частичная отмена нулевого НДС на продажу ПО, в частности, для компаний, не включённых в реестр разработчиков российского ПО.
Forbes узнал, сколько смогут сэкономить ИТ-компании благодаря новым льготам.
Около 80-90 млн рублей в год можно сэкономить при условии сохранения нулевой ставки НДС на лицензионное ПО, оценила глава компании-разработчика решений в сфере информационной безопасности InfoWatch Наталья Касперская. Этого хватит, чтобы нанять 30-50 программистов, объяснила она.
Компания «Новые облачные технологии», разработчик пакета программ «МойОфис», сохранит более 70 млн рублей за год, объяснил гендиректор Дмитрий Комиссаров. По его подсчётам, компании сэкономят около 50% от страховых взносов и 83% от налога на прибыль.
Налоговая нагрузка ИТ-компаний уменьшится на 36,3%, считает анонимный собеседник издания в компании-разработчике ПО.
Получить поддержку от государства смогут ИТ-компании:
Под эти критерии не попадают, например, «Яндекс» и Mail.ru Group — их основная выручка формируется за счёт рекламы, пишет Forbes. В Mail.ru Group и «Яндексе» от комментариев отказались.
Налоговый манёвр не остановит падение рынка в 2020 году, но в 2021 году добавит 5-10% к обороту, считает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев.
«Думаю, что небольшим региональным компаниям получить льготу будет труднее, чем раньше, при ставке в 14%. Опасаюсь, что сроки рассмотрения программ для включения в реестр будут затягиваться под напором возросшего потока желающих и механизм включения будет недостаточно прозрачным», — прокомментировал Комлев.
В Минкомсвязи на запрос Forbes не ответили.
А те же инструменты Касперского разве не собирают информацию об активности пользователя в сети и не передают ее в компанию? А компания разве не продает доступ к этой обезличенной информации для рекламщиков?
их основная выручка формируется за счёт рекламы
Ну так пусть рекламу уберут
Зарплатный фонд 50 сотрудников 90 млн рублей в год? Видимо у Меня были завышеные представления о зп в IT сфере.
Тут просто не понятно с учетом налогов или в руки, со всеми налогами для компании это выйдет меньше намного в руки чем 150.
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