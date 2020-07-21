Это сложная схема [по льготам НДС], потому что единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных сейчас используется для идентификации отечественного программного обеспечения. Если же использовать реестр для налоговой льготы, то мы сразу натыкаемся на норму ВТО, по которой нельзя оказывать налоговые преференции по страновому признаку.

Поэтому сейчас [из названия реестра] пытаются убрать слово «российское», но тогда вообще непонятно, что это будет за реестр. Мы должны, с одной стороны, не превратить российский реестр в список, где будет любое ПО, а с другой — соблюсти курс на импортозамещение.