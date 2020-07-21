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Финансы
Лиана Липанова
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«Можно нанять 30-50 программистов»: Forbes узнал, сколько могут сэкономить ИТ-компании благодаря налоговому манёвру Материал редакции

Чтобы получить господдержку, у ИТ-компании должна быть аккредитация Минкомсвязи, штат не менее семи человек, а на ИТ должно приходиться не меньше 90% выручки.

8 комментариев
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23 июня Владимир Путин предложил бессрочно снизить налог на прибыль для ИТ-компаний с 20% до 3%, а ставки страховых взносов — с 14% до 7,6%. Согласно законопроекту, внесённому в Госдуму 16 июля, компенсировать налоговый манёвр для ИТ-отрасли позволит частичная отмена нулевого НДС на продажу ПО, в частности, для компаний, не включённых в реестр разработчиков российского ПО.

Forbes узнал, сколько смогут сэкономить ИТ-компании благодаря новым льготам.

Около 80-90 млн рублей в год можно сэкономить при условии сохранения нулевой ставки НДС на лицензионное ПО, оценила глава компании-разработчика решений в сфере информационной безопасности InfoWatch Наталья Касперская. Этого хватит, чтобы нанять 30-50 программистов, объяснила она.

Компания «Новые облачные технологии», разработчик пакета программ «МойОфис», сохранит более 70 млн рублей за год, объяснил гендиректор Дмитрий Комиссаров. По его подсчётам, компании сэкономят около 50% от страховых взносов и 83% от налога на прибыль.

Налоговая нагрузка ИТ-компаний уменьшится на 36,3%, считает анонимный собеседник издания в компании-разработчике ПО.

Получить поддержку от государства смогут ИТ-компании:

  • Аккредитованные Минкомсвязи.
  • Со штатом не меньше семи человек.
  • 90% выручки которых приходится на ИТ.

Под эти критерии не попадают, например, «Яндекс» и Mail.ru Group — их основная выручка формируется за счёт рекламы, пишет Forbes. В Mail.ru Group и «Яндексе» от комментариев отказались.

Это сложная схема [по льготам НДС], потому что единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных сейчас используется для идентификации отечественного программного обеспечения. Если же использовать реестр для налоговой льготы, то мы сразу натыкаемся на норму ВТО, по которой нельзя оказывать налоговые преференции по страновому признаку.

Поэтому сейчас [из названия реестра] пытаются убрать слово «российское», но тогда вообще непонятно, что это будет за реестр. Мы должны, с одной стороны, не превратить российский реестр в список, где будет любое ПО, а с другой — соблюсти курс на импортозамещение.

Наталья Касперская
глава InfoWatch

Налоговый манёвр не остановит падение рынка в 2020 году, но в 2021 году добавит 5-10% к обороту, считает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики Николай Комлев.

«Думаю, что небольшим региональным компаниям получить льготу будет труднее, чем раньше, при ставке в 14%. Опасаюсь, что сроки рассмотрения программ для включения в реестр будут затягиваться под напором возросшего потока желающих и механизм включения будет недостаточно прозрачным», — прокомментировал Комлев.

В Минкомсвязи на запрос Forbes не ответили.

#новость #льготыдляит

Лиана Липанова
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8 комментариев
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евгений аношин

1

А те же инструменты Касперского разве не собирают информацию об активности пользователя в сети и не передают ее в компанию? А компания разве не продает доступ к этой обезличенной информации для рекламщиков? 

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Help lawyer

0

их основная выручка формируется за счёт рекламы

Ну так пусть рекламу уберут

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Myzhik

Help
0

Гениально)))

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Степан Фадеев

0

Зарплатный фонд 50 сотрудников 90 млн рублей в год? Видимо у Меня были завышеные представления о зп в IT сфере.

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Myzhik

Степан
0

150к в месяц на сотрудника

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ЯжПрограммист

Myzhik
0

Тут просто не понятно с учетом налогов или в руки, со всеми налогами для компании это выйдет меньше намного в руки чем 150. 

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alex twit

0

Начинают всплывать интересные подробности и нюансы бгг

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