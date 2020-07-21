«Сбербанк» купил около 8% в стартапе-разработчике виртуальных аватаров для AliExpress и других компаний
Материал редакции
Сумма сделки составила 10 млн рублей.
«Сбербанк» приобрёл 8,06% в российской компании-разработчике виртуальных персонажей Malivar в обмен на 10 млн рублей инвестиций, рассказали vc.ru в банке.
Основатель и гендиректор стартапа Валерий Шарипов подтвердил в беседе с vc.ru сделку. Он уточнил, что это первые внешние инвестиции для компании. В 2019 году Malivar стал одним из победителей второго акселератора Сбербанка и 500 Startups.
Основанный в 2018 году Malivar занимается разработкой и продюсированием виртуальных персонажей на основе нейросетей и компьютерной графики.
Стартап работает с b2b-клиентами из сегмента электронной коммерции, медиа, рекламы и других сфер, среди которых называет AliExpress, Mercedes-Benz Fashion Week Russia и другие бренды.
«Мы в первую очередь фокусируемся на технологиях, чтобы создавать виртуальных людей, которые смогут взять на себя рутинные задачи. Это позволяет значительно ускорить и удешевить производство контента», — прокомментировал Шарипов.
евгений аношин
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