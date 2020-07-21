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Финансы
Лиана Липанова
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Такси-сервис Gett сообщил о привлечении $100 млн от группы неназванных инвесторов на развитие b2b-сегмента Материал редакции

Компания готовится к выходу на биржу, но точных сроков пока не называет.

3 комментария
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Такси-сервис Gett привлёк $100 млн в рамках pre-IPO раунда от нынешних и новых инвесторов, но не раскрыл их имена и свою оценку. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.

Раунд всё ещё не закрыт, объяснили в Gett. «Как только процесс будет завершен, мы назовем всех новых инвесторов, принявших участие в сделке», — заявили в компании.

Gett планирует направить полученные инвестиции на развитие b2b-сегмента. «Привлечённые средства будут вложены в международную экспансию корпоративной SaaS-платформы Gett и подготовку к потенциальному IPO», — говорит гендиректор Gett Дэйв Вайсер.

Текущий раунд финансирования обеспечивает компании капитал в размере, превышающем сумму, необходимую для обеспечения прибыльности и генерирования положительного денежного потока. Это дает нам бесценную возможность для гибкости и выхода на IPO в тот момент, когда это будет лучше всего для бизнеса, вместо того, чтобы руководствоваться потребностью в средствах, как вынуждены поступать многие другие (убыточные) компании.

Мы приняли решение удовлетворить спрос со стороны части новых инвесторов. Расширение акционерной базы дополнительно усилит существующих стейкхолдеров и поддержит движение компании по направлению к IPO.

Дэйв Вайсер
гендиректор Gett

Точные сроки выхода на биржу зависит от «рыночных условий и решений совета директоров и акционеров Gett», говорят в компании.

По собственным данным, всего с момента основания Gett привлекла $750 млн от VW, Access и его основателя Леонарда Блаватника, Kreos, MCI и других инвесторов. Во время последнего раунда на $200 млн в мае 2019 года компания оценивалась в $1,5 млрд. Тогда Вайсер говорит, что это скорее всего последний раунд перед выходом на биржу — компания планировала IPO на первый квартал 2020 года.

#новость #gett

Лиана Липанова
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Комментарий удален

Nikolai O

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"другие (убыточные) компании" - а Гетт он с прибылями?

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Юрий Шмаков

0

Кто пользуется гетом?

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Кирилл Вечкасов

Юрий
0

Пару раз честно пытался перейти на них с яндекса, но после ожидания подачи авто в 10 мин оба раза, удалил и забыл о их существовании.

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