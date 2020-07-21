Текущий раунд финансирования обеспечивает компании капитал в размере, превышающем сумму, необходимую для обеспечения прибыльности и генерирования положительного денежного потока. Это дает нам бесценную возможность для гибкости и выхода на IPO в тот момент, когда это будет лучше всего для бизнеса, вместо того, чтобы руководствоваться потребностью в средствах, как вынуждены поступать многие другие (убыточные) компании.

Мы приняли решение удовлетворить спрос со стороны части новых инвесторов. Расширение акционерной базы дополнительно усилит существующих стейкхолдеров и поддержит движение компании по направлению к IPO.