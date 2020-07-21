Комментарии
больше миллиона раз
Компания готовится к выходу на биржу, но точных сроков пока не называет.
Такси-сервис Gett привлёк $100 млн в рамках pre-IPO раунда от нынешних и новых инвесторов, но не раскрыл их имена и свою оценку. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.
Раунд всё ещё не закрыт, объяснили в Gett. «Как только процесс будет завершен, мы назовем всех новых инвесторов, принявших участие в сделке», — заявили в компании.
Gett планирует направить полученные инвестиции на развитие b2b-сегмента. «Привлечённые средства будут вложены в международную экспансию корпоративной SaaS-платформы Gett и подготовку к потенциальному IPO», — говорит гендиректор Gett Дэйв Вайсер.
Точные сроки выхода на биржу зависит от «рыночных условий и решений совета директоров и акционеров Gett», говорят в компании.
По собственным данным, всего с момента основания Gett привлекла $750 млн от VW, Access и его основателя Леонарда Блаватника, Kreos, MCI и других инвесторов. Во время последнего раунда на $200 млн в мае 2019 года компания оценивалась в $1,5 млрд. Тогда Вайсер говорит, что это скорее всего последний раунд перед выходом на биржу — компания планировала IPO на первый квартал 2020 года.
Комментарий удален
Кто пользуется гетом?
Пару раз честно пытался перейти на них с яндекса, но после ожидания подачи авто в 10 мин оба раза, удалил и забыл о их существовании.
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