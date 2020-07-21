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Галина Мубаракшина
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Forbes: сеть коворкингов Knotel с сооснователем из России может лишиться оценки свыше $1 млрд в новом раунде инвестиций Материал редакции

Стартап пытается привлечь до $100 млн. Весной компании пришлось сократить 30% сотрудников из-за пандемии.

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Сеть коворкингов Knotel с начала 2020 года ведёт переговоры о привлечении инвестиций, пишет Forbes со ссылкой на осведомлённые источники. Компания планирует получить от инвесторов $100 млн, утверждают собеседники издания.

В ходе нового раунда оценка стартапа может сократиться вдвое, указывает один из источников. В августе 2019 года Knotel сообщала, что привлекла $400 млн при оценке свыше $1 млрд. Forbes со ссылкой на Pitchbook уточняет, что компания получила от инвесторов $190 млн при оценке в $1,6 млрд, а затем ещё $250 млн. Неизвестно, сможет ли сейчас компания заинтересовать инвесторов настолько, чтобы закрыть сделку, отмечает журнал.

Основатель и гендиректор Knotel Амол Сарва не подтвердил изданию информацию о переговорах. Он отметил, что сети остался один раунд финансирования, чтобы стать полностью прибыльной и потенциально публичной компанией.

В 2019 году убытки Knotel составили $223 млн, выручка достигла $370 млн, указывает издание. Сарва ожидает, что в 2020 году выручка удвоится, а к первому кварталу 2021 года компания станет прибыльной.

В марте 2020 года на фоне пандемии сеть уволила 30% сотрудников, ещё 20% штата ушли в отпуск. Стартап прекратил переговоры о покупке и аренде новых помещений, а также урезал зарплаты топ-менеджерам.

Knotel в 2016 году основали американец Амол Сарва и россиянин Эдуард Шендерович — сооснователь компании SUP Media, купившей «Живой журнал». Офисы Knotel есть в США, Европе и Азии. По данным Crunchbase, за всё время существования стартап привлёк $560 млн.

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#новость #knotel

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