Бизнес сможет сэкономить при подключении программы лояльности, а Visa — стимулировать платежи по своим картам.

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Международная платёжная система Visa запустила в России сервис VCES (Visa Card Eligibility Service), который поможет небольшим магазинам и кафе создавать программы лояльности без карт и приложений. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Покупатель будет получать бонусы и скидки автоматически при оплате картой или токеном Visa, если бизнес подключит услугу у банка-эквайера. Первым таким партнёром стал банк «Русский стандарт», подключивший POS-терминалы сети «Хлеб насущный».

Торговая точка сама определяет параметры и загружает условия предоставления скидки в интерфейс сервиса для запуска программы. Во время оплаты терминал связывается с VCES, определяет статус участника и пересчитывает стоимость покупки с учётом скидки, после чего проходит оплата.

В компании-производителе ПО «Интеллектуальный резерв» отметили в разговоре с РБК, что стоимость своей программы лояльности может составлять от нескольких десятков тысяч рублей для небольшого магазина до десятков и сотен миллионов для сети. При этом программы рассчитываются индивидуально в зависимости от бизнеса.

Сумма затрат на программу лояльности зависит от того, использует точка собственную разработку или коробочное решение, добавили в «Хлебе насущном». «В первом случае это миллионы, а во втором — 200–300 тысяч рублей на запуск и 10–20 тысяч рублей на ежемесячные платежи за лицензию в зависимости от базы посетителей ресторана», — пояснили в сети.