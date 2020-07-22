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Татьяна Боброва
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Visa запустила в России сервис для создания программ лояльности — но скидки смогут получить только владельцы её карт Материал редакции

Бизнес сможет сэкономить при подключении программы лояльности, а Visa — стимулировать платежи по своим картам.

6 комментариев
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Международная платёжная система Visa запустила в России сервис VCES (Visa Card Eligibility Service), который поможет небольшим магазинам и кафе создавать программы лояльности без карт и приложений. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Покупатель будет получать бонусы и скидки автоматически при оплате картой или токеном Visa, если бизнес подключит услугу у банка-эквайера. Первым таким партнёром стал банк «Русский стандарт», подключивший POS-терминалы сети «Хлеб насущный».

Торговая точка сама определяет параметры и загружает условия предоставления скидки в интерфейс сервиса для запуска программы. Во время оплаты терминал связывается с VCES, определяет статус участника и пересчитывает стоимость покупки с учётом скидки, после чего проходит оплата.

В компании-производителе ПО «Интеллектуальный резерв» отметили в разговоре с РБК, что стоимость своей программы лояльности может составлять от нескольких десятков тысяч рублей для небольшого магазина до десятков и сотен миллионов для сети. При этом программы рассчитываются индивидуально в зависимости от бизнеса.

Сумма затрат на программу лояльности зависит от того, использует точка собственную разработку или коробочное решение, добавили в «Хлебе насущном». «В первом случае это миллионы, а во втором — 200–300 тысяч рублей на запуск и 10–20 тысяч рублей на ежемесячные платежи за лицензию в зависимости от базы посетителей ресторана», — пояснили в сети.

В «Русском стандарте» отметили в беседе с изданием, что предоставляют сервис по картам Visa своим клиентам из числа торгово-сервисных предприятий бесплатно. Коммерческие условия сотрудничества в банке не раскрывают, но утверждают, что компании могут внедрить программы лояльности без упомянутых затрат. В Visa указали, что сервис позволит стимулировать платежи по её картам.

#новость #visa

Татьяна Боброва
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6 комментариев
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Oleg Makarov

0

Термин «лояльность» тут вообще не при чём.
 Речь ведь о скидках. О деньгах, которые получает покупатель за повторную покупку. «сделай А и получи за это В» — формула мотивации, но никак не лояльности.

А конкретно по этой затее: Visa стимулирует покупателей пользоваться картами Visa. Торговая точка выступает в роли инструмента. Но я уверен, многие ритейлеры поведутся просто по принципу «а вдруг конкуренты сделали и переманят наших клиентов». И только дополнительно проиграют на этом.

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Igor Sergeev

Oleg
0

получивший скидку или балл лояльности от бренда. потом он опять придёт в этот магазин чтобы получить балл или купить со скидкой.
т.е. станет лояльным этому бренду.

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L A

0

Честно говоря  я удивлён что большинстве POS систем нет "узнавания" клиента по банковской карте (раньше чипы карт вообще отдавали номер, теперь там хитрый хеш).
И крутить на основе этой информации любую лояльность.
Действия от пользователя — только 1 раз привязывать каждую новую карту к своему аккаунту(=номер телефона).
Ну или продиктовать кассиру номер телефона если оплата налом.

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Аарон Малис

0

Хорошо, что в пятерке скидки на кассе пробивают. Эта залупа с картами и скидками уже достала, как будто заняться больше людям нечем. 

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Yan Purvenes

0

В нашем стране это провальная история. И кто из визы этот бред тощил, надо опустить походу на землю. Человек видать вообще не понимает, что торговая точка не будет пытаться стимулировать так продажи.
Торговым точкам проще прикрутить свою программу лояльности, чем зависит от экваринга. 

Так же странно, что русский стандарт этим занялся, он вроде любил МС выпускать сам.

Так же тут нет какой определенной программы лояльности, а просто скидка за оплату визой((.

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Sakari Sauso

0

Ух какой у меня флешбэк))) Пытался делать похожий сервис ещё лет 10 назад, думал тогда, нахуя весь этот пластик?! скидка должна проходить во время оплаты банковской картой. Но однажды открыл форбс и увидел статью на несколько разворотов как раз про такой сервис, два дня есть ничего не мог, потом лёгкая апатия вперемешку с депрессией, а потом отпустило, ну и в итоге забил хуй. Но к слову, где та компания, я хз, так что правду говорят, что тебя уничтожают не конкуренты, а ты сам.

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