Стартап позволяет анализировать сильные и слабые стороны геймера и улучшать навыки.

В закладки

Киберспортивный стартап Mobalytics привлёк $11,5 млн от российского Almaz Capital, южнокорейской T1 Esports, Cabra VC и других инвесторов, сообщает РБК со ссылкой на участников сделки. Условия сделки не уточняются.

Стартап разработал индекс производительности геймеров (GPI) для анализа сильных и слабых сторон пользователей и определения игрового стиля. Инструмент помогает улучшать навыки игрока за счёт персонализированных рекомендаций и повышать его эффективность.

На полученные деньги Mobalytics продолжит развивать продукт, повысит персонализацию, расширит ассортимент поддерживаемых игр и увеличит штат сотрудников, передаёт издание. Сейчас платформа поддерживает жанры MOBA (League of Legends), Auto-battlers (Teamfight Tactics), Trading Card Games (Legends of Runeterra) и шутеры от первого лица (Valorant).