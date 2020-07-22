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Финансы
Лиана Липанова
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Платформа для анализа эффективности игроков Mobalytics выходцев из Украины привлекла $11,5 млн от Almaz Capital и других Материал редакции

Стартап позволяет анализировать сильные и слабые стороны геймера и улучшать навыки.

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Киберспортивный стартап Mobalytics привлёк $11,5 млн от российского Almaz Capital, южнокорейской T1 Esports, Cabra VC и других инвесторов, сообщает РБК со ссылкой на участников сделки. Условия сделки не уточняются.

Стартап разработал индекс производительности геймеров (GPI) для анализа сильных и слабых сторон пользователей и определения игрового стиля. Инструмент помогает улучшать навыки игрока за счёт персонализированных рекомендаций и повышать его эффективность.

На полученные деньги Mobalytics продолжит развивать продукт, повысит персонализацию, расширит ассортимент поддерживаемых игр и увеличит штат сотрудников, передаёт издание. Сейчас платформа поддерживает жанры MOBA (League of Legends), Auto-battlers (Teamfight Tactics), Trading Card Games (Legends of Runeterra) и шутеры от первого лица (Valorant).

Mobalytics основана в 2016 году в США выходцами из Украины Богданом Сучиком и Николаем Лобановым, а также ливанцем Амине Исса. В ноябре 2016 года компания привлекла $2,6 млн от Almaz Capital, Founders Fund, General Catalyst и GGV Capital. Сейчас у Mobalytics, по собственным данным, 6 млн пользователей.

#новость #инвестиции #стартапы

Лиана Липанова
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