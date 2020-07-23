Тем не менее, мы предполагаем, что наши результаты лучше, чем покажет рынок в целом, что будет означать, что нам удалось увеличить долю рынка во втором квартале. Мы видим причину в том, что мы постоянно стремимся повысить рентабельность маркетинговых инвестиций наших клиентов.

Благодаря росту доли performance-рекламы (около 70%), диверсификации и росту базы рекламодателей, в том числе за счет малого и среднего бизнеса, и расширению рекламной сети мы смогли компенсировать влияние неблагоприятных факторов, связанных с текущей ситуацией.