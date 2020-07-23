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Финансы
Татьяна Боброва
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Отчёт Mail.ru Group за квартал: выручка выросла на 25,5% — от рекламы упала на 5,2%, но в плюсе учебные сервисы и игры Материал редакции

Mail.ru Group опубликовала финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2020 года.

4 комментария
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По итогам второго квартала 2020 года Mail.ru Group отчиталась о росте совокупной выручки на 25,5% год к году (до 25,37 млрд рублей), чистая прибыль группы выросла на 8,2% (до 3,45 млрд рублей). Чистая задолженность без учёта обязательств по аренде к 30 июня составила 8,2 млрд рублей.

Компания отчиталась о падении рекламной выручки за апрель-июнь на 5,2% в годовом выражении, до 7,98 млрд рублей. На начало квартала этот сегмент был крупнейшим источником выручки — по итогам первого квартала она составляла 8,55 млрд рублей или 38%, отметили в Mail.ru Group.

Тем не менее, мы предполагаем, что наши результаты лучше, чем покажет рынок в целом, что будет означать, что нам удалось увеличить долю рынка во втором квартале. Мы видим причину в том, что мы постоянно стремимся повысить рентабельность маркетинговых инвестиций наших клиентов.

Благодаря росту доли performance-рекламы (около 70%), диверсификации и росту базы рекламодателей, в том числе за счет малого и среднего бизнеса, и расширению рекламной сети мы смогли компенсировать влияние неблагоприятных факторов, связанных с текущей ситуацией.

Борис Добродеев
генеральный директор Mail.ru Group

В компании отметили, что давление на рекламную выручку компенсировал рост сегментов игры, онлайн-образования и решений для бизнеса, в том числе облачных технологий.

Например, выручка игрового направления выросла на 46% год к году и составила около 11 млрд рублей против роста на 13,4% в первом квартале. Около 74% в структуре ММО-игр (массовая многопользовательская онлайн-игра — vc.ru) принесли зарубежные рынки, а всего в играх зарегистрировано около 700 млн пользователей.

Выручка в сегменте «Социальные сети и коммуникационные сервисы» выросла на 0,7% — до почти 11,74 млрд рублей. Выручка в сегменте «Новые инициативы» (образовательные онлайн-проекты, облачные сервисы и решения для бизнеса) увеличилась на 139% — до 2,68 млрд рублей. В том числе в образовательных сервисах рост составил 264% год к году — до 1 млрд рублей.

Показатели по сервисам:

  • Выручка соцсети «ВКонтакте» выросла более чем на 8%. Точную сумму в компании не раскрыли. Mail.ru Group планирует «активно инвестировать» в суперприложение, групповые звонки, платформу электронной коммерции и короткие видео.
  • Количество активных приложений на VK Mini Apps увеличилось на 3000, достигнув 19 700. Их месячная аудитория превысила 36 млн пользователей.
  • Месячная активная аудитория «Одноклассников» в России составила 42 млн пользователей. Во время «карантина» пользователи отправили более 14 млрд виртуальных подарков — на 44,7% больше, чем годом ранее. В сутки пользователи просматривали рекордные 1 млрд видео.
  • Доля выручки My.Games в совокупной выручке составила рекордные 43%.
  • Выручка сервиса объявлений «Юла» выросла на 25% год к году и составила 569 млн рублей. В июне ежемесячная аудитория составила 27 млн активных пользователей (+6%). Сервис ожидает 2,7-3 млрд рублей выручки по итогам года.
  • Выручка сервиса доставки еды Delivery Club выросла в 2,9 раза до 2,5 млрд рублей за квартал. Общее количество заказов за три месяца утроилось и составило 16,1 млн.
  • Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» (входит в СП со «Сбербанком») доставил более 3,6 млн заказов — в 42,2 раза больше, чем годом ранее. Квартальная выручка сервиса превысила 2 млрд рублей (в 70,9 раз больше).
  • Количество поездок в такси-сервисе «Ситимобил» увеличилось в три раза и составило 35,7 млн. Ежемесячное количество активных пользователей за полгода выросло в 3,2 раза, достигнув около 3,4 млн. Общий оборот вырос в 1,8 раза год к году, до 7,6 млрд рублей.
  • «Ситимобил» прогнозирует к концу 2020 года утроить количество поездок до более чем 230 млн, с учётом доставки посылок, партнёрств с Delivery Club, VK Taxi и другими.
  • «Несмотря на негативный эффект откоронавируса, к началу июля количество заказов YouDrive было на 7% выше докризисного», — рассказали в компании. Парк автомобилей компании с учётом партнёрских вырос на 14% по сравнению с докризисным.
  • В долгосрочной перспективе группа хочет объединить «Ситимобил» и YouDrive в платформу городского транспорта и начать предоставлять услугу аутсорсинга автопарка. Также они будут совместно использовать автопарк.

Рекламный сегмент сократился до предела раньше, чем мы предполагали, но снижение оказалось не таким сильным, как мы ожидали. Несмотря на это динамика рекламных расходов остается нестабильной. Прогноз развития рынка затруднен и будет зависеть от темпов восстановления экономики.

Мы ожидаем рост выручки потенциально выше 100 млрд рублей Это сравнимо с прогнозом, который мы давали до пандемии (103—105 млрд рублей).Однако вместе с этим мы получим снижение рентабельности из-за изменения распределения выручки между сегментами бизнеса и инвестиций.

Борис Добродеев
генеральный директор Mail.ru Group

#новость #mailrugroup #отчётность

Татьяна Боброва
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4 комментария
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Yury Kotov

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Надо электромобиль выпустить, хотя бы виртуальный

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Дмитрий Малахов

Yury
0

ну на данном этапе развития выручки это не добавит.

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Project News

0

Успех направления игровых сервисов и разработки игр типа Hustle Castle, очевиден! с каждым отчетам, доля выручки на игровое направление растёт двузначно, вовремя диверсифицировались, акционеры заметили, акции на максимуме с начала года.

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Юрий Глотов

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Есть ощущение, что mail скупили всю возможную рекламу под Самокат. От розового уже в глазах рябит.

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CallMeBeardman !
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Ну это прям вообще жесть, если честно. Я не то, чтобы удивлён. Все таки Россия. Но тем не менее. Компания клевая, с крайне приятными магазинами и персоналом.
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Laugh Radiant
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>зона .com это очень круто, так как означает company Ох уж эти школьники. Ващет .com это Commercial. Захочешь ещё что-нибудь узнать, обращайся ко мне в фейсбук ))
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