Отчёт Mail.ru Group за квартал: выручка выросла на 25,5% — от рекламы упала на 5,2%, но в плюсе учебные сервисы и игры
Материал редакции
Mail.ru Group опубликовала финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2020 года.
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По итогам второго квартала 2020 года Mail.ru Group отчиталась о росте совокупной выручки на 25,5% год к году (до 25,37 млрд рублей), чистая прибыль группы выросла на 8,2% (до 3,45 млрд рублей). Чистая задолженность без учёта обязательств по аренде к 30 июня составила 8,2 млрд рублей.
Компания отчиталась о падении рекламной выручки за апрель-июнь на 5,2% в годовом выражении, до 7,98 млрд рублей. На начало квартала этот сегмент был крупнейшим источником выручки — по итогам первого квартала она составляла 8,55 млрд рублей или 38%, отметили в Mail.ru Group.
В компании отметили, что давление на рекламную выручку компенсировал рост сегментов игры, онлайн-образования и решений для бизнеса, в том числе облачных технологий.
Например, выручка игрового направления выросла на 46% год к году и составила около 11 млрд рублей против роста на 13,4% в первом квартале. Около 74% в структуре ММО-игр (массовая многопользовательская онлайн-игра — vc.ru) принесли зарубежные рынки, а всего в играх зарегистрировано около 700 млн пользователей.
Выручка в сегменте «Социальные сети и коммуникационные сервисы» выросла на 0,7% — до почти 11,74 млрд рублей. Выручка в сегменте «Новые инициативы» (образовательные онлайн-проекты, облачные сервисы и решения для бизнеса) увеличилась на 139% — до 2,68 млрд рублей. В том числе в образовательных сервисах рост составил 264% год к году — до 1 млрд рублей.
Показатели по сервисам:
Выручка соцсети «ВКонтакте» выросла более чем на 8%. Точную сумму в компании не раскрыли. Mail.ru Group планирует «активно инвестировать» в суперприложение, групповые звонки, платформу электронной коммерции и короткие видео.
Количество активных приложений на VK Mini Apps увеличилось на 3000, достигнув 19 700. Их месячная аудитория превысила 36 млн пользователей.
Месячная активная аудитория «Одноклассников» в России составила 42 млн пользователей. Во время «карантина» пользователи отправили более 14 млрд виртуальных подарков — на 44,7% больше, чем годом ранее. В сутки пользователи просматривали рекордные 1 млрд видео.
Доля выручки My.Games в совокупной выручке составила рекордные 43%.
Выручка сервиса объявлений «Юла» выросла на 25% год к году и составила 569 млн рублей. В июне ежемесячная аудитория составила 27 млн активных пользователей (+6%). Сервис ожидает 2,7-3 млрд рублей выручки по итогам года.
Выручка сервиса доставки еды Delivery Club выросла в 2,9 раза до 2,5 млрд рублей за квартал. Общее количество заказов за три месяца утроилось и составило 16,1 млн.
Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» (входит в СП со «Сбербанком») доставил более 3,6 млн заказов — в 42,2 раза больше, чем годом ранее. Квартальная выручка сервиса превысила 2 млрд рублей (в 70,9 раз больше).
Количество поездок в такси-сервисе «Ситимобил» увеличилось в три раза и составило 35,7 млн. Ежемесячное количество активных пользователей за полгода выросло в 3,2 раза, достигнув около 3,4 млн. Общий оборот вырос в 1,8 раза год к году, до 7,6 млрд рублей.
«Ситимобил» прогнозирует к концу 2020 года утроить количество поездок до более чем 230 млн, с учётом доставки посылок, партнёрств с Delivery Club, VK Taxi и другими.
«Несмотря на негативный эффект откоронавируса, к началу июля количество заказов YouDrive было на 7% выше докризисного», — рассказали в компании. Парк автомобилей компании с учётом партнёрских вырос на 14% по сравнению с докризисным.
В долгосрочной перспективе группа хочет объединить «Ситимобил» и YouDrive в платформу городского транспорта и начать предоставлять услугу аутсорсинга автопарка. Также они будут совместно использовать автопарк.