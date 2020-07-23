Производитель поставил 90,8 тысяч автомобилей и заработал на них $5,18 млрд.

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Tesla отчиталась о чистой прибыли четвертый квартал подряд: компания получила $104 млн за апрель-июнь 2020 года, передаёт CNBC. Прибыль на акцию составила $2,18 против прогноза аналитиков Refinitiv в 3 цента на акцию.

Выручка компании составила $6,04 млрд, прогноз аналитиков — $5,37 млрд. Несмотря на то, что компания добавила в свой модельный ряд новый Модель Y, а также открыла новый завод в Шанхае, выручка от продажи автомобилей снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — с $5,38 млрд до $5,18 млрд.

Компания поставила 90,8 тысяч автомобилей — на 3% больше, чем в первом квартале 2020 года, и на 5% меньше, чем годом ранее.

На фоне положительной отчётности компании акции Tesla выросли на 4% после закрытия биржи. Автопроизводитель также отчитался о первом прибыльном годе по GAAP за все 17 лет существования. Это значит, что компанию могут включить в индекс S&P 500, который отражает динамику стоимости акций 500 крупнейших по капитализации американских компаний.

Глава Tesla Илон Маск во время обсуждения отчётности объявил, что компания построит свою следующую фабрику недалеко от Остина в штате Техас, пишет издание.

Завод сфокусируется на производстве автомобилей Cybertruck, Semi, Model 3 и Model Y для восточной части Северной Америки. Калифорнийская фабрика продолжит выпускать Model S и Model X для всех рынков, а также Model 3 и Model Y для западной половины Северной Америки.