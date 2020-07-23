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Финансы
Лиана Липанова
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Bloomberg: Nvidia заинтересовалась покупкой производителя чипов ARM Материал редакции

SoftBank купил ARM в 2016 году за $32 млрд.

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SoftBank рассматривает возможность продажи части или всей своей доли британского разработчика процессоров для мобильных устройств ARM посредством частной сделки или публичного листинга акций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, в покупке заинтересован американский разработчик графических процессоров Nvidia, пишет издание. Представители SoftBank, ARM и Nvidia отказались от комментариев.

По данным Bloomberg, сделка по продаже ARM может стать крупнейшей среди производителей чипов. SoftBank купил компанию в 2016 году за $32 млрд.

С тех пор индекс полупроводников Филадельфийской фондовой биржи вырос на 185% — инвесторы уверены в отрасли, которая быстро развивается благодаря автономным автомобилям и ИИ, отмечает Bloomberg.

Стоимость акций Nvidia за тот же период выросла в восемь раз, рыночная капитализация компании достигла $254 млрд. С 2017 года 4,9% акций компании на $4 млрд также принадлежали SoftBank через фонд Vision Fund, но в 2019 году холдинг продал свои акции Nvidia с прибылью $3,3 млрд.

SoftBank предлагал производителя чипов и Apple, пишет издание. Стороны провели предварительные переговоры, но американская компания отказалась от предложения, говорят источники.

Кроме того, регуляторы могут не одобрить сделку из-за опасений, что Apple будет владеть поставщиком чипов для своих конкурентов. Пресс-секретарь Apple отказался от комментариев.

#новость #nvidia #arm #softbank #apple

Лиана Липанова
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