Компания также вложит деньги в тестовые испытания ракеты-носителя SuperHeavy и космического корабля Starship.

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SpaceX ведёт переговоры о привлечении $1 млрд, инвесторы оценивают компанию в $44 млрд, пишет CNBC со ссылкой на документы и источники, знакомые с её планами.

Компания намерена использовать инвестиции для ввода в эксплуатацию широкополосного интернета Starlink, а также тестовые орбитальные и суборбитальные полёты космического корабля Starship и сверхтяжёлой ракеты-носителя SuperHeavy, утверждает CNBC.

SpaceX оценивает рынок, на который планирует выйти Starlink, в $1 трлн, отмечает CNBC. Эта оценка учитывает возможность обеспечения связью труднодоступных мест, а также кораблей и самолётов. Компания ожидает, что начнёт получать выручку в 2020 году.

О поиске инвесторов SpaceX также говорят осведомлённые источники Bloomberg. Компания планирует продавать акции по $270 за штуку, утверждают они. Раунд будет закрыт не раньше чем через два месяца и условия сделки могут измениться, говорит один из собеседников издания.

SpaceX не смогла оперативно ответить на запрос Bloomberg.

В ходе последнего раунда в марте 2020 года SpaceX привлекла $500 млн, тогда компанию оценивали в $36 млрд. По данным Morgan Stanley, за всё время существования она привлекла $3,5 млрд, в числе её инвесторов — Founders Fund Питера Тиля, Google, инвестиционная компания Baillie Gifford и другие, указывает Bloomberg.

В апреле глава SpaceX Илон Маск сообщил, что планирует протестировать раздачу интернета со спутников Starlink для пользователей «примерно через полгода», то есть в октябре. Для «приемлемого» покрытия сети необходимо 720 спутников, говорил Маск. В середине июля их было около 500, писал TechCrunch.