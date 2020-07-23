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Финансы
Галина Мубаракшина
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CNBC: SpaceX запланировала привлечь $1 млрд при оценке в $44 млрд для запуска Starlink и других проектов Материал редакции

Компания также вложит деньги в тестовые испытания ракеты-носителя SuperHeavy и космического корабля Starship.

9 комментариев
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SpaceX ведёт переговоры о привлечении $1 млрд, инвесторы оценивают компанию в $44 млрд, пишет CNBC со ссылкой на документы и источники, знакомые с её планами.

Компания намерена использовать инвестиции для ввода в эксплуатацию широкополосного интернета Starlink, а также тестовые орбитальные и суборбитальные полёты космического корабля Starship и сверхтяжёлой ракеты-носителя SuperHeavy, утверждает CNBC.

SpaceX оценивает рынок, на который планирует выйти Starlink, в $1 трлн, отмечает CNBC. Эта оценка учитывает возможность обеспечения связью труднодоступных мест, а также кораблей и самолётов. Компания ожидает, что начнёт получать выручку в 2020 году.

О поиске инвесторов SpaceX также говорят осведомлённые источники Bloomberg. Компания планирует продавать акции по $270 за штуку, утверждают они. Раунд будет закрыт не раньше чем через два месяца и условия сделки могут измениться, говорит один из собеседников издания.

SpaceX не смогла оперативно ответить на запрос Bloomberg.

В ходе последнего раунда в марте 2020 года SpaceX привлекла $500 млн, тогда компанию оценивали в $36 млрд. По данным Morgan Stanley, за всё время существования она привлекла $3,5 млрд, в числе её инвесторов — Founders Fund Питера Тиля, Google, инвестиционная компания Baillie Gifford и другие, указывает Bloomberg.

В апреле глава SpaceX Илон Маск сообщил, что планирует протестировать раздачу интернета со спутников Starlink для пользователей «примерно через полгода», то есть в октябре. Для «приемлемого» покрытия сети необходимо 720 спутников, говорил Маск. В середине июля их было около 500, писал TechCrunch.

SpaceX

#новость #spacex #илонмаск

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9 комментариев
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Георгий Владимирович

2

Несмотря на то что некоторые скажут что это пузырь, инвестиции будут привлечены быстро. Маск - бренд с высоким уровнем доверия. Пожелаю ему удачи 👍🏼 Мне кажется что в ближайшее 10 летие Илон займёт 1 строчку Форбс и будет долго ее удерживать.

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Макс Романов

Георгий
0

Согласен 100%!

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Nesterov Igor

Георгий
0

В Атлант расправил плечи тоже так все думали=)

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Denis Bystruev

1

О, а я думал в SpaceX десятки миллиардов вбухали. Вот ведь молодец, всего лишь с 3,5 млрд долл. столько наворотил — 27 двигателей первой ступени, возврат их обратно, посадка на плавучую платформу, поимка обтекателей, возвращаемый грузовик, семиместный Dragon...

И под тесты Starship/SuperHeavy всего 1 млрд просит, даже удивительно.

Как? Как ему удаётся всё делать так дёшево?

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Christofor

Denis
1

псс господдержки не желаешь? 

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Evgenii Arkhipov

Christofor
0

Отсыпьте немного.

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Stas Klymenko

Denis
0

Разработку Falcon 9, Dragon, Crew Dragon оплачивало NASA. 

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Alexander Zaitsev

0

А вы знали, что и частные клиенты могут принять участие в раунде используя современные инвестиционные решения на DLT?

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Konstantin_Andreevich

–4

По моим наблюдениям самыми популярными комментариями к статье становятся те, которые написаны первыми.

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