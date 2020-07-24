Комментарии
больше миллиона раз
Ранее Минкомсвязи предложило обязать банки переходить на отечественное ПО с 2021 года, а на российское оборудование — с 2022 года.
Ассоциация банков России (АБР) направила в Госдума оценку ИТ-компаний и мнение банкиров по поводу перехода на российское ПО, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
В мае Минкомсвязи предложило обязать владельцев критической инфраструктуры (КИИ), включая банки, переходить на преимущественное использование отечественного ПО с 2021 года, а российского оборудования — с 2022 года.
Затраты отдельных банков в зависимости от их размеров и масштабов изменений могут составить от 90 млн до 150 млрд рублей, говорится в письме АБР. Суммарно переход обойдётся рынку в более чем 700 млрд рублей сообщала организация в середине июня. Это «5-7% собственных средства» банковской системы, пишет газета.
В результате объём кредитования сократится на 5-7 трлн рублей, говорят в АБР.
Для оценки затрат ассоциация опросила Центр финансовых технологий (ЦФТ), «Сбертех», «Диасофт» и других крупных разработчиков, а также несколько десятков банков, девять из них входят двадцатку крупнейших, объяснил вице-президент АБР Алексей Войлуков.
Разработка аналогов используемого банками ПО обойдётся в сумму от $1,5 млн до $133,4 млн, оценил ЦФТ. Кроме того, на переход уйдёт два-три года, говорят в организации.
Полному отказу от зарубежного ПО мешают и другие факторы: например, банки с иностранными учредителями для соответствия и единообразного обслуживания используют одни и те же программы с материнским банком.
В ВТБ считают, что переход на отечественное ПО должен быть обязательным только для значимых объектов критической информационной структуры, пишет «Коммерсантъ».
Интересно, а когда обнуленный хан и нукеры перейдут на ордынское ПО и оборудование ? Когда откажутся от своих иномарок, часиков, айфонов, телеграма, интернета, вотсапа, яхт, cамолетов?
Как только мы с вами оплатим создание достойных аналогов, типа ауруса 😂
Точно, это ж мы виноваты, что у хана нет качественной отечественной плети
То есть вы хотите повысить эффективность режима? Чтобы они ещё и не воровали, а наоборот эффективно расходовали деньги. У вас всё в порядке с головой?
Вот это я понимаю точность расчетов, разбег всего в какие-то жалкие 89 раз
Эти оценки, рискну предположить, с учётом "закупок" open source по, что то подобное ни раз в госсекторе было. Платить за бесплатное - это высший пилотаж отмыва/распила=/
Open source - это открытое ПО, а не бесплатное. Как говорится - это две большие разницы.
В ПО вкладываются люди и компании и как ни странно это стоит им денег (либо упущенная прибыль, время можно было потратить на свои задачи). ПО можно использовать всем, но поддержка и внедрение стоит денег.
Купить / скачать софтину и внедрить в свой зоопарк две большие затратные разницы же.
Несомненно, доля правды в том, что описано выше есть. Но стоит помнить, что OpenSource также как и коммерческое ПО нуждается в поддержке, так как не все крупные организации готовы держат у себя здоровенный штат ИТ, а ответственные подразделения хотят снять с себя риски и передать их на подрядчиков.
BolgenOS, антивирус и архиватор Бабушкина. Компьютеры и сетевое активное оборудование российской переклейки.
Банк и так как клеймо на карьере айтишника, а с узкораспространённым софтом вообще будет чёрной меткой для работодателя
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