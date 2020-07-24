Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Вы случайно не PHP Middle?
Финансы
Лиана Липанова
774

Банкиры и ИТ-компании оценили затраты на переход на российское ПО: от 90 млн до 150 млрд рублей для одного банка Материал редакции

Ранее Минкомсвязи предложило обязать банки переходить на отечественное ПО с 2021 года, а на российское оборудование — с 2022 года.

13 комментариев
В закладки

Ассоциация банков России (АБР) направила в Госдума оценку ИТ-компаний и мнение банкиров по поводу перехода на российское ПО, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В мае Минкомсвязи предложило обязать владельцев критической инфраструктуры (КИИ), включая банки, переходить на преимущественное использование отечественного ПО с 2021 года, а российского оборудования — с 2022 года.

Затраты отдельных банков в зависимости от их размеров и масштабов изменений могут составить от 90 млн до 150 млрд рублей, говорится в письме АБР. Суммарно переход обойдётся рынку в более чем 700 млрд рублей сообщала организация в середине июня. Это «5-7% собственных средства» банковской системы, пишет газета.

В результате объём кредитования сократится на 5-7 трлн рублей, говорят в АБР.

Для оценки затрат ассоциация опросила Центр финансовых технологий (ЦФТ), «Сбертех», «Диасофт» и других крупных разработчиков, а также несколько десятков банков, девять из них входят двадцатку крупнейших, объяснил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Разработка аналогов используемого банками ПО обойдётся в сумму от $1,5 млн до $133,4 млн, оценил ЦФТ. Кроме того, на переход уйдёт два-три года, говорят в организации.

Полному отказу от зарубежного ПО мешают и другие факторы: например, банки с иностранными учредителями для соответствия и единообразного обслуживания используют одни и те же программы с материнским банком.

В ВТБ считают, что переход на отечественное ПО должен быть обязательным только для значимых объектов критической информационной структуры, пишет «Коммерсантъ».

#новость #банки

Лиана Липанова
+23 042
1
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0430\u043d\u043a\u0438"], "comments": 13, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 144717, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 24 Jul 2020 09:45:29 +0300", "is_special": false }
Сбербанк
План Б: как мы перевели стажировки в онлайн
Несколько раз в год ― весной и осенью ― в Сбербанке проходят стажировки для студентов IT-направлений. В этом году мы…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Vladislav S

7

Интересно, а когда обнуленный хан и нукеры перейдут на ордынское ПО и оборудование ? Когда откажутся от своих иномарок, часиков, айфонов, телеграма, интернета, вотсапа, яхт, cамолетов? 

Ответить

ЯжПрограммист

Vladislav
5

Как только мы с вами оплатим создание достойных аналогов, типа ауруса 😂

Ответить

Vladislav S

ЯжПрограммист
2

Точно, это ж мы виноваты, что у хана нет качественной отечественной плети

Ответить

Борис Юрьевич

Vladislav
1

То есть вы хотите повысить эффективность режима? Чтобы они ещё и не воровали, а наоборот эффективно расходовали деньги. У вас всё в порядке с головой?

Ответить

Даниил Лещёв

4

Вот это я понимаю точность расчетов, разбег всего в какие-то жалкие 89 раз

Ответить

kei gelfer

Даниил
1

Написано же, что это в зависимости от величины банка

Ответить

Ярослав Шенцов

2

Эти оценки, рискну  предположить, с учётом "закупок" open source по, что то подобное ни раз в госсекторе было. Платить за бесплатное - это высший пилотаж отмыва/распила=/

Ответить

Basil

Ярослав
1

Open source - это открытое ПО, а не бесплатное. Как говорится - это две большие разницы.
В ПО вкладываются люди и компании и как ни странно это стоит им денег (либо упущенная прибыль, время можно было потратить на свои задачи). ПО можно использовать всем, но поддержка  и внедрение стоит денег. 

Ответить

Arthur Niazyan

Ярослав
0

Купить / скачать софтину и внедрить в свой зоопарк две большие затратные разницы же.

Ответить

Nikolay Ryagin

Ярослав
0

Несомненно, доля правды в том, что описано выше есть. Но стоит помнить, что OpenSource также как и коммерческое ПО нуждается в поддержке, так как не все крупные организации готовы держат у себя здоровенный штат ИТ, а ответственные подразделения хотят снять с себя риски и передать их на подрядчиков.

Ответить

Sergei Timofeyev

1

BolgenOS, антивирус и архиватор Бабушкина. Компьютеры и сетевое активное оборудование российской переклейки.

Ответить

Александр Николаевич Кудин

0

Зачем это надо и для чего? Опять отмыть бабулю хотят?

Ответить

kei gelfer

–1

Банк и так как клеймо на карьере айтишника, а с узкораспространённым софтом вообще будет чёрной меткой для работодателя

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Яндекс.Дзен
Подписан
Отписаться
Что нужно знать о Яндекс.Дзене, чтобы запустить его в агентстве и сделать направление успешным
Привет! Меня зовут Полина Родина. Я развиваю направление спецпроектов в агентстве MGсom, в том числе занимаюсь Яндекс.Д…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Книги для самостоятельного изучения нейронных сетей
Подборка рассчитана на новичков без элементарных знаний. Читая их последовательно, вы сможете изучить основы информатик…
0
РН-БашНИПИнефть
Подписан
Отписаться
Финалисты Rosneft Seismic Challenge передают привет будущим финалистам ИТ-марафона

Показать еще

Лучшие комментарии
Евгений Умолинов
за день
Что там за компьютерщики очкастые, лаве  стрегут на нашей территории они сладкие их доить надо. 
Крупнейшие ИТ-компании России пожаловались на уголовное преследование бизнеса и предупредили об угрозе переезда за рубеж
Laugh Radiant
за неделю
>зона .com это очень круто, так как означает company Ох уж эти школьники. Ващет .com это Commercial. Захочешь ещё что-нибудь узнать, обращайся ко мне в фейсбук ))
Для российского бизнеса — только ru-домен

Комментарии

Дмитрий Малахов

«Битрикс», верни уведомления на…

Александр…

Банкиры и ИТ-компании оценили…

Александр Кучеряев

Крупнейшие ИТ-компании России…

Sergei Timofeyev

Банкиры и ИТ-компании оценили…

kei gelfer

Банкиры и ИТ-компании оценили…

Александр Кучеряев

Крупнейшие ИТ-компании России…

Roman Trifonov

«Меняли цветы на людей…

Mike Ivanov

Жаба на шее, эко-косметика с…

Nizhat Makmudov

Сервисы для спорта Garmin…

Борис Юрьевич

Банкиры и ИТ-компании оценили…

Егор Корницкий

Digarson.ru: сервис для…

Ivano Digital

Крупнейшие ИТ-компании России…

kei gelfer

Банкиры и ИТ-компании оценили…

Дмитрий Малахов

«Битрикс», верни уведомления на…

Kostya Golikov

Крупнейшие ИТ-компании России…

Comrade…

Как повысить эффективность…

Andrew Simon

Крупнейшие ИТ-компании России…

irmr

Крупнейшие ИТ-компании России…

RDV Автоматизация

Wildberries, Ozon, Goods…

Александр Медведь

Крупнейшие ИТ-компании России…