Ранее Минкомсвязи предложило обязать банки переходить на отечественное ПО с 2021 года, а на российское оборудование — с 2022 года.

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Ассоциация банков России (АБР) направила в Госдума оценку ИТ-компаний и мнение банкиров по поводу перехода на российское ПО, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В мае Минкомсвязи предложило обязать владельцев критической инфраструктуры (КИИ), включая банки, переходить на преимущественное использование отечественного ПО с 2021 года, а российского оборудования — с 2022 года.

Затраты отдельных банков в зависимости от их размеров и масштабов изменений могут составить от 90 млн до 150 млрд рублей, говорится в письме АБР. Суммарно переход обойдётся рынку в более чем 700 млрд рублей сообщала организация в середине июня. Это «5-7% собственных средства» банковской системы, пишет газета.

В результате объём кредитования сократится на 5-7 трлн рублей, говорят в АБР.

Для оценки затрат ассоциация опросила Центр финансовых технологий (ЦФТ), «Сбертех», «Диасофт» и других крупных разработчиков, а также несколько десятков банков, девять из них входят двадцатку крупнейших, объяснил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Разработка аналогов используемого банками ПО обойдётся в сумму от $1,5 млн до $133,4 млн, оценил ЦФТ. Кроме того, на переход уйдёт два-три года, говорят в организации.

Полному отказу от зарубежного ПО мешают и другие факторы: например, банки с иностранными учредителями для соответствия и единообразного обслуживания используют одни и те же программы с материнским банком.