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Лиана Липанова
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Ozon впервые рассказал о результатах Ozon.Card: 200 тысяч пользователей с апреля 2019 года, 45% трат — на других сайтах Материал редакции

После оформления карты траты пользователей на маркетплейсе в среднем увеличиваются на 26%, говорят в компании.

Ozon раскрыл результаты неименной банковской карты Ozon.Card с привязанной программой лояльности с момента запуска в апреле 2019 года, рассказал vc.ru представитель компании.

  • Число активных пользователей превысило 200 тысяч человек.
  • С помощью карты оплачено более 900 тысяч покупок на маркетплейсе.
  • Всего клиенты карты потратили 4 млрд рублей.
  • Ежемесячный оборот по Ozon.Card весной 2020 года вырос на 45% по сравнению с зимой и достиг 600 млн рублей.
  • 45% трат от 4 млрд рублей пользователи совершили на других площадках, чаще всего — в кафе, ресторанах и сервисах доставки еды.
  • После оформления карты траты пользователя на Ozon в среднем увеличиваются на 26%.
  • 10% держателей Ozon.Card впервые совершили покупку на площадке после оформления карты.
  • Активнее всего картой пользуются в Москве и Подмосковье. Другие активные регионы — Новосибирская область, Ленобласть и Краснодарский край.

Ozon.Card предусматривает бесплатное обслуживание, кэшбек баллами по 3% за покупки на Ozon и 1,5% за покупку других товаров и услуг, конвертацию валюты по курсу ЦБ.

#новость #ozon

Лиана Липанова
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7
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7 комментариев
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Ol Ka

3

А рекордное количество жалоб на Ozon, опубликованных на VC, почему не посчитали и не озвучили? 🤔

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Stahovsky Igorevich Andrey

Ol
2

Десятки жалоб на vc — это пшик в океане, при их аудитории.

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Ol Ka

Stahovsky
0

Что пшик для Ozon — то для VC много 😏

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Stahovsky Igorevich Andrey

Ol
0

Они специально для vc должны отчет сделать? :)

Ответить

Ol Ka

Stahovsky
0

Ну, как жаловаться здесь — так никто не спрашивает где. А как проанализировать — так сразу «зачем?» 😏

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Mike Kosulin

Stahovsky
0

Остальные просто не на vc

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Олег Кравченко

1

Хорошо придумали, пользуюсь 👍

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