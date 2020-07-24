После оформления карты траты пользователей на маркетплейсе в среднем увеличиваются на 26%, говорят в компании.
Ozon раскрыл результаты неименной банковской карты Ozon.Card с привязанной программой лояльности с момента запуска в апреле 2019 года, рассказал vc.ru представитель компании.
- Число активных пользователей превысило 200 тысяч человек.
- С помощью карты оплачено более 900 тысяч покупок на маркетплейсе.
- Всего клиенты карты потратили 4 млрд рублей.
- Ежемесячный оборот по Ozon.Card весной 2020 года вырос на 45% по сравнению с зимой и достиг 600 млн рублей.
- 45% трат от 4 млрд рублей пользователи совершили на других площадках, чаще всего — в кафе, ресторанах и сервисах доставки еды.
- После оформления карты траты пользователя на Ozon в среднем увеличиваются на 26%.
- 10% держателей Ozon.Card впервые совершили покупку на площадке после оформления карты.
- Активнее всего картой пользуются в Москве и Подмосковье. Другие активные регионы — Новосибирская область, Ленобласть и Краснодарский край.
Ozon.Card предусматривает бесплатное обслуживание, кэшбек баллами по 3% за покупки на Ozon и 1,5% за покупку других товаров и услуг, конвертацию валюты по курсу ЦБ.
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Ol Ka
А рекордное количество жалоб на Ozon, опубликованных на VC, почему не посчитали и не озвучили? 🤔
Stahovsky Igorevich AndreyOl
Десятки жалоб на vc — это пшик в океане, при их аудитории.
Ol KaStahovsky
Что пшик для Ozon — то для VC много 😏
Stahovsky Igorevich AndreyOl
Они специально для vc должны отчет сделать? :)
Ol KaStahovsky
Ну, как жаловаться здесь — так никто не спрашивает где. А как проанализировать — так сразу «зачем?» 😏
Mike KosulinStahovsky
Остальные просто не на vc
Олег Кравченко
Хорошо придумали, пользуюсь 👍