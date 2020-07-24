После оформления карты траты пользователей на маркетплейсе в среднем увеличиваются на 26%, говорят в компании.

Ozon раскрыл результаты неименной банковской карты Ozon.Card с привязанной программой лояльности с момента запуска в апреле 2019 года, рассказал vc.ru представитель компании.

Число активных пользователей превысило 200 тысяч человек.

С помощью карты оплачено более 900 тысяч покупок на маркетплейсе.

Всего клиенты карты потратили 4 млрд рублей.

Ежемесячный оборот по Ozon.Card весной 2020 года вырос на 45% по сравнению с зимой и достиг 600 млн рублей.

45% трат от 4 млрд рублей пользователи совершили на других площадках, чаще всего — в кафе, ресторанах и сервисах доставки еды.

После оформления карты траты пользователя на Ozon в среднем увеличиваются на 26%.

10% держателей Ozon.Card впервые совершили покупку на площадке после оформления карты.

Активнее всего картой пользуются в Москве и Подмосковье. Другие активные регионы — Новосибирская область, Ленобласть и Краснодарский край.