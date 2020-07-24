После оформления карты траты пользователей на маркетплейсе в среднем увеличиваются на 26%, говорят в компании.
Ozon раскрыл результаты неименной банковской карты Ozon.Card с привязанной программой лояльности с момента запуска в апреле 2019 года, рассказал vc.ru представитель компании.
- Число активных пользователей превысило 200 тысяч человек.
- С помощью карты оплачено более 900 тысяч покупок на маркетплейсе.
- Всего клиенты карты потратили 4 млрд рублей.
- Ежемесячный оборот по Ozon.Card весной 2020 года вырос на 45% по сравнению с зимой и достиг 600 млн рублей.
- 45% трат от 4 млрд рублей пользователи совершили на других площадках, чаще всего — в кафе, ресторанах и сервисах доставки еды.
- После оформления карты траты пользователя на Ozon в среднем увеличиваются на 26%.
- 10% держателей Ozon.Card впервые совершили покупку на площадке после оформления карты.
- Активнее всего картой пользуются в Москве и Подмосковье. Другие активные регионы — Новосибирская область, Ленобласть и Краснодарский край.
Ozon.Card предусматривает бесплатное обслуживание, кэшбек баллами от 5% до 25% за товары на Ozon и 1,5% за покупку других товаров и услуг, конвертацию валюты по курсу ЦБ.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Ol Ka
А рекордное количество жалоб на Ozon, опубликованных на VC, почему не посчитали и не озвучили? 🤔
Stahovsky Igorevich AndreyOl
Десятки жалоб на vc — это пшик в океане, при их аудитории.
Mike KosulinStahovsky
Остальные просто не на vc
Ol KaStahovsky
Что пшик для Ozon — то для VC много 😏
Stahovsky Igorevich AndreyOl
Они специально для vc должны отчет сделать? :)
Ol KaStahovsky
Ну, как жаловаться здесь — так никто не спрашивает где. А как проанализировать — так сразу «зачем?» 😏
Денис Колокольцев
Мне нравится Озон, потому что их ценообразование, если добавить интересующие товары в "Избранное", напоминает симулятор игры на фондовом рынке (или казино, кому что ближе) - цены на позиции рандомно повышаются и понижаются до 40% безо всякой логики, и часто без емайл уведомлений "на товары в вашем избранном упала цена", например кошачий корм который стоит 1200 рублей (900 рублей в самом низком магазине на яндекс.маркете) может проваливаться до 650 рублей, потом он может упасть до 615 рублей, но так же и подняться до 750 а потом вернуться к 1200. Логики в этом никакой, но забавно смотреть "как причудливо тасуется колода", и подсекать. А вот пакет Премиум или карта с кэшбэком не так интересны - по первому, часто он действует на выборочные позиции, и не на самые выгодные по ценам среди таких же на маркетплейсе, так что Озон может управлять вашей скидкой по подписке так, как ему интересно. По кэшбэку там интересно кидать на карту сразу какую то жирную сумму, не анализируя, и оплачивать с нее. В противном случае попадешь на процент за зачисление (менее 3К) или еще что то побочное.
Джон КрайтонДенис
Продавец Озон или поставщики Озона?
OzonДенис
Добрый день, Денис! Но ведь можно положить на карту более крупную сумму для покупок, а потом оплачивать, анализируя. Ее также принимают и в обычных магазинах, поэтому вы ничего не потеряете.
Олег Кравченко
Хорошо придумали, пользуюсь 👍
OzonОлег
Добрый день, Олег! Большое спасибо. Дальше будет только лучше
Ol KaOzon
Звучит как «Олег, мы делаем всё возможное, чтобы люли продолжили жаловаться на нас в этом чудесном месте — VC!» 😏
BearStrikesBack
Вместо тысячи пресс-релизов, как говорится. Я охуею, если они в конце окешатся об Сбер.
Иван ИвановBearStrikesBack
Верю в Озон.
В момент изоляции было только два сайта, на которых я мог купить себе домой всё, что нужно. Это Беру и Озон.
Как представлю, что живу не в Москве, а около бетонки, так у меня только Озон остаётся.