Банкир пожертвует часть своего состояния и откроет «Фонд семьи Тиньковых».

В закладки

Основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков решил пожертвовать часть своего состояния на решение проблем рака крови и развитие института донорства в России. Для этого вместе с родными он откроет «Фонд семьи Тиньковых», рассказал предприниматель в Instagram.

Наш фонд будет пытаться решать глобальные задачи популяризации донорства костного мозга для борьбы с раком крови и пытаться изменить запутанное законодательство в сфере трансплантологии. Это спасёт тысячи, а не единицы жизней. Олег Тиньков

По его словам, фонд начнёт работать не раньше, чем в 2021 года, заниматься им будет супруга Тинькова Рина. «Мы в стадии сбора информации», — уточнил банкир и попросил писать на адрес FundTinkov@gmail.com всех, у кого есть идеи по работе фонда.

Тиньков также опубликовал видео о том, как проходила его операция по трансплантации костного мозга, которую он перенёс в начале июля. «Это действительно просто — это обычное вливание крови. Забор крови у донора точно так же прост и безопасен», — написал предприниматель.