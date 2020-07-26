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Банкир пожертвует часть своего состояния и откроет «Фонд семьи Тиньковых».
Основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков решил пожертвовать часть своего состояния на решение проблем рака крови и развитие института донорства в России. Для этого вместе с родными он откроет «Фонд семьи Тиньковых», рассказал предприниматель в Instagram.
По его словам, фонд начнёт работать не раньше, чем в 2021 года, заниматься им будет супруга Тинькова Рина. «Мы в стадии сбора информации», — уточнил банкир и попросил писать на адрес FundTinkov@gmail.com всех, у кого есть идеи по работе фонда.
Тиньков также опубликовал видео о том, как проходила его операция по трансплантации костного мозга, которую он перенёс в начале июля. «Это действительно просто — это обычное вливание крови. Забор крови у донора точно так же прост и безопасен», — написал предприниматель.
Олег Тиньков рассказал о найденной у него лейкимии в марте 2020 года. В начале апреля он покинул пост главы совета директоров банка «Тинькофф» и перевёл права владения акциями группы в семейный траст. Российский Forbes оценивает состояние Тинькова в $1,6 млрд.
Вока руководитель сам не сталкнется с болезнями, так и будет думать, что кругом одни симулянты и никаких болезней не существует.
В России бы сначала решить проблему с развитием России, хоть фонд под это открывай.
А Олег - молодец, ведь мог бы тупо яхту новую купить, а так - спасет много жизней.
А Олег - молодец, ведь мог бы тупо яхту новую купить, а так - спасет много жизней.
Он бы спас еще больше жизней, убрав/реорганизовав свою кабально-кредитную систему. Но тогда не в Лондоне придется жить, а в Ленинске-Кузнецком. Моральный релятивизм он такой. В средние века тоже думали, что можно делать что угодно, а потом у папских легатов покупать индульгенции и вписывать себя в историю.
Нет. Тиньков никого не вынуждает пользоваться его "кабально-кредитной системой". Его клиенты и без Тинькова нашли бы места, куда влезть.
При этом, Тиньков первый сделал офигенный банковский продукт и серьезно заболев, сделал правильный вывод. В принципе, кроме Горбачёва, я таких действий (открытие фонда со своими деньгами) в России не припомню.
PS. И насчёт спасения жизней. У меня родственница, пенсионерка 74 года, остро заболела во время ковида и пришлось ложиться в частную клинику. Тинькоф-банк был единственный, кто дал ей хороший лимит по кредитке и она смогла оперативно вылечится и потом уже с родственниками решать финансовый вопрос. Т.ч. "кабально-кредитная система" Тинькова реально спасла жизнь.
Нет. Тиньков никого не вынуждает пользоваться его "кабально-кредитной системой". Его клиенты и без Тинькова нашли бы места, куда влезть.
Отличная логика. Не наебу я - наебет кто-то другой. Не можешь победить - возглавь. Как можно не наебать, если можно наебать?))))) В принципе, вы соответствуете стандартному жителю РФ.
комуняка в треде, все в машину
Лол. Один из моих любимейших авторов - ЛеБон. А ваш?
В чем кабальность его банка, простите? Проценты большие? Так это не к нему вопрос, а к ЦБ и правительству. У Вас, вобщем-то, есть выбор, кому платить, благо банков в России еще пока много.
Если бы не жаренный петух не клюнул, то он бы и палец о палец не ударил.
Неважно, как человек пришел к тому, что нужно дела добрые делать. Важно, что пришел.
А ведь Тиньков говорил лет семь назад, что болезни работающих у себя он не признает.
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