Гендиректор агентства Realpro Алексей Царегородцев в публикации на Facebook собрал основную финансовую статистику крупных российских игроков на рынке электронной коммерции и служб доставки на конец 2019 года.

Среди компаний из списка Царегородцева по итогам года только две вышли в плюс — «Авито» и «Яндекс.Такси». Также прибыль получили российское подразделение eBay и Wildberries.