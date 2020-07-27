Гендиректор агентства Realpro Алексей Царегородцев в публикации на Facebook
собрал основную финансовую статистику крупных российских игроков на рынке электронной коммерции и служб доставки на конец 2019 года.
Среди компаний из списка Царегородцева по итогам года только две вышли в плюс — «Авито» и «Яндекс.Такси». Также прибыль получили российское подразделение eBay и Wildberries.
Ozon
Баланс — 23,6 млрд рублей, рост на 62%.
Выручка — 62,8 млрд рублей, рост на 67%.
Чистый убыток — 20,5 млрд рублей.
Delivery Club
Баланс — 14,4 млрд рублей.
Выручка — 4,9 млрд рублей.
Чистый убыток — 5,3 млрд рублей.
«Утконос»
Баланс — 11,4 млрд рублей, рост на 3%.
Выручка — 8,8 млрд рублей, рост на 1%.
Чистый убыток — 2,9 млрд рублей.
Goods
Баланс — 3 млрд рублей, рост на 30%.
Выручка — 294 млн рублей, рост на 301%.
Чистый убыток — 2,4 млрд рублей.
Gett
Баланс — 910 млн рублей, рост на 5%.
Выручка — 5,5 млрд рублей, рост на 15%.
Чистый убыток — 1,9 млрд рублей.
Alibaba («Алибаба.Ком (Ру)»)
Баланс — 6,7 млрд рублей, рост на 8%.
Выручка — 14 млрд рублей, рост на 17%.
Чистый убыток — 1,9 млрд рублей.
«Яндекс.Еда»
Баланс — 2,2 млрд рублей, рост на 86%.
Выручка — 3,1 млрд рублей, рост на 282%.
Чистый убыток — 1,7 млрд рублей.
Lamoda
Баланс — 15 млрд рублей, рост на 11%.
Выручка — 35 млрд рублей, рост на 17%.
Чистый убыток — 883 млн рублей.
KupiVIP
Баланс — 820,1 млн рублей, падение на 47%.
Выручка — 2 млрд рублей, рост на 43%.
Чистый убыток — 489,4 млн рублей.
«Сберлогистика»
Баланс — 874,9 млн рублей.
Выручка — 182,6 млн рублей.
Чистый убыток — 203,6 млн рублей.
Shiptor
Баланс — 88,5 млн рублей, рост на 122%.
Выручка — 329,9 млн рублей, рост на 210%.
Чистый убыток — 52 млн рублей.
«Яндекс.Такси»
Баланс — 12 млрд рублей, рост на 13%.
Выручка — 46 млрд рублей, рост на 72%.
Чистая прибыль — 2,1 млрд рублей.
«Авито»
Баланс — 5,2 млрд рублей, рост на 13%.
Выручка — 24,2 млрд рублей, рост на 21%.
Чистая прибыль — 9,35 млрд рублей.
В списке Царегородцева не было некоторых популярных компаний, например, Wildberries и «Яндекс.Маркет». Информация о них взята из базы «
Контур.Фокус».
Wildberries
Выручка — 116 млрд рублей, рост на 68%.
Чистая прибыль — 4,41 млрд рублей.
eBay («Ибэй ру»)
Выручка — 264 млн. рублей, рост на 4,5%.
Чистая прибыль — 9,1 млн рублей.
«Яндекс.Маркет»
Выручка — 19,4 млрд рублей.
Чистый убыток — 5,3 млрд рублей.
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Николай Западный
Все смешалось. Люди, кони, и тд.
Как вы сравниваете совершенно разные сферы.
Например агрегаторов, авито и озон?
Григорий Догонин
Мне кажется, что крупные ритейлеры в одной сфере типа озона и гудс сжигают деньги, ожидая, пока закончатся ресурсы и деньги у конкурента. Уже какой год оба убыточны.
Spiker SpunrealГригорий
Уже какой год оба убыточны.
Потому что убыток не означает сжигание денег. Если они перестанут вкладываться в рост, то будет прибыль, но им не прибыль сейчас важна, а захват рынка.
Простой пример.
Вася и Петя решили открыть маркетплейсы. Вложились по 100к условных единиц и запустились. Вася всё делает сам, а значит не может позволить убыток, а Петя нашёл инвесторов, которые дали 1млн УЕ.
Вася через год вышел в плюс и всё ещё имеет небольшую аудиторию, т.к. у него нет свободных денег на рекламу, он имеет один небольшой склад и несколько машин доставки. Только на второй год у него появились свободные деньги для покупки большего количества машин.
Петя же в первый месяц пустил 100к на рекламу, ещё 100к на 3-й месяц на открытие ещё одого склада. После этого расширил штат курьеров и поставил постаматы. Итого за тот же год при убытке в 900к УЕ Петя владеет 90% рынка, а Вася довольствуется 10%. Теперь Вася вряд ли вообще сможет конкурировать с Петей, а Петя в течение 10 лет разрастётся ещё больше и принесёт инвесторам деньги.
John DoeSpiker
Озон на 6 лет старше Вайлдберриз, но GMV Вайлдберриз уже почти в 3.5 раза выше Озоновского. Как Ваша теория объясняет то, что одни успешно захватывают рынок И умудряются быть в небольшом плюсе, а другие все 22 года жгут инвесторское бабло и ни конца ни края этому не видно?
Spiker SpunrealJohn
Озон до редизайна и до многомиллиардных вложений и озон сейчас — это 2 разные компании. Тот озон сдавал позиции и был так себе, потом года 2 назад в него влили очень много денег и тут завертелось.
John DoeSpiker
Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун...
Данила ПустотинSpiker
расстановка постаматов, приобретение складов и транспорта в финансовый результат списывается через амортизацию, на протяжении нескольких лет. Ваш пример неуместен.
Егор Рублев
Смешно, что Яндекс Маркет убыточен!
Евгений ЛаринЕгор
продавцы воздуха но много персонала
John DoeЕвгений
Нет, это аукается попытка огнем и мечом загнать всех в СРА. ДО этого идиотизма они были прибыльными. Но в процессе этого упражнения просрали монополию на comparison shopping и перестали быть дефолтной товарной витриной Рунета. Теперь вынуждены вваливать кучу денег в покупку трафика.
Павел СусликовJohn
А что теперь дефолтная товарная витрина? Или какие крупные конкуренты в этой сфере?
Или имеются в виду просто сайты крупных продавцов?
John DoeПавел
А что теперь дефолтная товарная витрина?
Такой дефолтной, какой был Я.М, уже нет, имхо. Это был некий феномен российского рынка.
NikitaJohn
Comparison shopping сейчас это не более чем функционал сайта. Раньше была камера и телефон, а теперь все в одном. "Монополия" это временной лаг рынка.
Мне кажется.
John DoeNikita
"Монополия" это временной лаг рынка
Нет, это был исторически сформировавшийся удобный для клиента сервис. Но он зависел от привычки клиента в первую очередь смотреть в Я.М, т.к. там было всё и были все. И если эту привычку разрушить, то Я.М нахрен никому не будет нужен. Алешину и Шульгину сто раз объясняли, что попытки насильно запихнуть всех в СРА закончатся тем, что из Я.М просто все уйдут. А когда все уйдут, то пустая витрина Я.М никаким клиентам нахрен не сдалась. И прокрутить фарш назад уже никогда не получится. Но два сапога - пара успешно спилили сук, на котором сами же и сидели. Теперь вот один сидит в Озоне и занимается надуванием таких же пузырей. Так что когда люди тут задают риторические вопросы "Зачем Озон рушит свою репутацию" мне каждый раз хочется спросить - так не впервой, Вы правда ожидали другого? Шульгин реально классный и крутой CFO, просто отвечать за бизнес - это совсем другой job description.
NikitaJohn
Ок, те не нужно было вливать миллионы в СРА, а просто работать с репутацией, юзабилити и так далее по списку?
John DoeNikita
Не надо было уем водить по лицу тех, кто формирует 80% твоего ассортимента. Алешин однажды пришел на конфу российского ритейлового крупняка и прям со сцены заявил, что "мы знаем, что Вы не хотите переходить на СРА, но куда Вы денетесь..."
NikitaJohn
Ясно понятно.
Зато туфлей по столу постучал.
Но блин опять таки. Если бы СРА яндекс был более экологичным, насколько бы это помешало тому же, например, озону или авито, занять свои места, потратив на это на год больше.
Я к чему - рынок же очень динамичен. Своим поведением они ускорили процесс, но вот Запустился он без их участия.
С другой стороны, если они не были ослеплены успехом, то начали бы трансформацию. Вы, видимо, это и хотели сказать?
John DoeNikita
Я к чему - рынок же очень динамичен. Своим поведением они ускорили процесс, но вот Запустился он без их участия
Нет, было одно устойчивое состояние рынка, Я.М своими действиями резко перевел его в другое устойчивое состояние. Потом в панике попытался провернуть фарш назад, но это было уже невозможно. Состояние устойчиво. Собственно панический ввод новых комиссий, их отмену, отмену отмены комиссий Вы могли наблюдать и в Озоне.
озону или авито, занять свои места, потратив на это на год больше
Авито как раз больше похож на тот Я.М и как и "старый" Я.М гребет профит лопатой. Шульгин в Озоне одной рукой строит "новый" Я.Маркет и как и в том "новом" Я.Маркете набивает акционерам полные карманы убытков. А другой рукой пытается судорожно впихнуть эту радость Сберу, т.к. если не впарит в ближайшее время, то перспективы открываются безрадостные. Без Сбера Озон не жилец. Он и со Сбером-то не особо жилец. На рынке может быть только один Амазон. Отставание в 3.5 раза от Вайлдберриз уже не нагнать, если все пойдет в рамках правового поля.
Денис ДемидовJohn
Не было устойчивого состояния, маркет сдавал позиции каждый день, нормальные маркетплейсы напирали активно.
Денис ДемидовJohn
100%, с крупняком он очень глупо повел себя, с ними нужно было аккуратно и нежно.
Igor ZemkoJohn
Разъясните пжлст, что вы имеете в виду под CPA у ЯМ?
John DoeIgor
Маркетплейс. Заказы через Яндекс. Все лидеры сегментов (пусть даже и сам сегмент маленький) были резко против, т.к. не для того мы в%%ывали, чтобы забесплатно финансировать своими стоками строительство бренда Я.Маркета. Теперь Я.М башляет Гуглу за рекламу и бесплатно отдает этот траф крупняку лишь бы этот крупняк у него размещался. А не только однодневки Пупкин и Ко с непонятно как протащенным через границу товаром. Пацан к успеху шел... и дошел!
Igor ZemkoJohn
Насколько помню, Яндекс (как обычно) делает чувствительные вещи весьма топорно, как и в примере с маркетом и другими проектами сервис оказался ниже ожиданий участников. Если бы переход был более продуманным, то негатив можно было сгладить.
Очевидно, вы либо будете платить за СРА и иметь экономию на своей операционке, либо будете отдавать комиссию с продаж маркетплейсу и, скорее всего, тот же СРА за продвижение на маркетплейсе.
NikitaIgor
Думаю тут речь про СРА-сеть. Те Яндекс по сути агент для ноунейм магазина. И ноунейм магазин платит агенту за целевые действия.
Те в принципе те же click per action только в профиль.
Но если я ошибаюсь, то будет забавно.
Денис ДемидовJohn
Оставить маркет как есть тоже было не вариант, так как конструкция, ты ищешь на маркете, а потом идешь на левый сайт и разбираешься с его интерфейсом устаревала каждый день, с мобильным трафиком это вообще был не вариант, когда юзер с нормальной мобильной версии маркета попадал на полный треш и угар.
CPA был неизбежен, другое дело, как именно его делать, с позиции диктатора, как Алешин, или с оглядкой на рынок, в тандеме со своими партнерами - продавцами на маркете.
Sem SemПавел
А сейчас это просто кака...шка,потому как витрина стала похожа на полку местечкового радиорынка,чего там только нет,а вот что тебе надо надо постараться поискать. К примеру ранее, что надо бежал в маркет,забилиболт на 10, и пожалуйста выбирай продавцов,а сейчас этот же запрос вывалили тебе и шурупы,и гвозди и даже дырки для болта правда на 20 но это мелочи,ройтесь ищите,тратьте время,короче своим хитрожоп....стали они облажались,сейчас последнее куда я хочу идти.
Денис ДемидовJohn
Дело не в CPA как таковом, а в том, что они решили не светить контакты покупателя магазинам, которые офигели от этого конкретно, так как первый заказ всегда убыточный (все маркету), тогда как зарабатываешь на втором-третьем.
Крупняк сразу взбрыкнул, в петлю лезть не захотел.
Думаю все дело в тогдашнем директоре маркета - Алешине, который зазвездился и потерял ощущение реальности, связь со своими клиентами.
Денис ДемидовЕгор
Вот кстати да, очень интересный вопрос, как так? Они забирают большую часть маржи, они давно не растут (как тот же Озон), откуда убытки?
Nikolay Safronov
Хороший бизнес на акционерах)
Александр АлексеевNikolay
Вот! Точно! А потом никто достоверно не знает - сколько денег они зарабатывают от хранения денег клиентов на счетах и их реинвестициях. Почти банк чистой воды 🤗
Илья Курочкин
Что такое баланс? Что это за цифра такая?
Александр МазурИлья
Ну там стулья, машины топ менеджеров, кофемашины, склад, недвижемость, дебиторка и задолженность перед поставщиками. Интересно что задолженность перед банками тоже увеличивает балансовую стоимость предприятия.
Илья КурочкинАлександр
Ну совсем не то, методологически как актив с пассивом можно сложить и получить «Баланс»?
John DoeАлександр
В основном там сидят капитализированный айтишники (они якобы занимаются R&D, а не операционкой), колл-центры, склады и т.п. На сколько фантазии и наглости менеджмента хватит.
Roman MoskovskiyИлья
Если баланс 2 лярда, а убыток 1 в год, то инвестиции надо закрыть не позднее, чем через 2 года
никита смирнов
Может тем самым например происходит легализация денег или просто показывают убыток для того чтобы не платить налоги
Spiker Spunrealникита
Или траты на рост превышают прибыль, т.к. нужно успеть захватить кусок побольше, пока ещё возможно. А как всё стабилизируется, тогда можно и на прибыль работать.
Николай Западныйникита
Сч чего это вы взяли что они не платят? И что что убыток. вы все равно платите. У них у всех ОСНО, так что все платится.
Марат ШайхутдиновНиколай
Не все, а только ндс и пфр, налог на прибыль не платится.
Alexander Steblina
Откуда цифры? Насколько надежные? По Gett странная величина баланса, в них же сотни млн долл было инвестировано... понятно, что цифры показаны для подразделения РФ, но все равно мало. Или убытки за годы съели баланс?
Mike Mike
Ситимобил помойку напишите
Stanislav Tepikin
Где farfetch? 😁
Denis Manchenko
Короче - люди смогут одеться в Wildberries - остальное просто "подносы" более грамотно.
Да, кстати - кто оптовиком работает с Alibaba ?
Марат ШайхутдиновDenis
Нигде не нашёл статистики, сколько офлайн одежды продаётся, а сколько на wb, имхо wb от продажи все одежды в Рф это процента 3%
Andrey Yatsenko
Хорошо такой бы срез сделать по агрегаторам или маркетплейсам услуг.
Yuri Ahmedov
Комментарий удален
Ivano Digital
Странноватый список, практически нет никого из бизнеса доставки https://is.gd/MMfXwa, например Перекрестка. Так же нет Беру или он в Яндекс.Маркетплейс?
Григорий Догонин
Привет, Ультра, Юлмарт, 003, Энтер, Санрайз