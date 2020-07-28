Квартальная выручка составила 41,4 млрд рублей, а чистая прибыль упала на 67% — до 1,9 млрд рублей.

В закладки

По итогам второго квартала 2020 года консолидированная выручка «Яндекса» составила 41,4 млрд рублей, что сопоставимо со вторым кварталом 2019 года, говорится в финансовой отчётности компании. Скорректированная чистая прибыль — 1,9 млрд рублей (-67% год к году).

Доля нерекламной выручки «Яндекса» впервые составила 40% (во втором квартале 2019 года — 30%). Пока реклама продолжает приносить компании большую часть выручки: за квартал она упала на 15% и составила 24,8 млрд рублей.

Медиасервисы («Кинопоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», продюсерский центр «Яндекс.Студия» и единая подписка на сервисы «Яндекс.Плюс»): выручка выросла на 94% и составила 1,7 млрд рублей.

Количество подписчиков медиасервисов на конец июня 2020 года — 4,5 млн. Дневная аудитория «Дзена» в июне выросла до 16,8 млн пользователей (+59% год к году).

Выручка «Яндекс.Маркета» увеличилась на 89% и составила 7,2 млрд рублей.



Устройства с «Алисой» принесли компании более 542 млн рублей — в три раза больше, чем годом ранее.



Сегмент «Такси» («Яндекс.Такси» и Uber в России и ближнем зарубежье, «Яндекс.Еда», «Яндекс.Шеф» и «Яндекс.Лавка» и направление разработки беспилотных автомобилей): выручка выросла на 42%. Её доля впервые составила 30% от всей выручки компании.

В «Яндексе» отметили, что сегмент «Такси» пятый квартал подряд показывает прибыль по скорректированному показателю EBITDA: 253 млн рублей.

Общая поисковая доля «Яндекса» в России выросла с 56,9% во втором квартале 2019 года до 59,6% во втором квартале 2020 года. Доля поисковых запросов на Android-устройствах составила 57,5% против 52,3% годом ранее; общее количество поисковых запросов выросло на 29%.

Доля выручки от поиска на мобильных платформах во втором квартале составила 51,3% от всей поисковой выручки.