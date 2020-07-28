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Квартальная выручка составила 41,4 млрд рублей, а чистая прибыль упала на 67% — до 1,9 млрд рублей.
По итогам второго квартала 2020 года консолидированная выручка «Яндекса» составила 41,4 млрд рублей, что сопоставимо со вторым кварталом 2019 года, говорится в финансовой отчётности компании. Скорректированная чистая прибыль — 1,9 млрд рублей (-67% год к году).
Доля нерекламной выручки «Яндекса» впервые составила 40% (во втором квартале 2019 года — 30%). Пока реклама продолжает приносить компании большую часть выручки: за квартал она упала на 15% и составила 24,8 млрд рублей.
Общая поисковая доля «Яндекса» в России выросла с 56,9% во втором квартале 2019 года до 59,6% во втором квартале 2020 года. Доля поисковых запросов на Android-устройствах составила 57,5% против 52,3% годом ранее; общее количество поисковых запросов выросло на 29%.
Доля выручки от поиска на мобильных платформах во втором квартале составила 51,3% от всей поисковой выручки.
Где-то отчет по установкам нового Яндекс.Телемоста правда потерялся 🤣
Также как и Яндекс Мессенджер и Яндекс Коннект. И почта без рекламы за 83 рубля.
Просто невозможно стало пользоваться их поиском, изо всех щелей лезет уведомление в полэкрана установить их говнобраузер.
То чувство, когда техногигант зарабатывает столько же, сколько десяток высокопоставленных чиновников )
Рад, что становлюсь предметом обсуждения на каждой смузи вечеринке продактов Яндекса в категории "пользователи, блокирующие рекламные блоки". Хочется надеяться, что нас много. Дай Бог здоровья uBlock Origin`у и AdGuard`у.
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