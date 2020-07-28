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Финансы
Татьяна Боброва
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«Яндекс.Лавка» впервые раскрыла выручку: сервис получил 2,3 млрд рублей за квартал Материал редакции

Выручка всего сегмента «Такси», куда входит «Лавка», составила 12,5 млрд рублей.

  • Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» получил 2,3 млрд рублей выручки во втором квартале 2020 года, рассказал гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко во время звонка по итогам раскрытия отчётности.
  • Весь сегмент «Такси» (входят «Яндекс.Такси» и Uber в России и ближнем зарубежье, «Яндекс.Еда», «Яндекс.Шеф» и «Яндекс.Лавка» и направление беспилотных автомобилей) получил около 12,5 млрд рублей выручки. Это на 42% больше, чем годом ранее.
  • «Лавка» работает в Москве, Санкт-Петербурге, а с июля 2020 года — в Нижнем Новгороде. У сервиса 200 складов для доставки продуктов, указывает «Коммерсантъ».
«Яндекс» отчитался за квартал: сервисы впервые…
Квартальная выручка составила 41,4 млрд рублей, а чистая прибыль упала на 67% — до 1,9 млрд рублей.
vc.ru

#новость #яндекславка #яндекс #отчётность

Татьяна Боброва
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