«Яндекс.Лавка» впервые раскрыла выручку: сервис получил 2,3 млрд рублей за квартал
Материал редакции
Выручка всего сегмента «Такси», куда входит «Лавка», составила 12,5 млрд рублей.
Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» получил 2,3 млрд рублей выручки во втором квартале 2020 года, рассказал гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко во время звонка по итогам раскрытия отчётности.
Весь сегмент «Такси» (входят «Яндекс.Такси» и Uber в России и ближнем зарубежье, «Яндекс.Еда», «Яндекс.Шеф» и «Яндекс.Лавка» и направление беспилотных автомобилей) получил около 12,5 млрд рублей выручки. Это на 42% больше, чем годом ранее.
«Лавка» работает в Москве, Санкт-Петербурге, а с июля 2020 года — в Нижнем Новгороде. У сервиса 200 складов для доставки продуктов, указывает «Коммерсантъ».