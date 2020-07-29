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При этом аудитория Facebook в два раза больше, чем у китайского мессенджера.
Китайский интернет-холдинг Tencent обогнал Facebook по рыночной каптализации. Акции холдинга 28 июля на Гонконгской бирже подорожали на 4,5% до 543,5 гонконгского доллара ($70,12). Капитализация Tencent к 8:00 мск 29 июля превысила $660 млрд.
При этом акции считавшейся самой дорогой соцсетью Facebook к 8:20 мск 29 июля стоят $230,12, а рыночная капитализация компании — $656,15 млрд.
Tencent владеет мессенджером WeChat, а также разработчиками League of Legends, Clash of Clans, Fortnite, Call of Duty и других.
При этом аудитория Facebook в два раза больше, чем WeChat. на конец марта 2020 года количество активных пользователей китайского мессенджера превысило 1,2 млрд в месяц. Аудитория всех приложений Facebook, включая саму соцсеть, Instagram, WhatsApp и Messenger, к концу апреля превысила 3 млрд активных пользователей в месяц.
Ничто не вечно, вот и прошел пик ФБ, дальше старение.
Зато в учебниках истории останется, как первая глобальная соц.сеть.
Да почему же старение, все на стабильном уровне. их время от времени колбасит, они докупают новый дреновый апп и дальше ростут. К тому же эти колебания внутри дня периодически случаются -ничего страшного.
У Tencent в активе LoL и тд. одно это им половину наверное приносит.
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