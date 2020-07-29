При этом аудитория Facebook в два раза больше, чем у китайского мессенджера.

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Китайский интернет-холдинг Tencent обогнал Facebook по рыночной каптализации. Акции холдинга 28 июля на Гонконгской бирже подорожали на 4,5% до 543,5 гонконгского доллара ($70,12). Капитализация Tencent к 8:00 мск 29 июля превысила $660 млрд.

При этом акции считавшейся самой дорогой соцсетью Facebook к 8:20 мск 29 июля стоят $230,12, а рыночная капитализация компании — $656,15 млрд.

Tencent владеет мессенджером WeChat, а также разработчиками League of Legends, Clash of Clans, Fortnite, Call of Duty и других.