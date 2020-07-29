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Лиана Липанова
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Bloomberg: Google хочет получить больше контроля над поиском и голосовым помощником в смартфонах Samsung Материал редакции

Условия сделки не раскрываются, но Google ежегодно платит «миллиарды долларов», например, за предустановку поиска Google в Safari.

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Google и Samsung ведут переговоры: сделка позволит продуктам Google усилить свою роль в поиске и голосовом помощнике корейского производителя, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в индустрии.

Условия сделки не раскрываются, однако Google ежегодно платит «миллиарды долларов», например, за предустановку поиска Google в Safari.

Android от Google — базовая операционная система на устройствах Galaxy, но потенциальная сделка позволит усилить роль Google Assistant и магазина приложений Google Play на этих устройствах, отмечает издание.

Сейчас на смартфонах Galaxy установлен собственный голосовой помощник Bixby с специальной кнопкой для запуска ассистента. Но Bixby хуже воспринимает речь, локализован для меньшего числа стран, чем Assistant, и интегрирован с меньшим числом популярных сервисов, утверждает DTF.

В случае заключения сделки Google Assistant его заменит, а Samsung придётся отказаться от собственного помощника. Падение спроса на смартфоны во время пандемии усилило потребность корейского производителя в увеличении выручки и ослабило его позиции на переговорах, утверждает Bloomberg.

«Как и все производители Android-устройств, Samsung может свободно создавать свои собственные магазины приложений и цифровых помощников. Это одна из особенностей платформы Android. И хотя мы регулярно обсуждаем с партнерами, как улучшить пользовательский интерфейс, у нас нет планов его изменить», — заявили в Google.

«Samsung сохраняет приверженность собственной экосистеме и услугам. В то же время Samsung тесно сотрудничает с Google и другими партнёрами, чтобы предложить нашим пользователям лучшие возможности», — сказал представитель Samsung

Samsung — крупнейший производитель смартфонов в мире. В 2019 году корейская компания реализовала около 295 млн устройств и 58 млн в первом квартале 2020 года.

#новость #google #samsung

Лиана Липанова
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