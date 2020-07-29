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Финансы
Лиана Липанова
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Reuters: инвесторы оценили TikTok в $50 млрд во время переговоров о передаче контроля в сервисе Материал редакции

ByteDance под давлением властей США рассматривает разные варианты развития событий, чтобы избежать блокировки TikTok в стране.

4 комментария
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Инвесторы китайской ByteDance, материнской компании TikTok, оценили сервис для коротких видеороликов в $50 млрд в рамках переговоров о передаче контроля, сообщает Reuters со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.

Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) высказывал опасения по поводу безопасности персональных данных, которые TikTok обрабатывает под руководством китайского владельца, напоминает издание.

В июле источники Financial Times рассказали, что власти США планируют внести ByteDance в чёрный список. В таком случае TikTok не сможет работать в стране. Из-за торговой войны между странами в этом списке уже находится, например, Huawei.

После этого источники The Information сообщили, что группа американских инвесторов ByteDance обсуждает с руководством компании возможность покупки контроля в TikTok, чтобы избежать блокировки приложения.

В сделке могут участвовать General Atlantic и Sequoia Capital, писало издание. Также китайская компания рассматривает вариант продажи доли TikTok другим американским компаниям, говорили источники.

Оценка в $50 млрд в 50 раз превышает прогнозируемую на 2020 год выручку TikTok в размере $1 млрд, пишет Reuters. В 2021 году менеджеры соцсети ожидают выручку на уровне $6 млрд, рассказал собеседник агентства.

Для сравнения, Snap оценивается в 15 раз выше прогнозируемой аналитиками Refinitiv к 2020 году выручки — около $33 млрд.

При этом руководство ByteDance недавно обсуждало примерную оценку TikTok и рассчитывало на сумму более $50 млрд, говорит один из источников Reuters.

Сама материнская компания ByteDance во время продажи доли одного из акционеров в 2020 году была оценена в $140 млрд, утверждает один из собеседников агентства.

Также ByteDance рассматривает возможность продажи только американских подразделений TikTok, если не удастся договориться о продаже контроля в сервисе, пишет Reuters. Стоимость такой сделки и какие связи американский TikTok будет поддерживать с материнской компанией, не уточняется.

Ещё один сценарий: создание отдельного холдинга для TikTok с независимым советом директоров, говорят источники.

ByteDance, General Atlantic и Sequoia отказались от комментариев.

#новость #tiktok #bytedance

Лиана Липанова
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4 комментария
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Милан Art

2

Друзья Цукерберга стараются взять контроль над Тикток, я думаю рост до 1 млрд пользователей за 2 года поджимает булки американским капиталистам, и они готовы на все чтобы не дать китайцам опередить свои компании, «конкурентная, рыночная экономика» бл*)

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Alexey Vlasov

1

Вот это цэны!

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Sарпр S

0

wot так вот! нехило..

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Андрей Суржиков

0

На этом фоне покупка Instagram за 1 млрд выглядит забавно. Хотя то было в 2012...

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