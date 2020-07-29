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Финансы
Галина Мубаракшина
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The Untitled Ventures анонсировала фонд в размере €50 млн для инвестиций в стартапы Восточной Европы Материал редакции

Фонд интересуют стартапы на ранней стадии, которые вышли на западный рынок.

  • Венчурная компания The Untitled Ventures анонсировала создание фонда в размере €50 млн ($58,8 млн) для инвестиций в стартапы Восточной Европы, передаёт EU-Startups.
  • Фонд интересуют стартапы ранней стадии, которые разрабатывают технологии для бизнеса в сфере ИИ, робототехники, управления данными, сельском хозяйстве и медицине, уточняет издание. Финансировать организацию будет Евросоюз.
  • В Кремниевой долине множество стартапов, созданных выходцами из Восточной Европы, отметил управляющий партнёр The Untitled Ventures Оскар Стаховяк. Помимо стартапов из России, Украины, Белоруссии фонд интересуют компании, вышедшие на западный рынок, но плохо представленные на нём, пояснил он.
  • Основатели The Untitled Ventures — Константин Синюшин и Игорь Лутц, офисы фирмы есть в Москве, Риге и Европе. В портфолио инвесторов — сервис сквозной аналитики Alloka, сервис персональных рекомендаций для ритейлеров LoyaltyLab и другие.

#новость #стартапы #инвестиции

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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Семен Удальцов

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Самое интересное кроется во фразе анонса:
‘Финансировать организацию будет Евросоюз’

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Игорь Смирнов

0

Как можно выйти на этих венчурных инвесторов?

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Галина Мубаракшина

Игорь
0

https://www.theuntitled.vc/

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Alex Chernyshev

0

'фонд в размере €50 млн'

Какая европа - такие и инвестиции ))

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