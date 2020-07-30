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Финансы
Галина Мубаракшина
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ТАСС: китайский такси-сервис Didi обсуждает покупку российского бизнеса Dostavista для выхода на рынок экспресс-доставки Материал редакции

Российский бизнес Dostavista оценивается в 5-6 млрд рублей, утверждает источник агентства.

  • Китайский такси-сервис Didi обсуждает покупку курьерского сервиса Dostavista, чтобы выйти на российский рынок экспресс-доставки, пишет ТАСС со ссылкой на источник на рынке.
  • Didi — в числе нескольких компаний, которые интересуются Dostavista, утверждает собеседник агентства. Бизнес Dostavista в России оценивается в 5-6 годовых оборотов компании, то есть 5-6 млрд рублей, говорит он. В августе 2019 года компания сообщала, что её оборот приближается к $100 млн.
  • Собственники Dostavista рассматривают разные варианты сделки, компания ведёт переговоры с несколькими стратегическими инвесторами, в том числе азиатскими, рассказал ТАСС основатель компании Михаил Александровский. В пресс-службе Didi отказались от комментариев.
  • Didi объявил о выходе на российский рынок такси в конце июля 2020 года. Сначала сервис запустится в Казани, а до конца года также начнёт работу в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге, утверждали источники РБК.
  • Dostavista — служба срочной доставки для физических и юрлиц. Помимо России компания работает в Бразилии, Индии, Индонезии, Южной Корее, Малайзии, Мексике и других странах под локальными брендами. В августе 2019 года она привлекла $15 млн от группы инвесторов.

#новость #didi #доставка

Галина Мубаракшина
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5 комментариев
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Сергей Кондрашов

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 Бизнес Dostavista в России оценивается в 5-6 годовых оборотов компании, то есть 5-6 млрд рублей, говорит он. В августе 2019 года компания сообщала, что её оборот приближается к $100 млн.

Стоимость бизнеса 5-6 млрд рублей? Или это оборот? 

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Pavel Shevsky

Сергей
0

Насколько я понял из этого предложения, то годовой оборот 1 млрд рублей.

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Сергей Кондрашов

Pavel
0

В этом же тексте написано, что компания в 2019 заявила об обороте в 100 млн $. Это грубо 7 млрд рублей. Значит оценка $ 500-600 млн.

Очень запутанно, в общем. Надеюсь автор поправит.

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Anton Oz

Сергей
0

Возможно в статье перепутали общий оборот - сколько денег заплатили клиенты (5-6 млрд) и оборот компании Достависта - 20% комиссия (1-1.2 млрд), остальные 80% забирает курьер

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Sergei Timofeyev

Anton
0

Два раза привозили нам. Два раза был недоволен. Время доставки совсем другое. Где я буду в девять вечера грузчиков искать?

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