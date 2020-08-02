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Финансы
Галина Мубаракшина
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Bloomberg: Apple купила разработчика платёжного приложения Mobeewave с инвестициями «Сбербанка» Материал редакции

Производитель iPhone заплатил за компанию около $100 млн, утверждают источники издания.

15 комментариев
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Apple стала владельцем канадского разработчика Mobeewave, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Компании принадлежит технология, которая позволяет сделать любой смартфон с NFC мобильным платёжным терминалом, установив приложение, указывают собеседники издания. В iPhone чипы NFC есть с 2014 года, напоминает агентство.

Apple заплатила за компанию около $100 млн, говорит один из источников. В штате Mobeewave «десятки» сотрудников, новый владелец решил их сохранить — они продолжат работать в Монреале, утверждают осведомлённые собеседники Bloomberg.

Mobeewave

«Apple время от времени покупает небольшие технологические стартапы и мы обычно не обсуждаем наших целей или планов», — сообщил агентству представитель Apple.

В 2014 году Apple добавила функцию Apple Pay, которая позволяет оплачивать покупки в розничных магазинах, а в 2019 году у компании появилась кредитная карта Apple Card, напоминает издание.

Новая функция от Mobeewave сделает Apple прямым конкурентом лидера рынка — производителя платёжных терминалов, программ для смартфонов и планшетов Square, считает Bloomberg.

Mobeewave основали в 2011 году Максим де Нанклас и Бенджамин дю Хас. За всё время существования, по данным Crunchbase, компания привлекла $26,6 млн.

В 2015 году группа компаний вложила в Mobeewave $6,5 млн, лид-инвестором выступил венчурный фонд Fort Ross Ventures (до 2015 года — SBT Venture Capital) с инвестициями «Сбербанка». В банке говорили, что интересуются сервисом из-за неудовлетворительного уровня приёма мобильных платежей.

В 2019 году Mobeewave стала партнёром Samsung, компания использовала её технологию в своих смартфонах и также инвестировала в канадского разработчика, напоминает Bloomberg.

#новость #apple #mobeewave

Галина Мубаракшина
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15 комментариев
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Anton Ivanov

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яндекс касса или тинькофф уже такое давно умеет, или я ошибаюсь?

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Ivan Illyn

Anton
0

Это умеют в российском 2Can, компания в прошлом, но не сейчас, партнёр Сбера (под вайт лейбл) и его Яндекс.Денег. Российский бум подобных технологий пришёлся на 2014-2015 годы, как раз в это время Сбер и инвестнул в канадцев. Позднее российские игроки предпочли переквалифицироваться в платформы для облачных-касс и связных технологий и устройств. Узкий сегмент приёма платежей на телефон, сам по себе, как-то не полетел.

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Алексей Никитенко

Ivan
1

Вы поймите, то, о чем вы говорите не имеет ничего общего с продуктом из  новостей выше.

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Антон Штадлер

Ivan
0

2Can никогда не предоставлял такого сервиса, его вообще никто не предоставлял до 2017 года, если мне не изменяет память, когда Мастеркадр и как раз вот эти вот канадцы в Польше и еще паре мест запустили тестовый сервис. Через год Сбер вместе с той же Мастеркард запустил сервис TapOnPhone. Причина, по которой никто до этого не предоставлял такую услугу, связана была с безопасностью подобного типа платежей

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Антон Штадлер

Anton
0

ага, еще с середины прошлого века

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Roman Moskovskiy

0

Сделают Apple Pay в другую сторону, будет вообще збс - поднёс один телефон к другому и полетел

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Тасманчик

–4

Не, тележка с моментальной оплатой еды лучше.🤫🙂 Ещё можно через приложение платежи провадить, самая доступная платёжка будет.

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Магомед Шереметьев

Тасманчик
0

На уровне смартфон-смартфон лучше напрямую перевести деньги. 

Ответить

Иван Иванов

Магомед
1

Желаю вам все столько денег, что бы на их перевод вам нужно было получать разрешение ЦБ, а не подносить смартфон к смартфону

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Магомед Шереметьев

Иван
0

"напрямую" это через приложение банка. Я и говорю смысла из телефона терминал делать нет, т.к. нет ни у кого желания лишний раз коммерческую деятельность светить

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Тасманчик

Иван
0

Было бы хорошо.)

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Константин Куцевалов

Магомед
0

это приложение не для того, чтобы другу на пиво одолжить. А для бизнеса. Как мне кажется, банк проявит интерес к держателю карты, которому каждый день прилетают десятки платежей. Безналичный расчет уже метод оплаты по умолчанию.

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Pavel Voronkov

Константин
0

Это безусловно удобно для микробизнеса, если будут работать как облачная онлайн-касса, в России может зайдет, чтобы не покупать терминал, для тех же курьеров.
Правда у многих будет ассоциация с плохой безопасностью, типа данные через чужой телефон идут.

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Ivan Illyn

Pavel
0

За 6 лет так и "не зашло". Технологию изучали или, скорее, даже применяли  2can & ibox, Pay-Me, LifePay, Assist. В итоге все предпочли накупить стандартных мобильных терминалов и раздать их озоновским и прочим курьерам. 

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Pavel Voronkov

Ivan
0

Там же приставки через порт или WiFi были, а не NFC. Да и сейчас СМП есть.

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