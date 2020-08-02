Производитель iPhone заплатил за компанию около $100 млн, утверждают источники издания.

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Apple стала владельцем канадского разработчика Mobeewave, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Компании принадлежит технология, которая позволяет сделать любой смартфон с NFC мобильным платёжным терминалом, установив приложение, указывают собеседники издания. В iPhone чипы NFC есть с 2014 года, напоминает агентство.

Apple заплатила за компанию около $100 млн, говорит один из источников. В штате Mobeewave «десятки» сотрудников, новый владелец решил их сохранить — они продолжат работать в Монреале, утверждают осведомлённые собеседники Bloomberg.

Mobeewave

«Apple время от времени покупает небольшие технологические стартапы и мы обычно не обсуждаем наших целей или планов», — сообщил агентству представитель Apple.

В 2014 году Apple добавила функцию Apple Pay, которая позволяет оплачивать покупки в розничных магазинах, а в 2019 году у компании появилась кредитная карта Apple Card, напоминает издание.

Новая функция от Mobeewave сделает Apple прямым конкурентом лидера рынка — производителя платёжных терминалов, программ для смартфонов и планшетов Square, считает Bloomberg.

Mobeewave основали в 2011 году Максим де Нанклас и Бенджамин дю Хас. За всё время существования, по данным Crunchbase, компания привлекла $26,6 млн.

В 2015 году группа компаний вложила в Mobeewave $6,5 млн, лид-инвестором выступил венчурный фонд Fort Ross Ventures (до 2015 года — SBT Venture Capital) с инвестициями «Сбербанка». В банке говорили, что интересуются сервисом из-за неудовлетворительного уровня приёма мобильных платежей.