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Финансы
Галина Мубаракшина
1419

В России запретили анонимное пополнение «Яндекс.Денег», WebMoney и других кошельков и транспортных карт наличными Материал редакции

Ежегодно через эти сервисы проходят свыше 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн рублей.

  • С 3 августа 2020 года россияне не смогут анонимно пополнять электронные кошельки и транспортные карты наличными из-за вступления в силу поправок в закон «О национальной платёжной системе», пишет РБК.
  • Чтобы вносить деньги на кошелёк в «Яндекс.Деньгах», «Qiwi-Кошельке», WebMoney, PayPal, VK Pay или другой платёжной системе, теперь нужно привязать к нему банковский счёт и пройти идентификацию, поясняет агентство.
  • В «Яндекс.Деньгах», например, можно пройти идентификацию по паспорту, через «Сбербанк ID», сайт МТС или используя данные другого идентифицированного электронного кошелька.
  • Ограничение не будет распространяться на транспортные карты «Тройка» в Москве и «Подорожник» в Санкт-Петербурге, поскольку платежи поступают сначала на счёт транспортной компании, а уже затем на карту, отмечает РБК.
  • Совет Федерации одобрил запрет на анонимное пополнение электронных кошельков в июле 2019 года, в рамках борьбы с финансированием терроризма. Крупные компании успели подготовиться к изменениям, указывает агентство со ссылкой на Qiwi, «Яндекс.Деньги» и WebMoney.
  • По данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, анонимно электронными кошельками пользуются около 10 млн человек. Ежегодно через такие сервисы совершается более 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн рублей, пишет РБК.
  • В октябре 2019 года Qiwi попросила ЦБ частично отказаться от запрета на пополнение наличными. Например, если кошелёк открыт в кредитной организации и сумма пополнения не превышает 5000 рублей.

#новость #qiwi #яндексденьги

Галина Мубаракшина
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Mikhail Golovanov

5

Ограничение не будет распространяться на транспортные карты «Тройка» в Москве и «Подорожник» в Санкт-Петербурге, поскольку платежи поступают сначала на счёт транспортной компании, а уже затем на карту, отмечает РБК.

Очередное подтверждение, что за мкадом и кадом жизни нет.
Как в регионах теперь люди будут пополнять транспортные карты? Или их там не существует?

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Artem Voronov

Mikhail
0

К сожалению их практически нигде нет

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Кинес Кизиитов

3

Так запрет на анонимной пополнение кошельков или запрет на анонимные кошельки? Чет путаница какая-то не? Пополнить кошелек можно анонимно через терминал, например. Или это под запрет попало тоже и терминалы теперь будут запрашивать паспорт? 

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Alexey Yusov

Кинес
1

Как я понял - запретили пополнение наличными именно анонимнымных кошельков

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Anton Sharonov

Кинес
0

Написано же русским по-белому: "В России запретили анонимное пополнение"

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Кинес Кизиитов

Anton
1

А ты коммент прочитай дальше. 

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Андрей Иванов

3

Следующий шаг: 

В России запретили пополнение всех электронных кошельков и платежных систем, пользователи которых не зарегистрированы как работники, самозанятые или ИП

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Комментарий удален

Alexey Bo

2

Торгаши спайсухой огорчены данной новостью

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Anton Sharonov

Alexey
2

Совсем нет, у них давно 90% транзакций в битках))

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Комментарий удален

Bobo Momo

1

Lol, welcome to the concentration camp! 

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Timur Kuzmin

Bobo
0

А разве в штатах не так?))

Ответить

Bobo Momo

Timur
3

В штатах один закон для всех, а тут простолюдину закон и тюрьма, а начальничку все позволено. 

Ответить

Timur Kuzmin

Bobo
0

Видимо поэтому в штатах существует внебанковский оборот денег, охватывающий 20% населения))

Ответить

Bobo Momo

Timur
0

Я вообще не понимаю, как можно апеллировать к "все должны платить налоги" если страной правят олигархи, которые разворовали советскую промышленность и чекисты/менты, которые не что иное как банальная мафия.

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Alex Merkulov

0

Очередное "подзатягивание" гаек.

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Олег Сергеев

0

И как теперь "без рубахи парень" Вовик будет террористов спонсировать?

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Комментарий удален

Олег Сергеев

velerenko
0

Иди телик смотри ватное существо. Нечего тут высовываться. Не видишь люди общаются.

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Ol Ka

0

Т.е. теперь начнут убирать тысячи терминалов с улиц и из помещений?

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Саша Толстых

Ol
0

Убирать? Нееет! Просто бросать, т.к. стоимость железа не окупит затраты на погрузку и транспортировку.

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Иван Сергеев

0

А чего все плачутся? Хотели как в гейропе и пиндостане тотальный и неотвратимый контроль государства за всеми доходами и расходами граждан? Получайте!

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A. Bigkkuzin

Иван
0

А расскажите как именно работает в гейропе и пиндостане контроль, всем будет интересно послушать умного человека.

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Alexey Yusov

0

Даже РБК не может нормально написать, что же в итоге на самом деле запретили

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