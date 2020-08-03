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В России запретили анонимное пополнение «Яндекс.Денег», WebMoney и других кошельков и транспортных карт наличными Материал редакции
Ежегодно через эти сервисы проходят свыше 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн рублей.
- С 3 августа 2020 года россияне не смогут анонимно пополнять электронные кошельки и транспортные карты наличными из-за вступления в силу поправок в закон «О национальной платёжной системе», пишет РБК.
- Чтобы вносить деньги на кошелёк в «Яндекс.Деньгах», «Qiwi-Кошельке», WebMoney, PayPal, VK Pay или другой платёжной системе, теперь нужно привязать к нему банковский счёт и пройти идентификацию, поясняет агентство.
- В «Яндекс.Деньгах», например, можно пройти идентификацию по паспорту, через «Сбербанк ID», сайт МТС или используя данные другого идентифицированного электронного кошелька.
- Ограничение не будет распространяться на транспортные карты «Тройка» в Москве и «Подорожник» в Санкт-Петербурге, поскольку платежи поступают сначала на счёт транспортной компании, а уже затем на карту, отмечает РБК.
- Совет Федерации одобрил запрет на анонимное пополнение электронных кошельков в июле 2019 года, в рамках борьбы с финансированием терроризма. Крупные компании успели подготовиться к изменениям, указывает агентство со ссылкой на Qiwi, «Яндекс.Деньги» и WebMoney.
- По данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, анонимно электронными кошельками пользуются около 10 млн человек. Ежегодно через такие сервисы совершается более 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн рублей, пишет РБК.
- В октябре 2019 года Qiwi попросила ЦБ частично отказаться от запрета на пополнение наличными. Например, если кошелёк открыт в кредитной организации и сумма пополнения не превышает 5000 рублей.
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Mikhail Golovanov
Ограничение не будет распространяться на транспортные карты «Тройка» в Москве и «Подорожник» в Санкт-Петербурге, поскольку платежи поступают сначала на счёт транспортной компании, а уже затем на карту, отмечает РБК.
Очередное подтверждение, что за мкадом и кадом жизни нет.
Как в регионах теперь люди будут пополнять транспортные карты? Или их там не существует?
Artem VoronovMikhail
К сожалению их практически нигде нет
Кинес Кизиитов
Так запрет на анонимной пополнение кошельков или запрет на анонимные кошельки? Чет путаница какая-то не? Пополнить кошелек можно анонимно через терминал, например. Или это под запрет попало тоже и терминалы теперь будут запрашивать паспорт?
Alexey YusovКинес
Как я понял - запретили пополнение наличными именно анонимнымных кошельков
Anton SharonovКинес
Написано же русским по-белому: "В России запретили анонимное пополнение"
Кинес КизиитовAnton
А ты коммент прочитай дальше.
Андрей Иванов
Следующий шаг:
В России запретили пополнение всех электронных кошельков и платежных систем, пользователи которых не зарегистрированы как работники, самозанятые или ИП
Комментарий удален
Alexey Bo
Торгаши спайсухой огорчены данной новостью
Anton SharonovAlexey
Совсем нет, у них давно 90% транзакций в битках))
Комментарий удален
Bobo Momo
Lol, welcome to the concentration camp!
Timur KuzminBobo
А разве в штатах не так?))
Bobo MomoTimur
В штатах один закон для всех, а тут простолюдину закон и тюрьма, а начальничку все позволено.
Timur KuzminBobo
Видимо поэтому в штатах существует внебанковский оборот денег, охватывающий 20% населения))
Bobo MomoTimur
Я вообще не понимаю, как можно апеллировать к "все должны платить налоги" если страной правят олигархи, которые разворовали советскую промышленность и чекисты/менты, которые не что иное как банальная мафия.
Alex Merkulov
Очередное "подзатягивание" гаек.
Комментарий удален
Олег Сергеев
И как теперь "без рубахи парень" Вовик будет террористов спонсировать?
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Олег Сергеевvelerenko
Иди телик смотри ватное существо. Нечего тут высовываться. Не видишь люди общаются.
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Ol Ka
Т.е. теперь начнут убирать тысячи терминалов с улиц и из помещений?
Саша ТолстыхOl
Убирать? Нееет! Просто бросать, т.к. стоимость железа не окупит затраты на погрузку и транспортировку.
Иван Сергеев
А чего все плачутся? Хотели как в гейропе и пиндостане тотальный и неотвратимый контроль государства за всеми доходами и расходами граждан? Получайте!
A. BigkkuzinИван
А расскажите как именно работает в гейропе и пиндостане контроль, всем будет интересно послушать умного человека.
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Alexey Yusov
Даже РБК не может нормально написать, что же в итоге на самом деле запретили