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Финансы
Татьяна Боброва
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ВТБ выпустил новый мобильный банк для малого бизнеса — со временем он заменит «ВТБ Бизнес Онлайн» Материал редакции

В приложении теперь есть выставление счета на оплату, а лимиты по разовым платежам увеличены до 300 тысяч рублей.

11 комментариев
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ВТБ представил новый мобильный банк для среднего и малого бизнеса «ВТБ Бизнес Lite», рассказали vc.ru в банке. Приложение можно скачать в App Store и Google Play.

«ВТБ Бизнес Lite» ВТБ

В приложении теперь есть выставление счета на оплату, платежи по упрощенной форме в адрес юридических и физических лиц или между счетами, а лимиты по разовым платежам увеличены до 300 тысяч рублей.

Также в случае работы с несколькими юрлицами пользователь может менять компании внутри приложения, получать выписки по счету и заказывать справки об оборотах, остатках на счетах, наличии задолженности и другие документы.

«Для перехода с текущего мобильного банка “ВТБ Бизнес Онлайн” на новый никаких дополнительных действий не требуется — можно скачать и пользоваться», — уточнили в ВТБ.

В банке добавили, что пока «ВТБ Бизнес Онлайн» продолжит работать, но все обновления и новые возможности будут появляться в «ВТБ Бизнес Lite». После перехода клиентов на новое приложение «ВТБ Бизнес Онлайн» со временем закроется, добавили в компании, не уточнив сроки. По собственным данным, у «ВТБ Бизнес Онлайн» сейчас около 50 тысяч пользователей.

#втб

Татьяна Боброва
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11 комментариев
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Николай Шелопугин

7

ВТБ – это ужас, а не банковские приложения.

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Andrey Gordeev

4

Как там скамеечка Костина в Нью-Йорке поживает?
Извините, это первая ассоциация когда вижу что-то про ВТБ.

Ответить

Андрей Чуяшов

4

А обычное банковское приложение для простолюдин обновить не хотите?

Ответить

Шухрат Хаитматов

1

Мне нравится размер остатка на счете ИП (см. картинку) - более 260 млрд. рублей :) 

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God Damn

Шухрат
2

Они думают примерно такие цифры крутятся на ИП

Ответить

Константин Березин

Шухрат
2

Такие числа, как и весь контент при проектировании, берутся специально, чтобы протестить, как они будут выглядеть на экранах: обрезается или нет, влазит или нет.

Ответить

Vadim Zlygastev

0

Это конечно ужас, при беглом взгляде на скрины уже не хочется смотреть приложение. А хотя нет...Хочется...Чтобы возможно увидеть, что хотя бы приложение сделано более адекватно, чем скрины для стора)

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Mikhail Lazarev

0

У Вас остаток на счету 260 млрд. рублей - поздравляю, батенька, Вы - малый бизнес! Вот Вам наше приложение!

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Dmitry Morkovkin

0

Когда ВТБ этот заказ делал подряд. А подряд нанял фрилансера, который адаптировал концепт с Behance.

Никогда не поверю, что это дизайнеры этого банка сделали, смотря на их приложения для обычный пользователей.

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Artem Reva

Dmitry
0

в смысле, не поверишь потому что симпатичный дизайн?

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Павел Шорохов

0

Красивый дизайн, молодцы!

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