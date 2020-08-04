В приложении теперь есть выставление счета на оплату, а лимиты по разовым платежам увеличены до 300 тысяч рублей.

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ВТБ представил новый мобильный банк для среднего и малого бизнеса «ВТБ Бизнес Lite», рассказали vc.ru в банке. Приложение можно скачать в App Store и Google Play.

«ВТБ Бизнес Lite» ВТБ

В приложении теперь есть выставление счета на оплату, платежи по упрощенной форме в адрес юридических и физических лиц или между счетами, а лимиты по разовым платежам увеличены до 300 тысяч рублей.

Также в случае работы с несколькими юрлицами пользователь может менять компании внутри приложения, получать выписки по счету и заказывать справки об оборотах, остатках на счетах, наличии задолженности и другие документы.

«Для перехода с текущего мобильного банка “ВТБ Бизнес Онлайн” на новый никаких дополнительных действий не требуется — можно скачать и пользоваться», — уточнили в ВТБ.