ВТБ выпустил новый мобильный банк для малого бизнеса — со временем он заменит «ВТБ Бизнес Онлайн» Материал редакции
В приложении теперь есть выставление счета на оплату, а лимиты по разовым платежам увеличены до 300 тысяч рублей.
ВТБ представил новый мобильный банк для среднего и малого бизнеса «ВТБ Бизнес Lite», рассказали vc.ru в банке. Приложение можно скачать в App Store и Google Play.
В приложении теперь есть выставление счета на оплату, платежи по упрощенной форме в адрес юридических и физических лиц или между счетами, а лимиты по разовым платежам увеличены до 300 тысяч рублей.
Также в случае работы с несколькими юрлицами пользователь может менять компании внутри приложения, получать выписки по счету и заказывать справки об оборотах, остатках на счетах, наличии задолженности и другие документы.
«Для перехода с текущего мобильного банка “ВТБ Бизнес Онлайн” на новый никаких дополнительных действий не требуется — можно скачать и пользоваться», — уточнили в ВТБ.
В банке добавили, что пока «ВТБ Бизнес Онлайн» продолжит работать, но все обновления и новые возможности будут появляться в «ВТБ Бизнес Lite». После перехода клиентов на новое приложение «ВТБ Бизнес Онлайн» со временем закроется, добавили в компании, не уточнив сроки. По собственным данным, у «ВТБ Бизнес Онлайн» сейчас около 50 тысяч пользователей.
Как там скамеечка Костина в Нью-Йорке поживает?
Извините, это первая ассоциация когда вижу что-то про ВТБ.
Мне нравится размер остатка на счете ИП (см. картинку) - более 260 млрд. рублей :)
Такие числа, как и весь контент при проектировании, берутся специально, чтобы протестить, как они будут выглядеть на экранах: обрезается или нет, влазит или нет.
Это конечно ужас, при беглом взгляде на скрины уже не хочется смотреть приложение. А хотя нет...Хочется...Чтобы возможно увидеть, что хотя бы приложение сделано более адекватно, чем скрины для стора)
У Вас остаток на счету 260 млрд. рублей - поздравляю, батенька, Вы - малый бизнес! Вот Вам наше приложение!
Когда ВТБ этот заказ делал подряд. А подряд нанял фрилансера, который адаптировал концепт с Behance.
Никогда не поверю, что это дизайнеры этого банка сделали, смотря на их приложения для обычный пользователей.
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