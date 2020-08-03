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Финансы
Галина Мубаракшина
3431

Росстат: доля предпринимательских доходов россиян за квартал снизилась до 3,5% — это минимум с 2000 года Материал редакции

На бизнес давят ограничения из-за Covid-19 и угроза второй волны пандемии, считает эксперт.

  • Доля доходов от предпринимательской деятельности россиян во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
  • Это самое низкое значение за 20 лет, указывает агентство: во втором квартале 2000 года этот показатель достигал 14,7%, в 2010 году — 8,8%, в 2015 году — 5,9%. С 2000 по 2019 год показатель не опускался ниже 5,7%, отмечает издание.
  • К предпринимательским доходам относятся вознаграждения за работу ИП, авторские вознаграждения, бонусы директоров, доходы от сдачи жилья в аренду и другие, поясняет РБК.
  • В денежном выражении во втором квартале 2020 года денежные доходы от предпринимательской деятельности составили около 512 млрд рублей, на 300 млрд рублей меньше, чем в первом квартале, добавляет агентство. Общий объём денежных доходов россиян составил 14,6 трлн рублей, добавляет РБК.
  • Причина падения доходов — ограничения из-за Covid-19, которые частично продолжают действовать, и угроза второй волны пандемии, рассказал агентству главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.
  • По данным ФНС, в марте 2020 года в России прекратили деятельность 66,8 тысяч ИП — это на 77% больше, чем годом ранее.
РБК

#новость #малыйбизнес

Галина Мубаракшина
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19
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Help lawyer

87

На бизнес давят ограничения из-за Covid-19 и угроза второй волны пандемии

Не фискальная политика, не последовательный развал экономики, не сомнительного толка суды, нет. Сраный covid во всем виноват. Если бы не он - к августу были бы топ #1 страной

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Vladislav Stan

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30

Илья Максимов  сегодня бы Крю Дракон на Плесецке приземлял, если бы не ковид. Ну ничего, обнуленный хан знает как вернуться к росту: скоро начнут расти налоги и другие поборы. 

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4

Ну, из зеленого графика выше довольно однозначно видно, что действительно ковид задал этот тренд :(

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Help lawyer

Story
7

Т.е. в начале 2000-х тогда еще молодой и бунтарский ковид задал тренд на снижение?)

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3

Очевидно, уже тогда начинал влиять 🤷‍♂️

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Алексис Второй

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52

Ковид совершенно не при чём. Особо умным и дальновидным людям, таким как Владимир Владимирович, ещё в начале нулевых было понятно, что рано или поздно мир столкнётся с пандемией, которая обрушит локальную и мировую экономику. И уже тогда надо было что-то делать, стелить сено, растягивать мат, надевать парашют, чтобы экономика нашей великой страны не испытала шок от этой экономической катастрофы, чтобы это было сглаженным и управляемым падением.
 
Все эти 20 лет наш лидер подводил экономику к тому уровню, с которого не больно упасть. Скажите, что лучше, упасть за 1 год с 30% до 3.5% или с 6% до 3.5%? По-моему, ответ очевиден. И все эти 20 лет Владимир Владимирович потом и кровью, обливаемый грязными прозападными агентами, овальным, вечно критикуемый горлопанами, вопреки мнению местного невежественного населения доводил экономику до уровня, когда подобное событие воспринимается совершенно буднично. В то же время, в якобы развитых странах люди в полной мере ощутили кризис: оказались без работы, на улицах и без малейшего дохода и надежды на будущее. В некоторых якобы передовых странах люди уже на улице моются муниципальной водой, чтобы дома лишний раз кран не открывать.
 
Не только лишь все могут смотреть в завтрашний день, но Владимир Владимирович один из тех, кто может. Вы можете критиковать его сколько угодно, но мы видим, что уровень благосостояния населения весьма стабилен. Тот, кто получал в 2010 году 30 тысяч рублей, несмотря на все мировые кризисы и упадок мировых экономик в 2020 году по-прежнему получает свои 30 тысяч и может быть уверен в том, что и в 2030, и в 2040 он гарантированно будет получать свои 30 тысяч и что ему этих денег гарантированно хватит на хлеб с маслом.

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Андрей

Алексис
2

Ахахахааха, браво!

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Igor Zemko

Алексис
0

Стабильность - залог попадания в средний класс

Ответить

Help lawyer

Алексис
0

Более того: работа была перевыполнена! Пока все страны тонули, мы так глубоко залезли в грунт, что даже немножечко всплыли. Правда, брюхом кверху...

Ответить

Help lawyer

Story
8

Не рассматриваете должность в экспертном совете при госдуме? Такие люди нужны стране!)

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0

Не рассматривал. Но вы похоже очень серьезный человек. :)

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Денис Демидов

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2

Вы перечислили имена разных ударов кувалды по среднему классу.
Ковидом назвали самый крайний и самый сильный удар. Цель - нищее население управляемого олигархами, которые боятся конкуренции как огня, они хотят стать новым дворянством.

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Денис
1

Да дело даже не в кувалдах, а в подходе. Типа вот "если бы не ковид". А до этого "если бы не санкции", "если бы не цены на нефть", "если бы не мировой кризис", если бы ... да ёпт, все время что-то происходит, они с чем, с идеальной сказочной моделью что ли сравнивают, без внутренних и внешних кризисов, без прогресса, без катастроф? Да у всех что-то постоянно "ломается", но, ой, другие страны как-то это чинят. А мы ждем "если бы не переход стран на возобновляемое топливо", "если бы не развитие сша и китая", если бы не утечка мозгов в страны с высоким уровнем жизни", "если бы не менталитет россиян", "если бы не конечность человеческой жизни"...

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Василий Степанов

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1

Это же Америка вставляет нашей экономике №1 палки в колеса.

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Василий
0

В методичке это пока карандашиком зачеркнуто, ждем-с. Поговаривают будет "уж если даже США короновирус поставил на колени, то чего уж вы удивляетесь, а?"

Ответить

Max Ryzhakov

19

Очередное нео-советское достижение — результаты раскулачивания просто поражают воображение. Я вообще удивляюсь, как у нас еще остаются некоторые предприниматели, это же настоящие герои. И дело здесь не в коронавирусе и санкциях, ибо все путинское правление характеризуется огосударствлением экономики, увеличением налогового бремени, падением покупательной способности национальной валюты и ростом иждивенчества. По доле малого и среднего бизнеса в экономике РСФСР находится на самом дне с просто позорными 20% — для сравнения, во Франции этот показатель 55% от ВВП, а в Китае более 60%.

Ответить

Андрей Викторович

Max
9

Нео-совок, кстати, очень хорошее определение. Запомню

Ответить

Денис Демидов

Max
3

а в Китае более 60%.

Удивительно, как совки хотят опыт Китая повторить, ведь настоящий совок он здесь и сейчас в РФ!

Ответить

Вася Пражкин

8

Я, конечно, не эксперт, но судя по графику, причина - не COVID, это даже школьник начальных классов определит. Главному экономисту BCS Global Markets Владимиру Тихомирову стоило бы поискать попроще работу.

Ответить

Денис Демидов

Вася
3

Во-во, ковид это лишь очередной удар путинской кувалды по среднему классу, беднотой легче управлять.

Ответить

Ваня Пупкмн

4

Итоги 20 лет правления нынешних руководителей.

Ответить

Денис Демидов

Ваня
1

У них все получается, обслуживать трубу с каждый годом все дешевле, доходы растут.
https://www.rbc.ru/business/26/05/2020/5ecd3a849a794748a0963e14

Российские миллиардеры за время пандемии…
Forbes сравнил состояния долларовых миллиардеров из России от 18 марта с нынешними. Сильнее всего…
www.rbc.ru
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Mikhail Bezverkhy

3

На бизнес давят ограничения из-за Covid-19 и угроза второй волны пандемии

Не перестаю удивляться проницательности экспертов

Ответить

Ренат Смольный

Mikhail
0

Судя по тому, как топовые журналы берут комментарии (и у кого) - можно вообще не тратить время на чтение

Ответить

Leo Uvarov

Mikhail
0

ну может это эзопов язык 

Ответить

Иван Сомов

1

Интересная инфографика, но тут не хватает еще одного графика «реальный доход» населения

Ответить

Help lawyer

Иван
4

Вот нашел свежий

Ответить

Андрей Соболев

2

Какая неожиданность!

Ответить

Alexander Marfitsin

1

Патернализм крепчал. 20% доходов от соц трансфертов это жир конечно

Ответить

Юрий Иванов

1

Я просто поясню для многих, что конкретно произошло.
1.Пандемия снизила потребление нефти и газа в мире. ОК.
2. Началась война за оставшихся потребителей нефти и газа в мире. 
3. Воевали: сланцевый газ в частности американский(ведь случилась сланцевая революция так называемая ) и арабская нефть , а также российская нефть и российский трубопроводный газ.
4. Итоги войны: сланцевый американский газ вытесняет российский трубопроводный, заказывают танкерами в любую точку мира и Европы,  но РФ шлют нахер(недавний пример Беларусь) со своими трубами, берут арабскую качественную нефть , российскую Юралс шлют нахер ибо качество хуже.
5. ИТОГО: Российские нефте и газопроводы сильно недогружены и останутся недогруженными, цена упала на нефть и газ в 2 раза почти. Убытки для бюджета колоссальные. Плюсом последствия для бизнеса всех изоляций и прочего вплоть до психического состояния граждан. 

И тут бы надо поставить песню Швондера "Суровые годы ........"

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Александр Якунин

Юрий
0

Религия трубы и Балона. Там не все так просто, много переменных труба надёжнее, спг дороже но можешь использовать как рычаг давления и способ диверсификации.

Россия имеет огромные пограничные территории с другими странами, поэтому трубопровод . Если США их не имеет с покупателями то СПГ , упрощенно. Но вам не в домек что США как конечный эмитент прибыли в той же валюте какую и экспортируют на весь мир, вообще может не заморачиваться если это «интересы сша». Все сложнее.

Ответить

Святослав Гусев

0

Если бы ещё все «бизнесмены» были легальны, многое осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность, и не регистрируют себя как ИП.

Ответить

Sergei Timofeyev

Святослав
0

Чтобы закрыться? Ну вот ещё! :))

Ответить

Александр Якунин

Sergei
0

Вообще парадокс, серость экономики и отказ от нала с каждым годом все больше, собираемость налог больше. А график говорит о деметрально противоположном.

Странная ситуация если честно, до массовых чисток и упрощения механизмов в середине 2000-х все в серости было и Налоги платить было не модно, позже в сознании что то сменилось и регистрация стала проще вроде.

Платить Налоги стали, позже понятно приколы ПФР, девальвация. Мысли в слух для тех кто способен выстроить цепочку дальше. Хрень.

Ответить

Pavel Voronkov

Александр
0

А если посмотреть с другой стороны, ведь не приводится качественное и количественное сравнение, а только относительное. Может быть из-за роста конкуренции маржа в среднем снизилась с 14,7% до 3,5%.
3,5% чистой маржи безусловно мало, это потолок 10,5 млн в год.

Ответить

Александр Якунин

Pavel
1

Там походу корреляция относительного к объёму толи денежной массы, толи торгового баланса , толи гос долга, который на истерических минимумах, вообщем дичь. Мало владеть инфой ее нужно правильно интерпретировать в угоду бенифицарам инфы.

Верните Доллор за 30₽ я все прощу.

Ответить

Pavel Voronkov

Алексан…
0

Доллор за 30 это жир.
Вникать в цифры честно лень, ясно дело все движется вниз.

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексан…
0

А можно по 27, как было? Только скажите, чтобы я свои слил.

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
0

 А график говорит о диаметрально противоположном.

Потому что стало многим не выгодно работать, поэтому и падает индекс.

Ответить

Leo Uvarov

Святослав
0

если бы еще овцы сами себя стригли, а коровы нарезали стейки...

Ответить

Bobo Momo

0

Смысл расстраиваться?, еще 10 лет 1% роста ВВП ждёт.

Ответить

Eduard Mirchev

0

Шах и мат, Ельцин

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Kim Kim

0

неожиданно невероятно

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Евгений Ларин

0

Отстой

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Sergey Ontime

0

Самое эффективное правительство в мире у нас.

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Artem Ilchenko

0

Кризис на кладбище не бывает, не гоните

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Pavel Voronkov

0

Интересно, почему в выдержке из статьи на РБК нет подзаголовка:
При этом доля социальных выплат от государства среди всех денежных поступлений остается исторически высокой

Да и в Европе аналогичная ситуация:
https://www.rbc.ru/economics/31/07/2020/5f23f7a49a7947dc0b967d7c

Ответить

Sergei Timofeyev

Pavel
0

Когда уровень доходов падает, а расходы растут, что за этим следует? ;)

Ответить

Pavel Voronkov

Sergei
0

Неминуемый мировой кризис, а по-русски пи...ц!

Ответить

Sergei Timofeyev

Pavel
0

Давайте зачОтку

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