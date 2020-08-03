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Росстат: доля предпринимательских доходов россиян за квартал снизилась до 3,5% — это минимум с 2000 года Материал редакции
На бизнес давят ограничения из-за Covid-19 и угроза второй волны пандемии, считает эксперт.
- Доля доходов от предпринимательской деятельности россиян во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
- Это самое низкое значение за 20 лет, указывает агентство: во втором квартале 2000 года этот показатель достигал 14,7%, в 2010 году — 8,8%, в 2015 году — 5,9%. С 2000 по 2019 год показатель не опускался ниже 5,7%, отмечает издание.
- К предпринимательским доходам относятся вознаграждения за работу ИП, авторские вознаграждения, бонусы директоров, доходы от сдачи жилья в аренду и другие, поясняет РБК.
- В денежном выражении во втором квартале 2020 года денежные доходы от предпринимательской деятельности составили около 512 млрд рублей, на 300 млрд рублей меньше, чем в первом квартале, добавляет агентство. Общий объём денежных доходов россиян составил 14,6 трлн рублей, добавляет РБК.
- Причина падения доходов — ограничения из-за Covid-19, которые частично продолжают действовать, и угроза второй волны пандемии, рассказал агентству главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.
- По данным ФНС, в марте 2020 года в России прекратили деятельность 66,8 тысяч ИП — это на 77% больше, чем годом ранее.
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Help lawyer
На бизнес давят ограничения из-за Covid-19 и угроза второй волны пандемии
Не фискальная политика, не последовательный развал экономики, не сомнительного толка суды, нет. Сраный covid во всем виноват. Если бы не он - к августу были бы топ #1 страной
Vladislav StanHelp
Илья Максимов сегодня бы Крю Дракон на Плесецке приземлял, если бы не ковид. Ну ничего, обнуленный хан знает как вернуться к росту: скоро начнут расти налоги и другие поборы.
Story AppHelp
Ну, из зеленого графика выше довольно однозначно видно, что действительно ковид задал этот тренд :(
Help lawyerStory
Т.е. в начале 2000-х тогда еще молодой и бунтарский ковид задал тренд на снижение?)
Story AppHelp
Очевидно, уже тогда начинал влиять 🤷♂️
Алексис ВторойStory
Ковид совершенно не при чём. Особо умным и дальновидным людям, таким как Владимир Владимирович, ещё в начале нулевых было понятно, что рано или поздно мир столкнётся с пандемией, которая обрушит локальную и мировую экономику. И уже тогда надо было что-то делать, стелить сено, растягивать мат, надевать парашют, чтобы экономика нашей великой страны не испытала шок от этой экономической катастрофы, чтобы это было сглаженным и управляемым падением.
Все эти 20 лет наш лидер подводил экономику к тому уровню, с которого не больно упасть. Скажите, что лучше, упасть за 1 год с 30% до 3.5% или с 6% до 3.5%? По-моему, ответ очевиден. И все эти 20 лет Владимир Владимирович потом и кровью, обливаемый грязными прозападными агентами, овальным, вечно критикуемый горлопанами, вопреки мнению местного невежественного населения доводил экономику до уровня, когда подобное событие воспринимается совершенно буднично. В то же время, в якобы развитых странах люди в полной мере ощутили кризис: оказались без работы, на улицах и без малейшего дохода и надежды на будущее. В некоторых якобы передовых странах люди уже на улице моются муниципальной водой, чтобы дома лишний раз кран не открывать.
Не только лишь все могут смотреть в завтрашний день, но Владимир Владимирович один из тех, кто может. Вы можете критиковать его сколько угодно, но мы видим, что уровень благосостояния населения весьма стабилен. Тот, кто получал в 2010 году 30 тысяч рублей, несмотря на все мировые кризисы и упадок мировых экономик в 2020 году по-прежнему получает свои 30 тысяч и может быть уверен в том, что и в 2030, и в 2040 он гарантированно будет получать свои 30 тысяч и что ему этих денег гарантированно хватит на хлеб с маслом.
АндрейАлексис
Ахахахааха, браво!
Igor ZemkoАлексис
Стабильность - залог попадания в средний класс
Help lawyerАлексис
Более того: работа была перевыполнена! Пока все страны тонули, мы так глубоко залезли в грунт, что даже немножечко всплыли. Правда, брюхом кверху...
Help lawyerStory
Не рассматриваете должность в экспертном совете при госдуме? Такие люди нужны стране!)
Story AppHelp
Не рассматривал. Но вы похоже очень серьезный человек. :)
Денис ДемидовHelp
Вы перечислили имена разных ударов кувалды по среднему классу.
Ковидом назвали самый крайний и самый сильный удар. Цель - нищее население управляемого олигархами, которые боятся конкуренции как огня, они хотят стать новым дворянством.
Help lawyerДенис
Да дело даже не в кувалдах, а в подходе. Типа вот "если бы не ковид". А до этого "если бы не санкции", "если бы не цены на нефть", "если бы не мировой кризис", если бы ... да ёпт, все время что-то происходит, они с чем, с идеальной сказочной моделью что ли сравнивают, без внутренних и внешних кризисов, без прогресса, без катастроф? Да у всех что-то постоянно "ломается", но, ой, другие страны как-то это чинят. А мы ждем "если бы не переход стран на возобновляемое топливо", "если бы не развитие сша и китая", если бы не утечка мозгов в страны с высоким уровнем жизни", "если бы не менталитет россиян", "если бы не конечность человеческой жизни"...
Василий СтепановHelp
Это же Америка вставляет нашей экономике №1 палки в колеса.
Help lawyerВасилий
В методичке это пока карандашиком зачеркнуто, ждем-с. Поговаривают будет "уж если даже США короновирус поставил на колени, то чего уж вы удивляетесь, а?"
Max Ryzhakov
Очередное нео-советское достижение — результаты раскулачивания просто поражают воображение. Я вообще удивляюсь, как у нас еще остаются некоторые предприниматели, это же настоящие герои. И дело здесь не в коронавирусе и санкциях, ибо все путинское правление характеризуется огосударствлением экономики, увеличением налогового бремени, падением покупательной способности национальной валюты и ростом иждивенчества. По доле малого и среднего бизнеса в экономике РСФСР находится на самом дне с просто позорными 20% — для сравнения, во Франции этот показатель 55% от ВВП, а в Китае более 60%.
Андрей ВикторовичMax
Нео-совок, кстати, очень хорошее определение. Запомню
Денис ДемидовMax
а в Китае более 60%.
Удивительно, как совки хотят опыт Китая повторить, ведь настоящий совок он здесь и сейчас в РФ!
Вася Пражкин
Я, конечно, не эксперт, но судя по графику, причина - не COVID, это даже школьник начальных классов определит. Главному экономисту BCS Global Markets Владимиру Тихомирову стоило бы поискать попроще работу.
Денис ДемидовВася
Во-во, ковид это лишь очередной удар путинской кувалды по среднему классу, беднотой легче управлять.
Ваня Пупкмн
Итоги 20 лет правления нынешних руководителей.
Денис ДемидовВаня
У них все получается, обслуживать трубу с каждый годом все дешевле, доходы растут.
https://www.rbc.ru/business/26/05/2020/5ecd3a849a794748a0963e14
Mikhail Bezverkhy
На бизнес давят ограничения из-за Covid-19 и угроза второй волны пандемии
Не перестаю удивляться проницательности экспертов
Ренат СмольныйMikhail
Судя по тому, как топовые журналы берут комментарии (и у кого) - можно вообще не тратить время на чтение
Leo UvarovMikhail
ну может это эзопов язык
Иван Сомов
Интересная инфографика, но тут не хватает еще одного графика «реальный доход» населения
Help lawyerИван
Вот нашел свежий
Андрей Соболев
Какая неожиданность!
Alexander Marfitsin
Патернализм крепчал. 20% доходов от соц трансфертов это жир конечно
Юрий Иванов
Я просто поясню для многих, что конкретно произошло.
1.Пандемия снизила потребление нефти и газа в мире. ОК.
2. Началась война за оставшихся потребителей нефти и газа в мире.
3. Воевали: сланцевый газ в частности американский(ведь случилась сланцевая революция так называемая ) и арабская нефть , а также российская нефть и российский трубопроводный газ.
4. Итоги войны: сланцевый американский газ вытесняет российский трубопроводный, заказывают танкерами в любую точку мира и Европы, но РФ шлют нахер(недавний пример Беларусь) со своими трубами, берут арабскую качественную нефть , российскую Юралс шлют нахер ибо качество хуже.
5. ИТОГО: Российские нефте и газопроводы сильно недогружены и останутся недогруженными, цена упала на нефть и газ в 2 раза почти. Убытки для бюджета колоссальные. Плюсом последствия для бизнеса всех изоляций и прочего вплоть до психического состояния граждан.
И тут бы надо поставить песню Швондера "Суровые годы ........"
Александр ЯкунинЮрий
Религия трубы и Балона. Там не все так просто, много переменных труба надёжнее, спг дороже но можешь использовать как рычаг давления и способ диверсификации.
Россия имеет огромные пограничные территории с другими странами, поэтому трубопровод . Если США их не имеет с покупателями то СПГ , упрощенно. Но вам не в домек что США как конечный эмитент прибыли в той же валюте какую и экспортируют на весь мир, вообще может не заморачиваться если это «интересы сша». Все сложнее.
Святослав Гусев
Если бы ещё все «бизнесмены» были легальны, многое осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность, и не регистрируют себя как ИП.
Sergei TimofeyevСвятослав
Чтобы закрыться? Ну вот ещё! :))
Александр ЯкунинSergei
Вообще парадокс, серость экономики и отказ от нала с каждым годом все больше, собираемость налог больше. А график говорит о деметрально противоположном.
Странная ситуация если честно, до массовых чисток и упрощения механизмов в середине 2000-х все в серости было и Налоги платить было не модно, позже в сознании что то сменилось и регистрация стала проще вроде.
Платить Налоги стали, позже понятно приколы ПФР, девальвация. Мысли в слух для тех кто способен выстроить цепочку дальше. Хрень.
Pavel VoronkovАлександр
А если посмотреть с другой стороны, ведь не приводится качественное и количественное сравнение, а только относительное. Может быть из-за роста конкуренции маржа в среднем снизилась с 14,7% до 3,5%.
3,5% чистой маржи безусловно мало, это потолок 10,5 млн в год.
Александр ЯкунинPavel
Там походу корреляция относительного к объёму толи денежной массы, толи торгового баланса , толи гос долга, который на истерических минимумах, вообщем дичь. Мало владеть инфой ее нужно правильно интерпретировать в угоду бенифицарам инфы.
Верните Доллор за 30₽ я все прощу.
Pavel VoronkovАлексан…
Доллор за 30 это жир.
Вникать в цифры честно лень, ясно дело все движется вниз.
Sergei TimofeyevАлексан…
А можно по 27, как было? Только скажите, чтобы я свои слил.
Sergei TimofeyevАлександр
А график говорит о диаметрально противоположном.
Потому что стало многим не выгодно работать, поэтому и падает индекс.
Leo UvarovСвятослав
если бы еще овцы сами себя стригли, а коровы нарезали стейки...
Bobo Momo
Смысл расстраиваться?, еще 10 лет 1% роста ВВП ждёт.
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Pavel Voronkov
Интересно, почему в выдержке из статьи на РБК нет подзаголовка:
При этом доля социальных выплат от государства среди всех денежных поступлений остается исторически высокой
Да и в Европе аналогичная ситуация:
https://www.rbc.ru/economics/31/07/2020/5f23f7a49a7947dc0b967d7c
Sergei TimofeyevPavel
Когда уровень доходов падает, а расходы растут, что за этим следует? ;)
Pavel VoronkovSergei
Неминуемый мировой кризис, а по-русски пи...ц!
Sergei TimofeyevPavel
Давайте зачОтку