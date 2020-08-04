Индия переживает взрывной рост онлайн-образования на фоне закрытых школ из-за пандемии, отмечает агентство.

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Венчурный фонд DST Global Юрия Мильнера готовится инвестировать $400 млн в индийский образовательный стартап Byju’s. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к процессу переговоров.

Byju’s оценили в $10,5 млрд, документы с инвестором будут подписаны 8-9 августа 2020 года, утверждает источник издания. Поддержка Мильнера может сделать компанию вторым по стоимости стартапом Индии после платёжного сервиса Paytm с инвестициями Alibaba, отмечает Bloomberg,

Мильнер — один из первых инвесторов Alibaba, Facebook и Twitter, напоминает издание. Его фонд DST Global также вкладывался в заметные индийские стартапы: онлайн-ритейлера Flipkart, каршеринг Ola, сервис по доставке еды Swiggy и торговую площадку Udaan, указывает Bloomberg.

Byju’s не ответил на запрос агентства, представитель венчурного фонда Леонид Соловьёв отказался от комментариев.

Byju’s предлагает учебные онлайн-программы для дошкольников, школьников и студентов. Стартап был основан в 2011 году, приложение вышло в конце 2015 года. В сентябре 2016 года в раунде на $50 млн в компанию инвестировал фонд Марка Цукерберга, в числе инвесторов также выступали Sequoia Capital, Naspers и Tiger Global.

Индия переживает взрывной рост онлайн-образования на фоне закрытых школ из-за пандемии, отмечает агентство. У Byju’s 57 млн зарегистрированных пользователей и 3,5 млн платных подписчиков, аудитория увеличивается на 300 тысяч человек ежемесячно, уточняет Bloomberg.