Стартап PandaDoc с основателями из Белоруссии привлёк $30 млн от фонда Microsoft, One Peak Partners и других Материал редакции
Компания разрабатывает программное обеспечение для автоматизации документооборота.
Стартап PandaDoc из портфеля TMT Investments привлёк $30 млн на американском рынке, рассказал vc.ru представитель фонда. Компания занимается разработкой комплексного программного обеспечения для автоматизации документооборота в продажах — от предложения до электроннной подписи и оплаты.
Раунд возглавил One Peak Partners. Среди других инвесторов — венчурный фонд Microsoft (М12), Savano Capital Partners, Rembrandt Venture Partners и Европейский банк реконструкции и развития.
В раунде также участвовал бывший главный операционный директор RingCentral, предприниматель и бизнес-ангел Дэвид Сайпс. Он вошёл в совет директоров PandaDoc.
По данным TechCrunch, эти инвестиции стали расширением раунда B. Это второе расширение с начала раунда в 2017 году, когда стартап привлёк $15 млн, утверждает издание.
В 2019 году во время первого расширения PandaDoc привлекла ещё $5 млн, пишет TechCrunch со ссылкой на Микадо. Однако dev.by со ссылкой на компанию в июне 2019 года сообщало о расширении раунда на $10 млн. Так, общий объём инвестиций в раунде В составил $50-55 млн.
На что конкретно команда направит привлечённые деньги, не уточняется. «Новый раунд поможет команде упрочить свое лидерство [в области автоматизации деловых предложений], а также активно развиваться в сегменте электронных подписей», — говорит Артём Инютин, соучредитель и управляющий партнер TMT Investments.
Сейчас у компании около 20 тысяч клиентов, пишет TechCrunch. Микадо подтвердил сделку изданию, но оценку компании не раскрыл.
Сервис основали нынешний гендиректор стартапа Микита Микадо и Сергей Борисюк из Белоруссии в 2011 году. Сейчас в компании работает 334 сотрудника. К концу года штат достигнет 380 человек, в 2021 году — 470 человек, рассчитывают в PandaDoc.
Ну, у них же хоть офис в нормальной стране?
вДудь. Юра будет звонить, не Марк
Вероятно https://vc.ru/ml/147825-algoritm-gpt-3-dve-nedeli-pisal-stati-ih-prochitali-26-tysyach-chelovek-i-tolko-odin-sprosil-u-avtora-robot-li-eto
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