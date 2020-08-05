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Финансы
Лиана Липанова
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Стартап PandaDoc с основателями из Белоруссии привлёк $30 млн от фонда Microsoft, One Peak Partners и других Материал редакции

Компания разрабатывает программное обеспечение для автоматизации документооборота.

7 комментариев
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Стартап PandaDoc из портфеля TMT Investments привлёк $30 млн на американском рынке, рассказал vc.ru представитель фонда. Компания занимается разработкой комплексного программного обеспечения для автоматизации документооборота в продажах — от предложения до электроннной подписи и оплаты.

Раунд возглавил One Peak Partners. Среди других инвесторов — венчурный фонд Microsoft (М12), Savano Capital Partners, Rembrandt Venture Partners и Европейский банк реконструкции и развития.

В раунде также участвовал бывший главный операционный директор RingCentral, предприниматель и бизнес-ангел Дэвид Сайпс. Он вошёл в совет директоров PandaDoc.

По данным TechCrunch, эти инвестиции стали расширением раунда B. Это второе расширение с начала раунда в 2017 году, когда стартап привлёк $15 млн, утверждает издание.

В 2019 году во время первого расширения PandaDoc привлекла ещё $5 млн, пишет TechCrunch со ссылкой на Микадо. Однако dev.by со ссылкой на компанию в июне 2019 года сообщало о расширении раунда на $10 млн. Так, общий объём инвестиций в раунде В составил $50-55 млн.

На что конкретно команда направит привлечённые деньги, не уточняется. «Новый раунд поможет команде упрочить свое лидерство [в области автоматизации деловых предложений], а также активно развиваться в сегменте электронных подписей», — говорит Артём Инютин, соучредитель и управляющий партнер TMT Investments.

Сейчас у компании около 20 тысяч клиентов, пишет TechCrunch. Микадо подтвердил сделку изданию, но оценку компании не раскрыл.

Сервис основали нынешний гендиректор стартапа Микита Микадо и Сергей Борисюк из Белоруссии в 2011 году. Сейчас в компании работает 334 сотрудника. К концу года штат достигнет 380 человек, в 2021 году — 470 человек, рассчитывают в PandaDoc.

#новость #стартапы #tmtinvestments

Лиана Липанова
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7 комментариев
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Bobo Momo

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Ну, у них же хоть офис в нормальной стране?

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Пп Пп

Bobo
0

В Беларуси вроде все нормально с Айти.

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Bobo Momo

Пп
0

А тогда норм, я другой стране подумал.

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Sergey Vilegzhanin

0

Дудь. Юра будет

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Sergey Vilegzhanin

0

вДудь. Юра будет звонить, не Марк

Ответить

Пп Пп

Sergey
0

Нейросеть, ты?

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Nikita Kolmogorov

Пп
0

Вероятно https://vc.ru/ml/147825-algoritm-gpt-3-dve-nedeli-pisal-stati-ih-prochitali-26-tysyach-chelovek-i-tolko-odin-sprosil-u-avtora-robot-li-eto

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