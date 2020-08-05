Компания разрабатывает программное обеспечение для автоматизации документооборота.

В закладки

Стартап PandaDoc из портфеля TMT Investments привлёк $30 млн на американском рынке, рассказал vc.ru представитель фонда. Компания занимается разработкой комплексного программного обеспечения для автоматизации документооборота в продажах — от предложения до электроннной подписи и оплаты.

Раунд возглавил One Peak Partners. Среди других инвесторов — венчурный фонд Microsoft (М12), Savano Capital Partners, Rembrandt Venture Partners и Европейский банк реконструкции и развития.

В раунде также участвовал бывший главный операционный директор RingCentral, предприниматель и бизнес-ангел Дэвид Сайпс. Он вошёл в совет директоров PandaDoc.

По данным TechCrunch, эти инвестиции стали расширением раунда B. Это второе расширение с начала раунда в 2017 году, когда стартап привлёк $15 млн, утверждает издание.

В 2019 году во время первого расширения PandaDoc привлекла ещё $5 млн, пишет TechCrunch со ссылкой на Микадо. Однако dev.by со ссылкой на компанию в июне 2019 года сообщало о расширении раунда на $10 млн. Так, общий объём инвестиций в раунде В составил $50-55 млн.

На что конкретно команда направит привлечённые деньги, не уточняется. «Новый раунд поможет команде упрочить свое лидерство [в области автоматизации деловых предложений], а также активно развиваться в сегменте электронных подписей», — говорит Артём Инютин, соучредитель и управляющий партнер TMT Investments.

Сейчас у компании около 20 тысяч клиентов, пишет TechCrunch. Микадо подтвердил сделку изданию, но оценку компании не раскрыл.