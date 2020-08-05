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Россия предложила Нидерландам поднять налог на дивиденды: в стране есть офисы X5 Retail Group, «Яндекса» и «Связного» Материал редакции
Российские власти уже начали процедуру расторжения соглашения с Кипром, отказавшимся от похожего предложения.
- Российский Минфин предложил Нидерландам пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогообложения и поднять ставку налога на дивиденды до 15%, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
- Сейчас с выплат дивидендов в пользу резидентов Нидерланд удерживается налог минимум в 5%, с процентов — 0%, роялти — 0%, объясняет VTimes.
- Такое же предложение от российских властей ранее получил Кипр, а после отказа от повышения ставки 3 августа Минфин начал процедуру расторжения налогового соглашения.
- В случае пересмотра соглашения с Нидерландами и повышения ставки или расторжения налогового соглашения между странами сильнее всего пострадает крупный, в том числе публичный российский бизнес и иностранные инвесторы, которые вкладывались в Россию через холдинги, утверждает VTimes.
- В частности, в Нидерландах зарегистрированы головные компании X5 Retail Group (владеет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») и «Яндекса» (Yandex), российской группой «Связной» владеет голландская Svyaznoy N.V.
- Представители «Яндекса» и «Связного» отказались от комментариев, а в X5 не ответили на запрос VTimes.
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Евгений Ларин
Казна пуста милорд рогвардея хочет кушать
Семен Удальцов
Вот эту привычку, что то там диктовать третьим странам, подчерпнули у штатов. Только если с сша кое как, но считаются, то тут всем ... на мнение этой страны.
Alexander Steblina
И Veon еще
Lingua Sekai
Нужно больше золота
Анна Григорьева
Они вообще уже страх потеряли
Alex Marvell
Пфф, да только на руку. У Яндекса, насколько я знаю, там серваки. Ну будут поближе к златоглавой))
В смысле Нидерландам, я думаю, Яндекс нафиг не всрался.
Влад БорщAlex
Не в Финляндии ли у Яндекса сервера?