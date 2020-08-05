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Финансы
Лиана Липанова
691

Россия предложила Нидерландам поднять налог на дивиденды: в стране есть офисы X5 Retail Group, «Яндекса» и «Связного» Материал редакции

Российские власти уже начали процедуру расторжения соглашения с Кипром, отказавшимся от похожего предложения.

  • Российский Минфин предложил Нидерландам пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогообложения и поднять ставку налога на дивиденды до 15%, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
  • Сейчас с выплат дивидендов в пользу резидентов Нидерланд удерживается налог минимум в 5%, с процентов — 0%, роялти — 0%, объясняет VTimes.
  • Такое же предложение от российских властей ранее получил Кипр, а после отказа от повышения ставки 3 августа Минфин начал процедуру расторжения налогового соглашения.
  • В случае пересмотра соглашения с Нидерландами и повышения ставки или расторжения налогового соглашения между странами сильнее всего пострадает крупный, в том числе публичный российский бизнес и иностранные инвесторы, которые вкладывались в Россию через холдинги, утверждает VTimes.
  • В частности, в Нидерландах зарегистрированы головные компании X5 Retail Group (владеет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») и «Яндекса» (Yandex), российской группой «Связной» владеет голландская Svyaznoy N.V.
  • Представители «Яндекса» и «Связного» отказались от комментариев, а в X5 не ответили на запрос VTimes.

#новость

Лиана Липанова
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7 комментариев
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Евгений Ларин

8

Казна пуста милорд рогвардея хочет кушать

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Семен Удальцов

2

Вот эту привычку, что то там диктовать третьим странам, подчерпнули у штатов. Только если с сша кое как, но считаются, то тут всем ... на мнение этой страны.

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Alexander Steblina

0

И Veon еще

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Lingua Sekai

0

Нужно больше золота

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Анна Григорьева

0

Они вообще уже страх потеряли

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Alex Marvell

–1

Пфф, да только на руку. У Яндекса, насколько я знаю, там серваки. Ну будут поближе к златоглавой))
В смысле Нидерландам, я думаю, Яндекс нафиг не всрался.

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Влад Борщ

Alex
0

Не в Финляндии ли у Яндекса сервера?

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