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Финансы
Дарья Дейнека
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«Чем я могу помочь Олегу и инвесторам? Управлять бизнесом как умею»: главное из интервью главы «Тинькофф» Оливера Хьюза Материал редакции

Банкир рассказал Елизавете Осетинской и её проекту «Русские норм» о последствиях пандемии, свободе высказываний и влиянии налоговых проблем и болезни Тинькова на бизнес.

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Про кризис и последствия пандемии Covid-19

«К сожалению, большое количество людей месяца два-три-четыре жили без дохода. И так не бывает, что потом все они вышли дружно — и всё восстановилось», — объясняет Хьюз. Но пока все последствия пандемии ещё не видны.

Сейчас в «Тинькофф» не знают уровень влияния пандемии на экономику, доходы населения и состояние клиентов, поэтому компания работает в «осторожном режиме». Хотя в целом показатели банка восстановились до докризисного уровня.

Более или менее все наши направления восстановились: по кредитованию, по транзакционному бизнесу, по малому и среднему бизнесу, по обслуживанию магазинов. Почти все без исключения показатели вышли на докризисный уровень.

В зависимости от продукта просрочка по кредитам выросла на 20–40%. Это звучит драматично, но это было на 10 дней. Мы ожидали, что будет намного хуже. Всплеск был в конце марта, плато на две недели, а потом всё стало приходить в норму.

Оливер Хьюз

«Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Всегда», — ответил Хьюз на вопрос об ожидании второй волны пандемии. Он добавил, что за 13 лет для группы «Тинькофф» это уже третий большой кризис.

Меня немножко раздражает, когда я читаю, что есть «доковидовский» мир и «постковидовский» мир. Это бред с точки зрения потребителя.

Это испытание, через которое мы все прошли за последние три месяца, ускорило тренды по переходу в онлайн. Но потребитель не сильно изменился, не было революции: как он вёл себя раньше, так и будет вести себя после кризиса.

Оливер Хьюз

Влияние кризиса на бизнес

«Мы увеличили количество клиентов во время кризиса», — заявил Хьюз. Всего в экосистеме «Тинькофф» 11 млн клиентов. Через три года компания планирует увеличить их число до 20 млн. «Мы все заряжены на эту цель, это не маркетинговое фуфло».

Сильнее всего в «Тинькофф» пострадал сегмент кредитования, но связано это было с тем, что компания сама «тормозила» систему кредитования.

Мы не знали, что нас ждёт дальше. Если нас ждёт жёсткий кризис, то вливать деньги в новые кредиты было бы неправильно для бизнеса. Соответственно, мы снизили уровень нашего одобрения, снизили выдачу кредитов. Это было примерно на месяц.

Потом мы увидели, что всё немножко устаканилось. И мы поняли, что можем откручивать гайки и быть менее консервативными по кредитованию.

Оливер Хьюз

Некоторые сегменты показали рост. Например, компания «Тинькофф Инвестиции» открыла миллион брокерских счетов с начала 2020 года, а всего их почти 2,5 млн.

При этом «Тинькофф» отказался от своего прогноза на год. «В 2019 году мы заработали 36 млрд рублей чистой прибыли. Что будет в этом году, не готов сказать, но всё выглядит хорошо».

Падение акций в начале года

В марте 2020 года Минюст США обвинил Олега Тинькова в уходе от уплаты налогов на $1 млрд. Тогда же предприниматель сообщил, что болен лейкемией. На фоне новостей акции «Тинькофф» упали на 40%. Но Хьюз объясняет падение кризисом на фоне пандемии.

Если смотреть на финансовые организации в мире: например, Capital One или Discover рухнули на 40–50% в моменте. Это было в середине марта, когда инвесторам стал ясен масштаб бедствия. К сожалению, чаще всего компании, которые имеют достаточно большой кредитный компонент в бизнесе, падают сильнее.

Оливер Хьюз

Проблемы Олега Тинькова и их влияние на банк

Тиньков не участвует в операционном управлении компанией, поэтому налоговые претензии США и болезнь не мешают «Тинькофф» работать.

Это непросто на человеческом уровне. Олег очень классный чувак, мы его очень любим. У него очень тяжёлая фаза была в последние полгода. Сейчас его болезнь лечится, он сильный человек и восстановится.

Налоговые претензии — это вопросы Олега, он с ними разбирается. Я отвечаю за бизнес. Чем я могу помочь Олегу и остальным инвесторам? Управлять бизнесом, как я умею.

Конечно, было непросто работать с рынком. Инвесторы понимают, что есть вопрос бизнеса и команды, которая им управляет, а есть вопрос Олега. И они это хорошо разделяют, в отличие от журналистов почему-то.

Есть «Тинькофф» — это бренд, группа компаний, команда, некая сущность. Олег — наш духовный отец, стратег, гениальный чувак, очень сильный предприниматель, но он не занимается операционными вопросами, бизнесом внутри этой группы. Он в теме, закидывает идею, благословляет наши идеи, у нас есть диалоги, общение. Но он не знает подробности о том, что делает компания.

В последнее время пришлось объяснить, что когда у Олега возникают вопросы личного характера, которые он должен решать, они не влияют на бизнес автоматически. Потому что бизнес идёт как идёт.

Оливер Хьюз

Конкуренция с другими банками

Года четыре назад часто было так, что человек, который не хочет принимать карточку, просит перевести на счёт в «Сбербанке».

Сейчас всё больше и больше я встречаюсь с тем, что у человека два счёта. По умолчанию у него «Сбер», но чаще всего есть ещё и «Тинькофф».

Оливер Хьюз

По словам Хьюза, мобильным приложением «Тинькофф» ежемесячно пользуются 6 млн клиентов, ежедневно — 2,5 млн. Миллион человек каждый месяц используют суперапп, чтобы заказывать цветы, такси у партнёров, покупают авиабилеты и другие товары и услуги.

Одно дело сказать, что ты — экосистема, а другое — делать её. Можно насобирать всё, что плохо или хорошо лежит, склеить это или не склеить и тоже назвать это экосистемой.

Оливер Хьюз

Слухи про объединение с другими компаниями

Летом 2019 года Олег Тиньков на встрече с главой «Яндекса» Аркадием Воложем высказался положительно об идее объединения. Но Хьюз считает, что у «Тинькофф» нет повода для крупных слияний с какой-либо компанией.

Эта идея витает в воздухе давным-давно. И «Сбербанк» нас покупает, и ВТБ нас покупает. Кто нас только не покупает. Это отчасти из-за того, что Олег носит своё сердце на рукаве. У него поток сознания и он говорит всё, не фильтруя.

И отчасти от того, что не так много частных игроков на рынке в России, которые достигли определённого размера, поэтому неизбежно, что люди об этом думают. Но этой темы нет. Мы имеем свой план, работаем по нему и реализуем его.

Оливер Хьюз

Об инвестиционном климате и бизнесе в России

«Круче, чем россияне, которые строят бизнес, и круче, чем российский потребитель и российский рынок, я не видел нигде», — заявил Хьюз. Он считает, что в России много возможностей для создания бизнеса, но не отрицает проблем с инвестициями.

Я думаю, что здесь очень много бизнес-возможностей, но тяжелее привлечь капитал. Если у тебя его нет, то где ты его найдёшь? Это очень маленький рынок капитала. И есть определённые нюансы работы в России, которые отражаются на рынке капитала. Соответственно, люди, которые могли бы растить бизнес здесь, строить инновационные компании, открывать новые бизнес-модели, либо этого не делают его масштабно, либо уезжают строить его за границу.

Но то, что есть такие компании, как «Тинькофф», «Яндекс», «Сбербанк», Mail.ru Group, куча других публичных и непубличных компаний, показывает, что здесь можно делать классный бизнес. Здесь лучшие кадры, особенно в области технологий, работы с данными, дизайна, лучшие разработчики в мире. Классный рынок, очень прогрессивный потребитель.

Есть кейсы, которые показывают, что не всё так плохо, можно делать много интересного и делать хороший бизнес.

Оливер Хьюз

О свободе высказываний

Англичане — дипломаты. Это заложено в меня на генетическом уровне. Мы умеем говорить достаточно многословно и тонко, но между строчками понятно, что мы деликатно указываем на проблематику.

Я всё-таки был главой Visa и как глава международной корпорации я не могу говорить то, что я думаю или хочу. Это безотносительно России. Всё-таки за тобой большой корпоративный аппарат и ты должен осторожно высказываться.

И «Тинькофф» 11 лет назад и сейчас — это разные вещи. Мы часть системы и экономики, банковской системы России. Поэтому надо говорить ответственно, а не всё, что приходит в голову.

Как частное лицо в США или Великобритании можно говорить всё что угодно, в рамках приличного и законного, естественно. В России, может быть, нет — зависит от ситуации. А как представитель крупного бизнеса так уже не сделаешь.

Оливер Хьюз

О значимости денег в жизни

Акции — очень важный мотиватор. Сам факт, что ты чувствуешь себя партнёром Олега, компании, инвестором, — очень мотивирует и объединяет. Но я материальный, лишь когда речь идёт о финансовых результатах нашей группы компаний.

Мне самому нужны дети, семья, прогулки высоко в горах. Иногда хорошая бутылка вина. Мне ничего не нужно, я работаю не ради денег. Денег должно быть достаточно, чтобы жить, это понятно. А вот яхты и машины — мне это абсолютно всё равно.

Оливер Хьюз

Знакомство с Тиньковым

До «Тинькофф» Хьюз работал в Visa. Тиньков пришёл на одну из встреч с её менеджерами и начал агрессивно давить на них, говоря о том, что они проигрывают Mastercard в сегменте кредитных карт. В книге предпринимателя «Я такой как все» написано, что на первой встрече он сильно поспорил с Хьюзом.

Это тактика Олега. Это была наша первая встреча, и сейчас я знаю, что вначале он провоцирует, чтобы ему не было скучно. Он тестирует человека, выводит его на эмоции, чтобы понять, где у него сильные и слабые стороны. Он великий психолог. А потом Олег направляет дискуссию, куда ему нужно, и включает шарм. В конце каждой встречи он с людьми расстаётся хорошими друзьями.

Оливер Хьюз

#тинькофф #русскиенорм

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