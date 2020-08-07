Это непросто на человеческом уровне. Олег очень классный чувак, мы его очень любим. У него очень тяжёлая фаза была в последние полгода. Сейчас его болезнь лечится, он сильный человек и восстановится.

Налоговые претензии — это вопросы Олега, он с ними разбирается. Я отвечаю за бизнес. Чем я могу помочь Олегу и остальным инвесторам? Управлять бизнесом, как я умею.

Конечно, было непросто работать с рынком. Инвесторы понимают, что есть вопрос бизнеса и команды, которая им управляет, а есть вопрос Олега. И они это хорошо разделяют, в отличие от журналистов почему-то.

Есть «Тинькофф» — это бренд, группа компаний, команда, некая сущность. Олег — наш духовный отец, стратег, гениальный чувак, очень сильный предприниматель, но он не занимается операционными вопросами, бизнесом внутри этой группы. Он в теме, закидывает идею, благословляет наши идеи, у нас есть диалоги, общение. Но он не знает подробности о том, что делает компания.

В последнее время пришлось объяснить, что когда у Олега возникают вопросы личного характера, которые он должен решать, они не влияют на бизнес автоматически. Потому что бизнес идёт как идёт.