«Чем я могу помочь Олегу и инвесторам? Управлять бизнесом как умею»: главное из интервью главы «Тинькофф» Оливера Хьюза
Материал редакции
Банкир рассказал Елизавете Осетинской и её проекту «Русские норм» о последствиях пандемии, свободе высказываний и влиянии налоговых проблем и болезни Тинькова на бизнес.
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Про кризис и последствия пандемии Covid-19
«К сожалению, большое количество людей месяца два-три-четыре жили без дохода. И так не бывает, что потом все они вышли дружно — и всё восстановилось», — объясняет Хьюз. Но пока все последствия пандемии ещё не видны.
Сейчас в «Тинькофф» не знают уровень влияния пандемии на экономику, доходы населения и состояние клиентов, поэтому компания работает в «осторожном режиме». Хотя в целом показатели банка восстановились до докризисного уровня.
«Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Всегда», — ответил Хьюз на вопрос об ожидании второй волны пандемии. Он добавил, что за 13 лет для группы «Тинькофф» это уже третий большой кризис.
Влияние кризиса на бизнес
«Мы увеличили количество клиентов во время кризиса», — заявил Хьюз. Всего в экосистеме «Тинькофф» 11 млн клиентов. Через три года компания планирует увеличить их число до 20 млн. «Мы все заряжены на эту цель, это не маркетинговое фуфло».
Сильнее всего в «Тинькофф» пострадал сегмент кредитования, но связано это было с тем, что компания сама «тормозила» систему кредитования.
Некоторые сегменты показали рост. Например, компания «Тинькофф Инвестиции» открыла миллион брокерских счетов с начала 2020 года, а всего их почти 2,5 млн.
При этом «Тинькофф» отказался от своего прогноза на год. «В 2019 году мы заработали 36 млрд рублей чистой прибыли. Что будет в этом году, не готов сказать, но всё выглядит хорошо».
Падение акций в начале года
В марте 2020 года Минюст США обвинил Олега Тинькова в уходе от уплаты налогов на $1 млрд. Тогда же предприниматель сообщил, что болен лейкемией. На фоне новостей акции «Тинькофф» упали на 40%. Но Хьюз объясняет падение кризисом на фоне пандемии.
Проблемы Олега Тинькова и их влияние на банк
Тиньков не участвует в операционном управлении компанией, поэтому налоговые претензии США и болезнь не мешают «Тинькофф» работать.
Конкуренция с другими банками
По словам Хьюза, мобильным приложением «Тинькофф» ежемесячно пользуются 6 млн клиентов, ежедневно — 2,5 млн. Миллион человек каждый месяц используют суперапп, чтобы заказывать цветы, такси у партнёров, покупают авиабилеты и другие товары и услуги.
Слухи про объединение с другими компаниями
Летом 2019 года Олег Тиньков на встрече с главой «Яндекса» Аркадием Воложем высказался положительно об идее объединения. Но Хьюз считает, что у «Тинькофф» нет повода для крупных слияний с какой-либо компанией.
Об инвестиционном климате и бизнесе в России
«Круче, чем россияне, которые строят бизнес, и круче, чем российский потребитель и российский рынок, я не видел нигде», — заявил Хьюз. Он считает, что в России много возможностей для создания бизнеса, но не отрицает проблем с инвестициями.
О свободе высказываний
О значимости денег в жизни
Знакомство с Тиньковым
До «Тинькофф» Хьюз работал в Visa. Тиньков пришёл на одну из встреч с её менеджерами и начал агрессивно давить на них, говоря о том, что они проигрывают Mastercard в сегменте кредитных карт. В книге предпринимателя «Я такой как все» написано, что на первой встрече он сильно поспорил с Хьюзом.