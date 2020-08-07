Он добавил, что в разных частях мира бизнес по перевозке пассажиров падал по-разному: во втором квартале на ведущих рынках США количество поездок упало на 50-85%, а на ведущих европейских рынках, включая Францию, Испанию и Германию, сегмент упал лишь на 35% в годовом исчислении.