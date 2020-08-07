Uber впервые получила за квартал больше выручки от доставки еды, чем от такси Материал редакции
Перевозка пассажиров принесла компании $3,05 млрд, а доставка еды — $6,96 млрд.
Uber опубликовала финансовые результаты второго квартала 2020 года:
- Выручка снизилась на 29% и достигла $2,24 млрд против $3,17 млрд за аналогичный период 2019 года.
- Компания смогла сократить чистый убыток на 66% до $1,8 млрд — во втором квартале 2019 года этот показатель достигал $5,24 млрд.
- Выручка от бизнеса по перевозке пассажиров упала на 75% и составила $3,05 млрд против $12,188 млрд годом ранее.
- Доставка еды принесла компании в два раза больше, чем поездки — $6,96 млрд. Это на 106% больше, чем в 2019 году — $3,38 млрд.
«Пандемия Covid-19 переместила доставку еды из сегмента роскоши в сегмент бытовых услуг», — прокомментировал гендиректор компании Дара Хосровшахи, передаёт CNBC.
Он добавил, что в разных частях мира бизнес по перевозке пассажиров падал по-разному: во втором квартале на ведущих рынках США количество поездок упало на 50-85%, а на ведущих европейских рынках, включая Францию, Испанию и Германию, сегмент упал лишь на 35% в годовом исчислении.
Чтобы сократить убытки, в мае 2020 года компания уволила 6700 человек и завяло о планах закрыть 45 офисов.
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