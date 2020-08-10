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Финансы
Лиана Липанова
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний — сервис позволит снизить комиссии за такие платежи Материал редакции

Новый проект ЦБ, который может использоваться для оплаты ЖКХ, подписок и других услуг, позволит проводить расчёты напрямую между банками.

  • Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, сообщает РБК со ссылкой Татьяну Жаркову, гендиректора созданной ЦБ Ассоциации «ФинТех» (АФТ) для развития Open API.
  • Получатель денег в личном кабинете своего банка должен будет настроить платёжное требование, а плательщик — заранее дать согласие. Банк плательщика проверит условия требования и согласие клиента и переведёт деньги получателю.
  • Сервис сократит количество участников обработки перевода, за счёт чего сократятся и издержки. Так механизм может стать еще одним проектом ЦБ, который позволит снизить стоимость таких операций.
  • АФТ разослала банкам приглашения для участия в тестировании. ВТБ, «Открытие», «Промсвязьбанк», Qiwi, «СКБ-Банк», «Совкомбанк» и «Абсолют банк» заинтересовались предложением, передаёт РБК. «Сбербанк» отказался от комментариев.
  • Сервис может быть актуален для оплаты ЖКУ, связи, подписок, транспортных и образовательных услуг и других периодических платежей, объяснил представитель ВТБ.
  • Сейчас такие сервисы работают только в отдельных банках. При этом и получатель, и плательщик должны быть клиентами одного банка, объясняет РБК.

#новость #банки

Лиана Липанова
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Лучезарный Смех

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Воу Воу, полегче! Давайте я сам буду решать когда, кому и сколько списывать с моего счёта.

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Михаил Арнаутов

Лучезарный
3

Ты и так сможешь это делать....

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Billy Jean

Михаил
0

Попробуй отменить списание штрафа за превышение скорости

Ответить

Magistr Architecture

Лучезарный
0

ты сам и решаешь, более того, если брать европейскую практику, то ты можешь отменить операцию в течение определенного времени

Ответить

Злой Полушубок

2

ЦБ изобрел Direct Debit!
И - инновации.

Ответить

Yuri Ahmedov

1

Как удобно. Ждем сервис когда банк будет решать стоит ли мне выдать мои деньги или нет, рациональная ли эта покупка. 

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Pavel Voronkov

0

Сейчас комиссия за автоплатеж у Сбера 1%, а будет? Что нового то?

Ответить

Михаил Миняев

Pavel
2

Будет 1% + 2% за автоматизацию

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Alexey Sharapov

0

По сути автоплатеж через СБП, на самом деле чудесная новость в плане кратной экономии на стоимости перевода.

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Magistr Architecture

Alexey
0

по сути это "прямой дебет", который уже лет 10-15 используют европейские и американские банки, хз, почему в РФ он не стал популярным до сих пор. Видимо, не было доверия между участниками друг к другу

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Alexey Sharapov

Magistr
0

у них ACH, у нас СБП, не суть. Думаю, по той же причине, по какой и нет открытого банковского API и сервисов типа plaid как в Штатах и Европе. Это не выгодно банкам, снижает их комиссии за переводы (особенно полумонополистам типа Сбера), и появляется только инициативе регулятора, как у них, так и у нас. В любом случае, круто, что пусть и поздно, но появилось.

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Masters

0

Согласен, решение за владельцем денежных средств!

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Serge Nekoval

0

А чтобы дать согласие надо будет просто кивнуть в телевизор?

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Stranger Layl

Serge
0

а не надо давать согласие, тот кто дал кредит - сам решит когда и сколько списывать, вы главное побольше кидайте на карту

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Ярослав

0

В российских реалиях, где подавляющее большинство - бедные, это будет выглядеть так: ЖКУ спишут и живи потом на крохи до пенсии/зарплаты, потом снова повторение истории. ЦБ обслуживает интересы банков и монополий (ЖКХ), а не граждан.

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Stranger Layl

Ярослав
0
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ЯжПрограммист

0

Я думаю у людей самый большой вопрос будет как отменять такие платежи

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