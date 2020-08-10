Ограничение комиссии на онлайн-покупки должно было помочь бизнесу в пандемию и действовало до октября.

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Центробанк решил отменить ограничение эквайринговой комиссии для онлайн-покупок еды, одежды, лекарств и товаров повседневного спроса, которое ввёл на время пандемии.

Эта мера была актуальна в начале пандемии и ускорила рост онлайн-торговли, но из-за него банки вынуждены были повышать другие комиссии или ухудшать качество своих продуктов, пояснил Центробанк.

Из-за ограничения комиссий также снизился интерес компаний к Системе быстрых платежей (СБП), отметили в Банке России. Для магазинов одежды, бытовой техники и супермаркетов комиссия при оплате покупок по QR-коду через СБП установлена в размере 0,4%.