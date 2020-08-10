В 2015 году он обещал пожертвовать большую часть состояния на благотворительность.

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Состояние главы Apple Тима Кука превысило $1 млрд на фоне роста капитализации компании — в начале августа 2020 года она приблизилась к $2 трлн, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные расчёты.

В 2015 году Кук заявил, что большую часть своего состояния планирует пожертвовать на благотворительность, он уже подарил акции Apple на сумму $1 млн, напоминает издание. Представитель Apple Джош Розенсток отказался от комментариев агентству.

Увеличение рыночной капитализации Apple и состояния Кука отражает рост стоимости акций FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet — в прошлом Google), отмечает Bloomberg. И если Джефф Безос и Марк Цукерберг богатеют, потому что они основали свои компании и владеют большей частью их акций, то Кук получал акции Apple в качестве вознаграждения за работу в компании, указывает издание.

По данным Bloomberg, Куку принадлежат 0,02% акций Apple, или 847 969 штук, стоимостью около $375 млн. Доходы от предыдущей продажи акций, дивиденды и другие бонусы позволяют прибавить к ним ещё $650 млн. Если глава Apple не допустит резкого снижения стоимости акций компании в августе 2020 года, он сможет получить премию в виде 560 тысяч ценных бумаг. Около половины их стоимости будет потрачено на уплату налогов, но остаток увеличит состояние Кука ещё на $100 млн, полагает Bloomberg.

В первый день на посту гендиректора Apple Тим Кук получил большой пакет акций с ограниченным правом продажи, указывает агентство. Такие бонусы он получал ежегодно, они отчасти зависели от позиций Apple в списке S&P 500 — она должна была находиться выше как минимум двух третьих участников списка самых дорогих компаний в мире, поясняет Bloomberg. В 2011 году, когда сооснователь Apple Стив Джобс умер, компания оценивалась в $350 млрд, напоминает издание.