Только во втором квартале 2020 года, во время пандемии и ограничительных мер, инвесторы поддержали 57 проектов.

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6 августа американский сервис для психотерапии Ginger получил инвестиции на $50 млн от частного инвестора, венчурных фондов Advance Venture Partners, Cigna Ventures и других. С апреля 2020 года это не первый крупный раунд инвестиций в сфере стартапов для психического здоровья и медитаций.

С начала 2020 года количество инвестиционных сделок в сфере ментального здоровья увеличилось: в первом квартале было 45 сделок на $579 млн, а во втором — рекордные 57 сделок на сумму $491 млн, пишет CB Insights.

Количество сделок и размеры инвестиций по кварталам

Несколько заметных инвестиционных раундов с апреля:

$50 млн инвестиций, 6 августа

С помощью Ginger пользователь получает консультацию коуча по поведенческой психологии. Если же этого специалиста не хватит для помощи человеку, то сервис привлечёт для лечения терапевта и психиатра.

Сейчас у клиентов Ginger десятки тысяч клиентов, пишет TechCrunch. Среди них не только частные лица, но и компании, которые предоставляют поддержку своим сотрудникам: Sephora, Domino’s, BuzzFeed и другие.

Сайт Ginger

$80 млн инвестиций, 27 апреля

Россиянка Екатерина Малиевская столкнулась с клинической депрессией своего сына. Стандартное лечение ему на помогало, и предпринимательница вместе с супругом Джорджем Голдсмитом основала американскую Compas Pathways.

Компания борется с клинической депрессией новым способом — с помощью собственного препарата на основе галлюциногена под названием псилоцибин. В феврале 2020 года Forbes писал, что компания проводит вторую фазу исследований — 50 пациентов с клинической депрессией получают лекарство в разных дозах. На массовый рынок препарат поступит в течение пяти лет, рассказывала Малиевская.

Сайт Compass Pathways

$100 млн инвестиций, 21 мая

Калифорнийский стартап Mindstrong предоставляет онлайн-консультации с терапевтами и психиатрами, чтобы помочь человеку справиться с трудностями в жизни. Особенность сервиса в том, что он сотрудничает со страховыми компаниями, поэтому сессии со специалистами оплачивает страховая клиента.

Генеральный директор компании — Дэниэл Граф: ранее он работал в Google, Twitter и Uber. «Mindstrong ориентирован на людей с тяжелыми психическими расстройствами», — сказал Граф в интервью TechCrunch. Это означает, что у людей, которые обращаются в Mindstrong, есть точные диагнозы: биполярное и депрессивные расстройства или шизофрения.

Сайт Mindstrong

$39 млн инвестиций, 18 июня

Компания предлагает платформы, чтобы помочь человеку справиться с ментальными проблемами без личных консультаций специалистов. Сейчас у проекта два сервиса:

Sleepio — для тех, кто страдает от бессонницы.

Daylight — чтобы справиться с переживаниями и тревогой.

Оба направления построены на небольших обучающих уроках и заданиях. При этом в создании проекта Daylight участвовали специалисты студии Pixar — все лекции поданы в виде лёгкой анимации.

Презентация Sleepio

$47,7 млн инвестиций, 11 июня

Для приложения с медитациями HeadSpace это не первый раунд инвестиций в 2020 году. В феврале оно привлекло $93 млн на исследования, которые должны доказать пользу медитации для здоровья. Причём $40 млн получены в качестве займа.

HeadSpace предлагает медитации для детей, работы, фокуса, хорошего сна и других целей. На сайте сервиса указано, что его аудитория — более 60 млн пользователей. Сервис зарабатывает на подписке — $12,99 в месяц.