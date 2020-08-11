Выручка за год выросла на 180%, а количество пользователей — с 3,5 млн до 10 млн.

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В 2019 году убытки британского финтех-стартапа Revolut утроились несмотря на рост выручки и клиентской базы, пишет CNBC.

Убытки компании по итогам года, который закончился в декабре 2019 года, составили 106,5 млн фунтов стерлингов ($139,6 млн) — это в три раза больше, чем в 2018 году, когда они достигли 32,9 млн фунтов стерлингов ($40,3 млн).

Выручка стартапа выросла на 180%, до 162,7 млн фунтов стерлингов (в 2018 году — 52,8 млн фунтов стерлингов). Клиентская база утроилась: с 3,5 млн в 2018 году до 10 млн пользователей в 2019 году, указывает агентство.

В Revolut объясняют растущие потери инвестициями в международную экспансию и запуск новых продуктов, отмечает CNBC. В 2019 году компания запустила сервис торговли акциями без комиссии, чтобы конкурировать с онлайн-брокерами. Также онлайн-банк запустил своё приложение в США, Сингапуре и Австралии, напоминает издание.