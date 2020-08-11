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Финансы
Галина Мубаракшина
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Финтех-сервис Revolut утроил убыток до $139,6 млн в 2019 году — стартап потратился на выход на новые рынки Материал редакции

Выручка за год выросла на 180%, а количество пользователей — с 3,5 млн до 10 млн.

5 комментариев
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В 2019 году убытки британского финтех-стартапа Revolut утроились несмотря на рост выручки и клиентской базы, пишет CNBC.

Убытки компании по итогам года, который закончился в декабре 2019 года, составили 106,5 млн фунтов стерлингов ($139,6 млн) — это в три раза больше, чем в 2018 году, когда они достигли 32,9 млн фунтов стерлингов ($40,3 млн).

Выручка стартапа выросла на 180%, до 162,7 млн фунтов стерлингов (в 2018 году — 52,8 млн фунтов стерлингов). Клиентская база утроилась: с 3,5 млн в 2018 году до 10 млн пользователей в 2019 году, указывает агентство.

В Revolut объясняют растущие потери инвестициями в международную экспансию и запуск новых продуктов, отмечает CNBC. В 2019 году компания запустила сервис торговли акциями без комиссии, чтобы конкурировать с онлайн-брокерами. Также онлайн-банк запустил своё приложение в США, Сингапуре и Австралии, напоминает издание.

В отличие от конкурента Monzo, который сомневался насчёт продолжения непрерывной работы в 2020 году, Revolut заявил, что у него достаточно для этого ресурсов, отмечает CNBC.

#новость #revolut #отчетность

Галина Мубаракшина
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5 комментариев
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Евгений Дроздов

4

А на этот случай у меня есть картинка:

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Deniss Karpak

Евгений
0

Пора переезжать

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Dmitriy Kvitnitskiy

Deniss
0

Или получать внж

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Alexey Kuznetsov

0

А почему по календарному году считают, а не по финансовому?
"Убытки компании по итогам года, который закончился в декабре 2019 года"

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