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Финансы
Галина Мубаракшина
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Google, Nokia и Qualcomm вложили $230 млн в финскую HMD Global — она с 2016 года выпускает смартфоны под брендом Nokia Материал редакции

Для инвесторов сделка с HMD — возможность закрепиться на новых рынках и защитить свои активы от политики США.

10 комментариев
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Google, Nokia и Qualcomm приняли участие в раунде инвестиций в размере $230 млн в финского производителя мобильных устройств HMD Global, передаёт TechCrunch. Размер инвестиций каждой компании и условия сделки издание не уточняет.

С 2016 года HMD владеет эксклюзивной лицензией на бренд Nokia для смартфонов, за это время она отгрузила свыше 240 млн устройств, отмечает издание. В 2019 году компания продала 70 млн устройств, включая обычные мобильные телефоны, рассказал TechCrunch глава HMD Флориан Сейш.

Раунд примечателен и суммой инвестиций, и составом инвесторов, указывает TechCrunch. В частности, интерес Google может быть связан с установкой на смартфоны ОС Android — это должно помочь ей повысить их доступность на растущих рынках. HMD планирует выходить в Бразилию, Индию и Африку, указывает издание. Также она намерена расширить линейку смартфонов с поддержкой 5G.

Qualcomm столкнулась с потерей части бизнеса из-за внесения китайской Huawei в чёрный список властей США. Поддержка HDM может помочь компании подстраховаться от действий американского правительства, нацеленного на её китайских партнёров, считает TechCrunch.

У Nokia и HMD всегда были тесные отношения, указывает издание. Компанию основали бывшие руководители Nokia, чтобы лицензировать её мобильный бренд. В 2013 году производство смартфонов Nokia купила за $7,2 млрд Microsoft, однако в 2016 году корпорация продала HMD права на использование бренда Nokia, программное обеспечение для телефонов, сервисы и контракты.

#новость #hmd #nokia #qualcomm

Галина Мубаракшина
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10 комментариев
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Рушан Натфуллин

3

Каннектинг пипл)

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Eugene Vasin

3

Новый Nokia банан просто отличный девайс на Kai OS. Покупал на подарок, 70-летняя бабушка разобралась. И при этом в нём есть WhatsApp, Google Assistant и Google Maps!

Поэтому, думаю у Nokia есть все шансы на возрождение, и не только с Android.

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Андрей Мильнер

Eugene
0

Бабушка разобралась, и я разобрался. Но телефон отвратительный: экран хуже чем на тамагочи, кнопки красивые но не юзабельные

Красивый, но лучше бы купил 105...

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Иван Демьян

1

Нокия. Конектинг пипол

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Умид Аскаров

Иван
0

😭😭😭точно

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Антон

0

Нокиа супер смартфоны делает.

Ответить

Антон Курочкин

0

У Нокиа отличная линейка сейчас 👍

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Vl Al

Антон
0

Как пользователь 6 и 7 - не понимаю, почему 7 "non waterproof".

Ответить

Умид Аскаров

0

Откуда деньги у Нокиа?)

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Jack Star

0

нокиа это которые
телефоны делала? 🐥

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