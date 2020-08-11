Для инвесторов сделка с HMD — возможность закрепиться на новых рынках и защитить свои активы от политики США.

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Google, Nokia и Qualcomm приняли участие в раунде инвестиций в размере $230 млн в финского производителя мобильных устройств HMD Global, передаёт TechCrunch. Размер инвестиций каждой компании и условия сделки издание не уточняет.

С 2016 года HMD владеет эксклюзивной лицензией на бренд Nokia для смартфонов, за это время она отгрузила свыше 240 млн устройств, отмечает издание. В 2019 году компания продала 70 млн устройств, включая обычные мобильные телефоны, рассказал TechCrunch глава HMD Флориан Сейш.

Раунд примечателен и суммой инвестиций, и составом инвесторов, указывает TechCrunch. В частности, интерес Google может быть связан с установкой на смартфоны ОС Android — это должно помочь ей повысить их доступность на растущих рынках. HMD планирует выходить в Бразилию, Индию и Африку, указывает издание. Также она намерена расширить линейку смартфонов с поддержкой 5G.

Qualcomm столкнулась с потерей части бизнеса из-за внесения китайской Huawei в чёрный список властей США. Поддержка HDM может помочь компании подстраховаться от действий американского правительства, нацеленного на её китайских партнёров, считает TechCrunch.