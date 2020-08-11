Google, Nokia и Qualcomm вложили $230 млн в финскую HMD Global — она с 2016 года выпускает смартфоны под брендом Nokia Материал редакции
Для инвесторов сделка с HMD — возможность закрепиться на новых рынках и защитить свои активы от политики США.
Google, Nokia и Qualcomm приняли участие в раунде инвестиций в размере $230 млн в финского производителя мобильных устройств HMD Global, передаёт TechCrunch. Размер инвестиций каждой компании и условия сделки издание не уточняет.
С 2016 года HMD владеет эксклюзивной лицензией на бренд Nokia для смартфонов, за это время она отгрузила свыше 240 млн устройств, отмечает издание. В 2019 году компания продала 70 млн устройств, включая обычные мобильные телефоны, рассказал TechCrunch глава HMD Флориан Сейш.
Раунд примечателен и суммой инвестиций, и составом инвесторов, указывает TechCrunch. В частности, интерес Google может быть связан с установкой на смартфоны ОС Android — это должно помочь ей повысить их доступность на растущих рынках. HMD планирует выходить в Бразилию, Индию и Африку, указывает издание. Также она намерена расширить линейку смартфонов с поддержкой 5G.
Qualcomm столкнулась с потерей части бизнеса из-за внесения китайской Huawei в чёрный список властей США. Поддержка HDM может помочь компании подстраховаться от действий американского правительства, нацеленного на её китайских партнёров, считает TechCrunch.
У Nokia и HMD всегда были тесные отношения, указывает издание. Компанию основали бывшие руководители Nokia, чтобы лицензировать её мобильный бренд. В 2013 году производство смартфонов Nokia купила за $7,2 млрд Microsoft, однако в 2016 году корпорация продала HMD права на использование бренда Nokia, программное обеспечение для телефонов, сервисы и контракты.
Новый Nokia банан просто отличный девайс на Kai OS. Покупал на подарок, 70-летняя бабушка разобралась. И при этом в нём есть WhatsApp, Google Assistant и Google Maps!
Поэтому, думаю у Nokia есть все шансы на возрождение, и не только с Android.
Бабушка разобралась, и я разобрался. Но телефон отвратительный: экран хуже чем на тамагочи, кнопки красивые но не юзабельные
Красивый, но лучше бы купил 105...
Нокия. Конектинг пипол
У Нокиа отличная линейка сейчас 👍
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