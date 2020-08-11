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VTimes: небольшая часть компаний сможет сохранить льготы при уплате налогов по соглашению между Кипром и Россией Материал редакции
Например, льготы по дивидендам смогут получить всего 10-15 компаний, рассказали изданию эксперты.
- В рамках обновлённого соглашения о двойном налогообложении между Россией и Кипром часть компаний смогут сохранить льготы на уплату налогов с дивидендов и процентов, пишет VTimes со ссылкой на два источника, знакомых с проектом протокола с поправками к соглашению.
- Ставка 5% сохранится для дивидендов, которые получают кипрские публичные компании, если соблюдены два условия. Первое — 15% акций компании должны находиться в свободном обращении, на любой бирже. Второе — доля компании в российском активе, который выплачивает дивиденды, должна превышать 15%, утверждают источники.
- Ставка 0% на проценты будет сохранена для любых еврооблигаций в свободном обращении, рассказал изданию источник. Похожая льгота есть и сейчас, бизнес ею пользуется, уточнил VTimes партнёр аудиторской компании «Кроу экспертиза» Рустам Вахитов.
- Воспользоваться льготой по дивидендам смогут не больше 10-15 компаний, сообщили изданию эксперты рынка. Другим придётся потратиться на листинг и поддержку статуса публичной компании, также рискуя получить претензии от налоговиков, отметили они. Также льготу смогут получить пенсионные фонды и страховщики, уточняет издание.
- Россия договорилась с Кипром о повышении налогов на дивиденды и проценты из России до 15% в августе 2020 года. Стороны планируют подписать протокол в сентябре 2020 года, он вступит в силу 1 января 2021 года.
- Больше всего от пересмотра соглашения пострадает крупный российский бизнес и иностранные инвесторы, которые вкладывались в Россию через холдинги, писало VTimes. Сейчас налог на выплаты дивидендов из России в пользу резидентов Кипра можно снизить до 5-10%, а налог на проценты по займам — до 0%.
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