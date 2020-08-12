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FinExpertiza: прибыль российских компаний за март-май упала на 67% — это худшая весна для бизнеса за 16 лет наблюдений Материал редакции
Надежды на быстрое восстановление экономики не оправдались, говорят аналитики.
- Совокупная прибыль российских компаний без учёта малого бизнеса в марте-мае 2020 года упала на 67% в годовом исчислении и составила 1,4 трлн рублей, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, передаёт РБК.
- Больше трети компаний получили убыток в размере 1,65 трлн рублей, а остальные — прибыль в размере 3,05 трлн рублей, говорят аналитики.
- Март стал провальным для бизнеса в целом — совокупный убыток за этот месяц составил 277 млрд рублей. Предыдущим убыточным месяцем был январь 2015 года после обвала цен на нефть и падения курса рубля, напоминает РБК.
- Это худшее падение прибыли для весны за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет, утверждает FinExpertiza. Предыдущий худший результат был поставлен весной 2017 года — прибыль бизнеса тогда упала на 28%.
- В большинстве российских регионов бизнес получил прибыль, но в 16 регионах компании вышли на чистый убыток. Например, в Москве суммарный убыток составил 85 млрд рублей, Ямало-Ненецком автономном округе — 51,2 млрд рублей, в Коми — 19 млрд рублей.
- Некоторые регионы, наоборот, смогли увеличить прибыль. Например, из-за закрытия российских границ и наплыва туристов Алтай показал рост на 574%, почти в семь раз, говорят эксперты. Другие лидеры по росту прибыли — Белгородская область, Мордовия, Мурманская область и Бурятия.
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Дмитрий Лукиенко
Жду фразу "Виноват Путин"
Denis SibukaevДмитрий
Виноват Путин
Денис ДемидовДмитрий
У меня целая статья есть на эту тему:
https://vc.ru/finance/118327-koronavirus-spasitel-rublya
Именно коллективный Путин и виноват, не смогли (не захотели!) снять нефтяную зависимость, пришлось всю страну в недокарантин вгонять.
Дмитрий ЛукиенкоДенис
У меня тоже есть. Только не домыслы, а факты. Второй квартал 2020 года. ВВП стран
Artem GnДмитрий
Этот график из серии: состояние Усманова упало на 35% вместо 20 ярдов у него осталось 13 ярдов. А Вася Пупкин из Задрипинска потерял всего 5%, и теперь его з/п вместо 16 тыс руб, стала 15 тыс руб. Кто молодец? Вася молодец! Где Вася, там стабильность.
Dmitry RyzhovArtem
это график из разряда : хватит нести чушь. из стран на графике ВВП РФ четвертое, после США, Китая и Германии. Разница с Германией - около 7%.
так что пример с Усмановым и Васей - не в кассу.
Artem GnDmitry
Учи матчасть. Население Германии 86 млн, РФ 140 млн. А ты мне про 7%? https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Андрей ПутраДмитрий
В 17 году прибыль бизнеса в России упала на 28%. Что там было в других странах?
Dmitry RyzhovДмитрий
ну так нечестно! Чё вы с цифрами и данными лезете, когда люди сердцем чуют!!
Artem GnДмитрий
Нет, за 20 лет, он ни в чём не виноват. И за 36 лет, тоже будет не виноват.