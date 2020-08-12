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Финансы
Лиана Липанова
683

FinExpertiza: прибыль российских компаний за март-май упала на 67% — это худшая весна для бизнеса за 16 лет наблюдений Материал редакции

Надежды на быстрое восстановление экономики не оправдались, говорят аналитики.

  • Совокупная прибыль российских компаний без учёта малого бизнеса в марте-мае 2020 года упала на 67% в годовом исчислении и составила 1,4 трлн рублей, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, передаёт РБК.
  • Больше трети компаний получили убыток в размере 1,65 трлн рублей, а остальные — прибыль в размере 3,05 трлн рублей, говорят аналитики.
  • Март стал провальным для бизнеса в целом — совокупный убыток за этот месяц составил 277 млрд рублей. Предыдущим убыточным месяцем был январь 2015 года после обвала цен на нефть и падения курса рубля, напоминает РБК.
  • Это худшее падение прибыли для весны за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет, утверждает FinExpertiza. Предыдущий худший результат был поставлен весной 2017 года — прибыль бизнеса тогда упала на 28%.
  • В большинстве российских регионов бизнес получил прибыль, но в 16 регионах компании вышли на чистый убыток. Например, в Москве суммарный убыток составил 85 млрд рублей, Ямало-Ненецком автономном округе — 51,2 млрд рублей, в Коми — 19 млрд рублей.
  • Некоторые регионы, наоборот, смогли увеличить прибыль. Например, из-за закрытия российских границ и наплыва туристов Алтай показал рост на 574%, почти в семь раз, говорят эксперты. Другие лидеры по росту прибыли — Белгородская область, Мордовия, Мурманская область и Бурятия.

#новость #снятиеограничений

Лиана Липанова
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Дмитрий Лукиенко

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Жду фразу "Виноват Путин"

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Denis Sibukaev

Дмитрий
6

Виноват Путин

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Денис Демидов

Дмитрий
1

У меня целая статья есть на эту тему:
https://vc.ru/finance/118327-koronavirus-spasitel-rublya

Именно коллективный Путин и виноват, не смогли (не захотели!) снять нефтяную зависимость, пришлось всю страну в недокарантин вгонять.

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Дмитрий Лукиенко

Денис
0

У меня тоже есть. Только не домыслы, а факты. Второй квартал 2020 года. ВВП стран

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Artem Gn

Дмитрий
2

Этот график из серии: состояние Усманова упало на 35% вместо 20 ярдов у него осталось 13 ярдов. А Вася Пупкин из Задрипинска потерял всего 5%, и теперь его з/п вместо 16 тыс руб, стала 15 тыс руб. Кто молодец? Вася молодец! Где Вася, там стабильность.

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Dmitry Ryzhov

Artem
0

это график из разряда : хватит нести чушь. из стран на графике ВВП РФ четвертое, после США, Китая и Германии. Разница с Германией - около 7%.
так что пример с Усмановым и Васей - не в кассу.

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Artem Gn

Dmitry
1

Учи матчасть. Население Германии 86 млн, РФ 140 млн. А ты мне про 7%? https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Список стран по ВВП (ППС) на душу населения
Валово́й внутренний продукт (по паритету покупательной способности) на душу населения…
ru.m.wikipedia.org
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Андрей Путра

Дмитрий
1

В 17 году прибыль бизнеса в России упала на 28%. Что там было в других странах?

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Dmitry Ryzhov

Дмитрий
–1

ну так нечестно! Чё вы с цифрами и данными лезете, когда люди сердцем чуют!!

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Artem Gn

Дмитрий
0

Нет, за 20 лет, он ни в чём не виноват. И за 36 лет, тоже будет не виноват.

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