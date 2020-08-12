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Финансы
Татьяна Боброва
1085

Tesla проведёт дробление акций 5 к 1 — компания хочет сделать их более доступными для сотрудников и инвесторов Материал редакции

Бумаги «переоценённого» автопроизводителя подорожали почти на 300% с начала 2020 года.

  • Совет директоров Tesla одобрил дробление акций в соотношении пять к одному, чтобы сделать их более доступными для сотрудников и инвесторов.
  • После закрытия рынка 28 августа 2020 года каждый акционер из реестра на 21 августа получит дивиденды в виде четырёх дополнительных обыкновенных акций на каждую принадлежащую ему бумагу. 31 августа торговля начнётся уже с учётом дробления, сообщили в Tesla.
  • 11 августа акции Tesla на Nasdaq закрылись на уровне $1374,39 за штуку. После закрытия торгов на фоне новостей бумаги подорожали более чем на 6%.
  • С начала 2020 года бумаги Tesla выросли в цене почти на 300%, указывал Forbes. Рост стоимости сбил с толку некоторых инвесторов, которые отмечали, что компания значительно меньше конкурентов и лишь недавно вышла на прибыль. Аналитики Morgan Stanley говорили, что акции «крайне переоценены».
  • В июле Tesla отчиталась о прибыли четвертый квартал подряд, компания получила $104 млн за апрель-июнь. Это значит, что её могут включить в индекс S&P 500, что может заинтересовать новых крупных институциональных инвесторов, отмечает NYT.
An Rong Xu для The New York Times

#новость #tesla

Татьяна Боброва
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Павел Бобровских

3

Эксплуатация человеческого порока: жадности и тупости. Средний необразованный робингуд-инвестор может считать 1400 баксов дорого, а вот 280 - самый раз. В представлении таких инвесторов вырасти с 1400 до 2000 это перебор, а вот с 280 по 400 легко. Тем более сам Илон обещал выкупить акции по 420.

Идиотизм со сплитом подчеркивается фокусами Apple - после объявления сплита- акции с 370 ушли на 440, подняв капитализацию до 1,9 трлн долларов. Реально? Разве есть какое-либо обоснование кроме человеческой глупости, согласно которому разделение 1 акции на 3 способно увеличить стоимость этой компании на 6роснефтей? Или на пару интелов?

Название этому - перетекающие чеки от безработицы на фонду

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Yury Yury

Павел
0

Акции эпл ушли вверх после хорошего отчета

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Николай Глущенко

Павел
0

Причём тут глупость? Не у каждого инвестиционный портфель имеет размер 100к+$, чтобы не ощущать разницы. Даже без учёта продвинутых инструментов ака критерий Келли, любая домохозяйка знает, что складывать все яйца в одну корзину это не ок. И, как бы оскорбительно для тебя это ни звучало, эта домохозяйка абсолютно права.

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Гоша Захаров

1

Уже и не верится, что это пузырь 😅

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евгений аношин

0

Очередной шаг. Все таки доубедили Маска! 

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Я не скажу свое имя машине

0

Ну сплит и сплит 

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tmarat7

0

Суверенный фонд Саудовской Аравии перед Новым годом продал почти все свои акции Tesla по цене ниже $400. 
В конце третьего квартала 2019 года фонду принадлежало 8,2 млн акций Tesla — он был одним из крупнейших инвесторов автопроизводителя. 

Какая то закономерность пошла - где арабы сбрасывают акции компании - их  цена потом в разы растет.

То же самое и по AMD:  Mubadala из Абу-Даби продала пакет акций в AMD

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Andrew

0

Цена акции складывается не из доходности компании, а из ОЖИДАНИЙ ИНВЕСТОРОВ доходности компании. Уже пора бы к этому привыкнуть.
Сплит - это хорошая новость: больше новых инвесторов купят акции - больше вырастет акция.
Мир меняется - и выигрывает тот, кто адаптируется. Вчера средство передвижения была лошадь, сегодня бензиновый авто, завтра электромобиль.
Покупайте акции Форд, если не верите в прогресс!))

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